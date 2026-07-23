Venezuela

Save the Children alertó sobre los peligros que existen para las embarazadas venezolanas a un mes del terremoto

En un comunicado, la organización subrayó la urgencia de garantizar acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro para miles de mujeres que padecen un escenario de emergencia provocado por los sismos

Guardar
Google icon
Una mujer desplazada del estado de La Guaira se encuentra en un refugio improvisado dentro de una escuela tras los terremotos del 24 de junio en el barrio de Artigas, en Caracas (Venezuela), el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Una mujer desplazada del estado de La Guaira se encuentra en un refugio improvisado dentro de una escuela tras los terremotos del 24 de junio en el barrio de Artigas, en Caracas (Venezuela), el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Save the Children alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas en Venezuela a un mes del doble terremoto que azotó el norte del país, donde se calcula que 4.000 mujeres darán a luz en las próximas semanas y alrededor de 130 bebés nacen cada día.

En un comunicado, la organización subrayó la urgencia de garantizar acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro para miles de embarazadas y madres de recién nacidos en un escenario de emergencia provocado por los sismos del 24 de junio. Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos, de las cuales 4.000 darán a luz durante el próximo mes.

PUBLICIDAD

“Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el 24 de junio, destruyendo y dañando decenas de instalaciones sanitarias e interrumpiendo servicios esenciales de salud materna e infantil”, advirtió Save the Children. En ese contexto, médicos y especialistas también se vieron afectados y figuran entre las víctimas mortales.

En La Guaira, el principal hospital de maternidad permanece cerrado, por lo que los casos complejos deben ser derivados a Caracas. Muchas familias que perdieron sus hogares viven ahora en refugios temporales con acceso limitado a atención prenatal, alimentación adecuada, agua potable y saneamiento. La ONG advirtió que el estrés y la ansiedad elevados durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo o afectar el desarrollo cerebral e inmunitario del bebé.

PUBLICIDAD

Save the Children también señaló que el acceso restringido a alimentos nutritivos, las donaciones no controladas de leche de fórmula y la reducción de los controles prenatales incrementan el riesgo de desnutrición infantil, parto prematuro y bajo peso al nacer.

Una mujer sostiene a un bebé en un refugio improvisado gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Una mujer sostiene a un bebé en un refugio improvisado gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Frente a esta situación, la organización hizo un llamado a gobiernos, donantes y entidades humanitarias internacionales para asegurar que las embarazadas y lactantes afectadas por los sismos reciban atención prenatal, asistencia al parto, cuidado posnatal, apoyo especializado en alimentación, refugio seguro, agua potable, saneamiento y suministros esenciales para recién nacidos, tanto en el corto como en el mediano plazo.

La ONG Plan International advirtió también sobre las secuelas físicas y mentales que enfrentan los menores damnificados por el doble terremoto que golpeó Venezuela. Entre los síntomas más frecuentes figuran dolores de cabeza, dificultad para dormir y nerviosismo, asociados al estrés postraumático.

Yesica Serrano, asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, subrayó en un comunicado: “Estar conscientes de estas señales y actuar sobre ellas, junto con la atención médica, es tan urgente como reconstruir un techo”.

De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 107 campamentos transitorios albergan actualmente a más de 23.800 personas, cerca del 86% de su capacidad total. Más de 17.900 personas siguen sin vivienda.

Unos niños observan un refugio improvisado para personas desplazadas gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
Unos niños observan un refugio improvisado para personas desplazadas gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Plan International destacó que las condiciones inadecuadas de vivienda, la acumulación de escombros y los cambios en la dinámica familiar agravan el impacto emocional en la niñez y sus familias. La organización señaló que las molestias físicas sin causa aparente y las señales de estrés postraumático aumentan, junto con una sensación persistente de inseguridad, insomnio, sobresaltos y miedo acumulado.

Serrano enfatizó que la emergencia exige atención psicológica. “Cuando pasa el impacto inmediato del terremoto, el efecto no desaparece, se queda con niñas, niños y adolescentes, tanto en el cuerpo como en la mente. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dificultad para dormir o miedo a los ruidos fuertes pueden ser señales de angustia que la niñez no logra expresar con palabras”, afirmó.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaLa GuairaCaracasTerremoto en VenezuelaSave the Children

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cientos de animales buscan un hogar tras los terremotos que devastaron Venezuela: “Los reencuentros son muy emotivos”

Un equipo de rescatistas logró sacar con vida a un gato negro de entre los restos de un edificio derrumbado, casi un mes después de los terremotos

Cientos de animales buscan un hogar tras los terremotos que devastaron Venezuela: “Los reencuentros son muy emotivos”

Más de diez ONG denunciaron que los presos políticos padecen una “doble tragedia” tras los terremotos en Venezuela

Los colectivos de derechos humanos advirtieron que las personas detenidas por razones políticas padecieron malos tratos y falta de resguardo por parte de los oficiales penitenciarios. A su vez, exigieron una inspección transparente de infraestructura de cárceles

Más de diez ONG denunciaron que los presos políticos padecen una “doble tragedia” tras los terremotos en Venezuela

A casi un mes del doble terremoto en Venezuela, el balance oficial ascendió a 5.398 muertos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió la nueva cifra a través de su canal de Telegram. El informe también señala que 23.335 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, lo que representa 213 más que en el reporte del martes

A casi un mes del doble terremoto en Venezuela, el balance oficial ascendió a 5.398 muertos

Alex Saab no asistirá a su próxima audiencia en Miami y se declarará no culpable por lavado de dinero

El ex ministro venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro ya fue notificado formalmente de los cargos que enfrenta, de las penas que podría recibir en caso de ser condenado y de los derechos constitucionales que lo amparan durante el proceso

Alex Saab no asistirá a su próxima audiencia en Miami y se declarará no culpable por lavado de dinero

La OPS pidió que la reconstrucción sanitaria en Venezuela corrija fallas previas a los sismos

El organismo indicó que la mayoría de los establecimientos inspeccionados siguen funcionando, aunque advirtió que muchos ya presentaban problemas antes del desastre, con limitaciones en servicios básicos y suministros esenciales

La OPS pidió que la reconstrucción sanitaria en Venezuela corrija fallas previas a los sismos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

Buscan a una mujer de 45 años que desapareció hace más de cinco días en Tucumán

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 22 de julio

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

La secuela de ‘Días de trueno’ marcha con paso firme: este es el director para la nueva aventura de Tom Cruise

INFOBAE AMÉRICA

Argentina, objetivo woke

Argentina, objetivo woke

La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

Narendra Modi prometió “castigos severos” tras la filtración de exámenes que desató las protestas del movimiento Cucaracha en India

Qué se sabe de la montaña Pickaxe, el enclave donde Trump asegura que Irán oculta un complejo nuclear subterráneo

La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

La secuela de ‘Días de trueno’ marcha con paso firme: este es el director para la nueva aventura de Tom Cruise

La secuela de ‘Días de trueno’ marcha con paso firme: este es el director para la nueva aventura de Tom Cruise

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco