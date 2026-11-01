Así quedó la rentabilidad de los CDT en Colombia para noviembre de 2026 tras la última decisión del Banco de la República

El dinero guardado en un CDT siempre está protegido de la volatilidad del mercado, sobre todo, de la inflación - (Leonardo Muñoz/EFE)

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La tasa de referencia del Banco de la República se mantuvo en 12,25% debido a una votación dividida de cuatro a tres, al término de un ciclo de alzas que la llevó desde 9,25% durante 2026. La pausa sostiene de manera temporal rendimientos elevados en los certificados de depósito a término (CDT), con ofertas de hasta 13,1% efectivo anual (E. A.) a un año, aunque la decisión que adopte la Junta Directiva del Emisor en su próxima reunión, el 18 de diciembre, sigue abierta.

Y es que la inflación anual llegó a 6,29% en septiembre, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el registro más alto desde julio de 2024 y más de tres puntos por encima de la meta de 3%, un argumento para los que defendían otra subida.

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Del otro lado, la inflación básica bajó de 6,1% a 6,0%, y tanto los hogares como el Gobierno moderaron su gasto, señales que respaldaron mantener la tasa sin cambios hasta diciembre.

Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, anotó que la distancia entre las tasas y la inflación beneficia a los que no movilicen los recursos en condiciones favorables. “Hoy la tasa del Banco le saca casi 6 puntos a la inflación. Eso quiere decir que el dinero bien ubicado no solo se defiende del costo de vida, sino que le gana terreno”, explicó.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene alta debido al alto índice inflacionario de Colombia - (Jaime Saldarriaga/Reuters)

El directivo advirtió que la división en el órgano impide anticipar el rumbo de la política monetaria al cierre del año: “Cuando la Junta del Banco de la República se divide por un voto, nadie puede dar por hecho lo que pasará en diciembre. El ahorrador no tiene por qué cargar con esa duda; al abrir un CDT sabe desde el primer día cuánto va a ganar y lo asegura hasta el vencimiento, suban o bajen las tasas después”.

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Tasas de CDT y rendimientos disponibles en noviembre

Los CDT suelen ajustarse al comportamiento de la tasa de referencia, por lo que la pausa permite que sus rendimientos continúen en niveles altos en el corto plazo.

Dentro de las ofertas se registra lo siguiente:

Un año:

KOA: 13,1% E.A. con una inversión mínima de $250.000.

Credifamilia: 13% E.A. desde $1.000.000.

Iris: 12,65% E.A. con un monto inicial de $100.000.

Nueve meses:

Credifamilia: 12,3% E. A. Una inversión de $3.000.000 arrojaría un total de $3.272.699.

Ban100: 12,1% E. A. Una inversión de $3.000.000 arrojaría un total de $3.268.327.

Iris: 11,8 % E. A. Una inversión de $3.000.000 arrojaría un total de $3.261.765.

En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen abierto un CDT (VisualesIA ScribNews)

Casas sostuvo que el nivel actual de las tasas puede no prolongarse si el mercado empieza a prever recortes y las entidades modifican antes sus ofertas a plazos largos. Precisó que “hoy todavía es posible encontrar CDT con rentabilidades muy competitivas, pero esa ventana no estará abierta para siempre. Quien pacte su CDT en las próximas semanas se lleva la tasa actual hasta el vencimiento, sin importar lo que decida la Junta en diciembre o en 2027”.

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El ahorro antes de los gastos de fin de año

El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, una fecha creada en 1924 en Milán, Italia, durante el primer encuentro internacional de entidades de ahorro. Este año coincide con la llegada de primas y bonificaciones a muchos hogares, justo antes de los gastos asociados con Black Friday, Ciberlunes, regalos y viajes de fin de año.

El Índice de Arrepentimiento Financiero de MejorCDT 2026 mostró que 88% de los participantes reconoce que el dinero extra termina destinado a gastos cotidianos. Casas alertó sobre la facilidad con que esos recursos se diluyen cuando no tienen un destino definido: “Diciembre tiene un apetito enorme. La plata a la que no se le asigna una tarea antes de que llegue se gasta sin que uno se dé cuenta. Por eso el momento de decidir es ahora, no el día en que cae la prima en la cuenta”.

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Los saldos de personas naturales en CDT suman $158 billones, frente a $127 billones en cuentas de ahorro, una diferencia de $31 billones. Dicha superioridad de los depósitos a término sobre las cuentas de ahorro no se registraba antes de 2023 y refleja una mayor búsqueda de instrumentos que protejan el dinero frente a la inflación.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas (Colprensa)

Riesgos, impuestos y condiciones antes de abrir un CDT

Como se recordará, el CDT está dirigido a perfiles conservadores porque la rentabilidad queda fijada desde la apertura y no cambia durante el plazo acordado. Frente a fondos de inversión, inmuebles para renta, cuentas bancarias o dólares, el producto permite conocer desde el inicio el rendimiento pactado y, según MejorCDT, no exige grandes montos ni cobra comisiones de administración.

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Las tasas más altas suelen corresponder a plazos más extensos, aunque también existen rendimientos elevados para períodos más cortos. Antes de abrir un CDT, conviene verificar que la entidad tenga respaldo de Fogafin y esté vigilada por la Superintendencia Financiera, además de consultar los simuladores disponibles para calcular el resultado final de la inversión.

Estos simuladores permiten descontar la retención en la fuente del 4% que se aplica sobre los rendimientos:

Para recibir cerca de $1.500.000 mensuales en intereses, la estimación se ubica entre $165.000.000 y $180.000.000, según la tasa E. A. contratada y ese descuento tributario.

Un ejemplo con $185.000.000 invertidos al 13% E.A. arroja un rendimiento bruto mensual de $2.000.833.

Después de una retención en la fuente de $80.033, la ganancia neta mensual sería de $1.920.800, una cifra superior a la referencia de $1.500.000 por el mayor capital utilizado en la simulación.

“Colombia está en un momento de tasas altas y no sabemos cuánto vaya a durar”, afirmó Casas. Sobre la alternativa de comprar dólares, añadió que depende de “mucha especulación e incertidumbre” debido a la volatilidad de la divisa.

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Con tasas altas y un horizonte incierto para las decisiones del Banco de la República, los CDT ofrecen una forma de fijar por adelantado el rendimiento de una parte del ahorro. La elección depende del plazo, el monto disponible, las condiciones de la entidad y la necesidad de conservar liquidez para los gastos próximos.