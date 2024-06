¿La última cena? La fuerte discusión entre Furia y el Chino a horas de una nueva salida en GH

La tensa cena de nominados en GH

El clima de tensión en la casa de Gran Hermano no cesa. Apenas 20 días faltan para que llegue la gran final en lo que se consagró como la edición más larga del reality de convivencia en el país y los ánimos están más que caldeados. Y cualquier oportunidad es utilizada para reprochar las actitudes de los demás, tal como se demostró en la última cena de nominados.

A la espera de lo que será la próxima gala de eliminaciones prevista para la noche de este lunes, durante la cena de nominados se pudo ver un fuerte cruce entre Juliana Furia Scaglione y Martín Chino Ku, quienes se transformaron en las dos figuras con más peso en la casa, lo que podría considerarse esta votación como una final anticipada, en la que, salvo que las encuestas fallen, uno de los dos deba abandonar la competencia.

Así, según lo que se pudo ver de la cena durante el programa que conduce Roberto Funes Ugarte en Telefe con exparticipantes, Furia expresó: “Él pidió un versus, entonces que se lo banque, que no le pida a la mamá Antonella, ni a tu hermano, ¿se entiende? Me pidió un versus, que se venga un versus. Yo no te estoy tocando a vos (en referencia a Bautista), ni estoy tocando a Nico, que los cuido un montón, ¿listo? Bueno, nada más, porque así, cualquiera se arma de fuerzas, se le infla el pecho y va y dice de todo. Bancátela, amigo”, al momento de explicarle a Bautista, quien en ese momento intentaba defender a Martín, quien también es parte de Los Bros.

Hace unos días, los participantes rompieron la tregua y se enfrentaron en un cara a cara

Fue en ese punto que destacó: “Ya lo dijeron los familiares ahí, que por eso nos brindan el premio, votan a mi hermana porque saben que en cualquier momento nos vamos, entonces dicen démosle un regalo a Nico o a Coy, porque nos van a sacar. Nos quieren sacar porque decimos las cosas en la cara, porque tenemos un temperamento en el que no aguantamos y no actuamos, somos reales. Hay gente que se hace de bueno y es el que arma todos los quilombos para que haya foco en cuestión, haya votaciones y saque a las personas afuera, y nosotros somos parte de eso porque vamos a las placas todo el tiempo. Entonces, los que arman las estrategias son ellos y los boluditos que van a placa somos nosotros. Y hoy se da la casualidad de que estamos todos acá adentro”.

Hasta el momento quien solo emitía palabras era la única integrante mujer que continúa en competencia, mientras todos escuchaban atentos su relato, tras lo cual quien recogió el guante fue El Chino: “Entonces yo soy el enemigo, o sea, soy el villano de esta historia”, a lo que ella sin dudar respondió que “lamentablemente sí” y que “por algo todas las chicas te votaban”, pero al despegarse de esas acciones ella aclaró que “yo no te voté hasta que vos me hiciste una espontánea hace un mes, que no entendía porque me la hacías”.

Fue en ese instante que Martín le explicó por qué la nominó. “Fue por la desconfianza que te empecé a tener, que viene de las mentiras y de lo circunstancial porque lo que vos decís no concuerda con tus acciones. Y si no concuerda con tus acciones no hay en qué confiar y no hay valor en la palabra”, destacó el participante, mientras ella interrumpía todo el tiempo evitando que él cierre sus argumentos.

Santiago del Moro contó cómo sigue la recta final de Gran Hermano

Según el propio conductor del programa, Santiago del Moro, en su ciclo radial El Club del Moro (La 100), la competencia se desenvolverá de la siguiente manera tras la eliminación de este lunes: “Tenemos Gala esta noche porque va a ser como una final, se va a definir la final, los mejores cinco. Luego tenemos martes de nuevo programa, Gala el miércoles y recién volvemos en la Gala del domingo. El domingo 7 sale el ganador de la casa, el lunes 8 de julio es el último programa, que hoy ya faltan tres semanas. Ese mismo día hacemos nota con los ganadores y después se hace la fiesta y el brindis con todos”.