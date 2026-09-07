Venezuela

Encuesta muestra que 69% de las venezolanas cree que la participación de la mujer es vital para la transición

Estudio realizado por IPYS-Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz señala que las cargas familiares y la precariedad económica atentan contra la participación de las mujeres en las actividades políticas

Una mujer observa un refugio improvisado gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Una mujer observa un refugio improvisado gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
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“Las venezolanas ya están listas. Lo que hace falta es que el proceso político esté a la altura de ellas”.

La aseveración surge como resultado del último estudio de opinión presentado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que encontró que 69% de las venezolanas considera vital la participación de las mujeres para una transición real en el país.

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El informe halló que las mujeres destacan su capacidad de aportar “organización, disciplina y visión estratégica, pero, sobre todo, una perspectiva centrada en las necesidades de las personas y las comunidades”. De hecho, un tercio estima que “las mujeres tienen mejores aptitudes para la política que los hombres, mientras que 10% opina lo contrario”.

La investigación en cuestión incluyó una consulta en línea a 1.226 mujeres mayores de 18 años y seis grupos focales. “La participación de la mujer en la transición no enfrenta principalmente un problema de conciencia: 69% de las encuestadas considera que su rol es vital, y ese porcentaje alcanza 80% entre las mujeres mayores de 55 años”, resaltan.

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Diferencias

Sin embargo, califican como “preocupante” que “solo el 56% de las menores de 34 años considera su participación vital para el cambio”. “Su participación en organizaciones comunitarias es la más baja de todos los grupos etarios (20%), y su vinculación con estructuras políticas es prácticamente inexistente”, alertan.

Entre las razones de esa “desafección” frente a lo político de este sector en particular, IPYS-Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz señalan “la combinación de precariedad económica, incertidumbre migratoria y experiencia de represión”.

La incertidumbre de los afectados por los terremotos en Venezuela
Una mujer dibuja junto a un niño en un polideportivo donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela, este miércoles, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

“Las cifras también revelan que existe una brecha según el nivel educativo y la categorización de las condiciones de sus viviendas: el 83% de las mujeres con nivel educativo técnico superior o más alto, y el 84% de las que viven en casas con pisos de cerámica o similares, afirman haber participado en al menos una actividad política, en comparación con cerca del 70% de las mujeres con menos nivel educativo y que viven en viviendas con piso de cemento”, enfatizan.

Desafíos

El análisis concluye que “las responsabilidades familiares y de cuidado pueden limitar la disponibilidad de muchas mujeres para participar plenamente en espacios cívicos, comunitarios y políticos”.

“Entre las principales barreras identificadas se encuentran las normas socioculturales que restringen el liderazgo de las mujeres, la doble y triple jornada, el temor a la represión, la autocensura, el escepticismo político, la desmovilización entre mujeres jóvenes y la desconfianza hacia algunas instancias comunitarias”, enumeran.

Una mujer sostiene una bandera estadounidense en miniatura y una bandera nacional venezolana durante una protesta que exige elecciones presidenciales y salarios justos, en la plaza Alfredo Sadel de Caracas, Venezuela, el jueves 16 de abril de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Una mujer sostiene una bandera estadounidense en miniatura y una bandera nacional venezolana durante una protesta que exige elecciones presidenciales y salarios justos, en la plaza Alfredo Sadel de Caracas, Venezuela, el jueves 16 de abril de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Casi dos tercios de las madres con hijos menores de edad en Venezuela dedican ocho horas o más al día a su cuidado, mientras que en el caso de los padres apenas 8% asume una carga similar. “Además, entre el 21% y 26% de las encuestadas son madres solteras, y los hallazgos cualitativos revelan que la pareja suele ser percibida como una ‘carga’ adicional en lugar de ser parte del sistema de apoyo”, subrayan en el informe.

El sondeo muestra que 48% de las venezolanas tienen a algún miembro de su núcleo familiar fuera del país, reflejo de la explosión migratoria que ha experimentado Venezuela en la última década. Adicionalmente, 42% vive con hijos menores de edad y 35% con pareja, “lo que evidencia cargas familiares concentradas en los hogares encabezados por mujeres”, acotan.

Igualdad

Para aumentar su presencia en la política, 11% menciona la necesidad de recibir más apoyo en el hogar, reclamo que sube hasta 18% entre las mujeres de 18 y 34 años. A su vez, 33% admite que requiere más capacitación para incrementar su protagonismo.

Activistas y familiares de presas políticos venezolanas participan en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas para pedir su liberación este martes, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Activistas y familiares de presas políticos venezolanas participan en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas para pedir su liberación este martes, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La encuesta recoge que “86% considera la igualdad salarial muy importante, y a la vez únicamente el 8% cree que este derecho se cumple en Venezuela; o, por ejemplo, el 80% de las mujeres afirma que la igualdad ante la ley es muy importante, pero solo el 13% piensa que Venezuela está bien en este sentido. Si se trata de la paridad electoral, 56% considera que es muy importante y el 20% evalúa positivamente la paridad electoral actual”.

IPYS-Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz sostienen: “Aunque por primera vez la Presidencia (Interina) de Venezuela es ejercida por una mujer, Delcy Rodríguez, este hecho no se ha traducido necesariamente en una mayor atención a los temas identificados como prioritarios por amplios sectores de mujeres venezolanas”.

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