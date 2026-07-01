Sheinbaum explica qué pasa si Trump rechaza extender el T-MEC: el acuerdo dura hasta 2036

La mandataria sostiene que, aun si Washington no envía la carta para extender el acuerdo 16 años, éste sigue vigente hasta 2036 y cualquier salida total requeriría aval legislativo en ese país. (Infoabe-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum salió este miércoles a contener las alarmas que desató Reuters la mañana anterior: aunque Estados Unidos anuncie hoy que no prorroga el T-MEC por 16 años, el tratado no desaparece, no puede cancelarse de un día para otro y Trump tampoco puede terminarlo solo.

“Si quisiera salirse por completo, tendría que pasar por el Congreso. Hay que recordar que el Tratado pasó por los tres congresos —Canadá, Estados Unidos y México— es una ley.”

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La mandataria federal afirma este miércoles que, aun si Washington decide hoy no extenderlo por 16 años, el acuerdo comercial seguiría vigente y su salida total requeriría un proceso legislativo en Estados Unidos

La bomba de Reuters que encendió las alarmas

La víspera, la administración del presidente Donald Trump anunciaría oficialmente este miércoles que no prorrogará por otros 16 años el tratado de libre comercio que mantiene con México y Canadá, según reportó Reuters. El reporte llegó apenas horas después de que Sheinbaum confirmara en su mañanera que México ya había firmado su carta a favor de la extensión —al igual que Canadá— dejando a Washington como la única pieza faltante.

La declaración estadounidense abriría un período de revisión de seis años, contemplado en una “cláusula de extinción” negociada durante la primera administración de Trump. Sin embargo, esto no resolvería las tensiones de fondo: persisten exigencias para aumentar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz, además de medidas para impedir que productos chinos se beneficien del acuerdo.

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Semanas de amenazas: el giro de Trump contra su propio legado

El reporte de Reuters no sorprendió a nadie que haya seguido el discurso de Trump en las últimas semanas. El mandatario afirmó que no está buscando renovar el acuerdo comercial con México y Canadá, asegurando que su país no necesita los productos ni recursos de sus socios norteamericanos: “No sé si voy a renovarlo, porque, para ser honesto, a Estados Unidos le va mucho mejor… no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, ni nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos.”

Lo más llamativo es el contraste con su propio historial: Trump, cuya primera administración negoció el T-MEC para sustituir al TLCAN de 1994, calificó su entrada en vigor en 2020 como “el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso” jamás promulgado por Estados Unidos. Sin embargo, su opinión se deterioró rápidamente a medida que aumentaba el déficit comercial con México, en parte porque las empresas trasladaron sus cadenas de suministro fuera de China ante los aranceles impuestos a productos chinos.

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Desde la Cumbre del G7 en Francia, el mandatario plantea en París su rechazo a seguir dentro del acuerdo comercial con México y Canadá, aunque evita lanzar una amenaza directa de salida

Lo que dice el artículo 34.7: el tratado no muere hoy

Sheinbaum leyó en vivo el artículo 34.7 del Tratado para desmontar la narrativa del colapso. Los puntos clave:

Si los tres países confirman: el T-MEC se prorroga automáticamente 16 años y se revisa cada 6.

Si EE.UU. no firma hoy: el Tratado se mantiene vigente hasta 2036 con revisiones anuales.

La puerta no se cierra: en cualquier momento dentro de esos 10 años, si hay voluntad de las tres partes, se puede prorrogar otros 16 años.

No es fecha límite definitiva: incluso en 3 o 4 años las partes pueden acordar la extensión.

La presidenta fue tajante: Trump no puede cancelar el acuerdo por decreto. Hacerlo requeriría pasar por los tres congresos, dado que el T-MEC fue ratificado como ley en México, Estados Unidos y Canadá.

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Donald Trump, con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá como telón de fondo, se dirige a los presentes con un gesto enfático, subrayando la importancia de la colaboración trilateral en Norteamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México va por más: la apuesta en la revisión

Sheinbaum dejó claro que el objetivo de México no es solo sobrevivir la coyuntura. El gobierno busca aprovechar el proceso de revisión para mejorar las condiciones frente a los aranceles que Washington aplica a vehículos, acero y aluminio vía la Sección 232, un mecanismo que opera al margen del propio T-MEC.

“Nosotros queremos una mejor condición, incluso en esos dos casos. Creemos que es factible hacerlo a partir de este proceso de revisión”, afirmó la mandataria.

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Ante la pregunta de si México consideraría diversificar su economía hacia Asia, Sudamérica o África si se activa la cuenta regresiva de 10 años, Sheinbaum fue cauta: mencionó el Plan México —el programa de fortalecimiento de la producción nacional— como hoja de ruta vigente, pero evitó comprometerse con un giro geopolítico antes de conocer la posición formal de Washington.

¿Qué sigue hoy y mañana?

Esta mañana: reunión virtual entre Marcelo Ebrard, Jamieson Greer (EE.UU.) y Dominic LeBlanc (Canadá).

Al mediodía: Ebrard ofrece conferencia de prensa con resultados.

El jueves: el secretario acude a la mañanera para detallar acuerdos y próximas reuniones.

20 de julio: tercera ronda formal de negociaciones bilaterales México-EE.UU. en Ciudad de México.

Expertos en comercio internacional subrayan que este procedimiento no significa una salida automática de Estados Unidos ni la desaparición inmediata del acuerdo, sino el comienzo de una compleja negociación para redefinir las reglas comerciales de Norteamérica. Por lo pronto, como insistió Sheinbaum, todo lo que está vigente sigue vigente.

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