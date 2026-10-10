El partido de María Corina Machado convocó a una protesta internacional para exigir una fecha para las elecciones en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado (Europa Press/Archivo)

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El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, convocó a una manifestación internacional para el próximo 17 de octubre, con el objetivo de exigir una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela.

La movilización se producirá mientras crecen las expectativas por el retorno de Machado al país. La dirigente, exiliada en Panamá, salió de Venezuela en diciembre de 2025, después de permanecer casi un año en la clandestinidad tras denunciar fraude electoral. Viajó entonces a Oslo para recibir el Nobel de la Paz.

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La oposición reclamó una convocatoria electoral

La protesta tendrá lugar nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos. Tras ese hecho, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina.

El coordinador internacional de Vente Venezuela, Luis Tarbay, explicó que la convocatoria busca que los venezolanos puedan definir el rumbo del país mediante las urnas.

Simpatizantes de María Corina Machado en una movilización en Venezuela para exigir elecciones y su regreso seguro (Europa Press/Archivo)

“Esta movilización busca devolverles la voz a los venezolanos que sean ellos mismos, a través del voto, quienes puedan definir su futuro”, dijo Tarbay.

El dirigente agregó que el reclamo central será la definición del calendario electoral. “Y para esto es urgente que tengamos una fecha electoral”, añadió Tarbay en una nota de prensa divulgada por el partido. Con la protesta reclamarán “una fecha para votar. Una fecha para decidir”.

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El antecedente de las elecciones de 2024

La oposición sostiene que su candidato ganó las presidenciales de julio de 2024, cuyo resultado oficial dio como vencedor a Maduro en medio de denuncias de fraude.

La proclamación del entonces mandatario derivó en protestas que dejaron 28 muertos y cerca de 2.400 detenidos, en un contexto de arrestos y represión que acompañó el inicio de su tercer mandato.

Vente Venezuela señaló que la movilización “tendrá presencia en distintas ciudades del mundo”. Fuera del país residen alrededor de ocho millones de migrantes venezolanos, según la información divulgada por la organización.

Rodríguez afirmó el 24 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, que “habrá elecciones” en Venezuela, aunque no precisó cuándo se realizarían.