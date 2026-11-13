Venezuela

María Corina Machado recibió en Caracas a dos eurodiputados españoles que respaldaron la transición en Venezuela

Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, del partido Vox, se reunieron con la líder opositora y expresaron su apoyo a una salida democrática. También reclamaron la liberación de los presos políticos

María Corina Machado realizó una conversación telefónica con el presidente de VOX, Santiago Abascal (X de Comando con Vzla)
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La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, recibió este jueves en Caracas a dos eurodiputados de Vox y agradeció al presidente del partido Santiago Abascal el respaldo durante “las horas más oscuras” del país, en una reunión celebrada en la sede de Vente Venezuela.

La Premio Nobel de la Paz se reunió con Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, quienes llegaron al país el miércoles por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Durante la conversación, Machado expresó que el momento que atraviesa Venezuela tendría consecuencias fuera de sus fronteras.

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“Queremos agradecerles a nuestros amigos que confiaron en Venezuela y que nos acompañaron en las horas más oscuras cuando muchos pensaban que era imposible derrotar una tiranía con toda la plata del mundo y con todos los vínculos criminales en el planeta”, declaró Machado.

La dirigente sostuvo que la movilización política venezolana contó con el acompañamiento de aliados internacionales. “El pueblo de Venezuela se levantó, pero no se levantó solo, se levantó con ustedes, con nuestros amigos de verdad”, afirmó durante el contacto con Abascal.

Machado también se refirió a la situación que percibió tras su regreso al país y aseguró que ya sentía “los aires de libertad”. Según manifestó, el proceso venezolano tendría “un impacto inmenso más allá de Iberoamérica”.

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María Corina Machado recibió en la sede nacional de Vente Venezuela a los diputados del Vox
La líder opositora venezolana mantuvo una videollamada con el presidente de Vox, Santiago Abascal junto a los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch (Captura de video)

Abascal respondió que consideró un honor que Martín Frías y Tertsch acompañaran a la dirigente opositora en Caracas.

“Muy alegre de poder verte en Venezuela, de verdad, espero que muy pronto todo sea mucho más normal”, le dijo Abascal a Machado durante la videollamada.

La visita de los eurodiputados de Vox se produjo después de años de restricciones para el ingreso de dirigentes, activistas y periodistas críticos del chavismo.

Tras la reunión privada y la comunicación con Abascal, los dos parlamentarios europeos participaron en un acto con decenas de asistentes en la sede de Vente Venezuela, ubicada en el este de Caracas. En el encuentro estuvieron presentes integrantes del partido y activistas opositores.

Los participantes agradecieron la visita de los representantes españoles y reclamaron la liberación de los presos políticos. Durante el acto también mencionaron la posibilidad de que Machado llegue a la Presidencia en un futuro proceso electoral.

Tertsch dijo que la visita le permitió comprobar cambios en el país y sostuvo que Venezuela atraviesa una transición política. “Constatar que este ya es otro país” fue, según explicó ante la prensa, uno de los motivos de su valoración tras las reuniones mantenidas en Caracas.

"Venezuela va a ser también un ejemplo para toda Iberoamérica, para todo el mundo", dijo a los medios Hermann Tertsch (Reuters)
"Venezuela va a ser también un ejemplo para toda Iberoamérica, para todo el mundo", dijo a los medios Hermann Tertsch (Reuters)

Además, el eurodiputado aseguró que el proceso es “absolutamente irreversible” y que conduciría a elecciones y que espera que se celebraren el próximo año. Además, atribuyó a Machado un “liderazgo máximo” dentro de la oposición venezolana.

“Venezuela va a ser también un ejemplo para toda Iberoamérica, para todo el mundo”, declaró Tertsch. El dirigente español también destacó la decisión y la convicción del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes vinculó con la apertura de una transición hacia la democracia y la libertad.

Por su parte, Martín Frías afirmó que el regreso de Machado aporta energía, alegría, estabilidad y orden al proceso político venezolano. El eurodiputado señaló además que un cambio de Gobierno en España podría reforzar el respaldo europeo a los acontecimientos que, según dijo, tienen lugar en Venezuela.

Horas después del acto en la sede de Vente Venezuela, Martín Frías y Tertsch fueron hasta la residencia de Perkins Rocha, asesor jurídico del principal bloque opositor venezolano, quien permanece bajo arresto domiciliario desde febrero.

Según el equipo de Machado, la Policía Nacional impidió el ingreso de los eurodiputados españoles a la residencia de Rocha, cuya defensa había denunciado el miércoles restricciones a las visitas.

Tertsch calificó la decisión como una “medida absolutamente absurda”. Desde el exterior de la vivienda y con un amplificador de voz, se dirigió a Rocha, quien se asomó por una ventana, y le transmitió un mensaje de respaldo.

“La inmensa mayoría de los venezolanos lo quiere libre”, expresó el eurodiputado español.

(Con información de EFE)

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