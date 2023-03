Una joven usa una barba artifical para caminar sola por la calle de noche: el motivo

La joven dio las razones y su video se volvió viral. (TikTok: @marinamese)

Marina, una joven de España, se volvió viral en los últimos días por la medida extrema que utiliza para caminar por las calles de Madrid de noche. Según reveló en su cuenta de TikTok, lleva en su cartera una barba artificial para sentirse más segura.

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, comenzó explicando en el clip, que cuenta con más de 800.000 reproducciones.

Y agregó en su cuenta @marinamese: “Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”. En ese sentido, la joven se animó en el video publicado a colocarse la barba artificial para mostrarle a sus seguidores cómo le quedaba.

Una joven usa una barba artificial para caminar por la noche en la calle. (TikTok: @marinamese)

La chica asegura que da “bastante miedo” y detalló:“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”. Incluso, ya lleva tan internalizado su uso que hay oportunidades que se olvidó de sacársela al ingresar al subte.

“Si alguien me pone algo malo en los comentarios es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”, concluyó la joven, quien recibió mensajes positivos de muchas mujeres que lo consideraron una buena idea. “Buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”, “Es buenísimo, nunca lo habría imaginado” y “Me pienso comprar una y hacer lo mismo que tú” son algunas de las opiniones.

