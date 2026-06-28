Venezuela

Venezuela ya recibió asistencia de 24 países tras el destructivo doble terremoto en la costa

Con más de 1.400 muertos y pérdidas estimadas en 6.700 millones de dólares, el despliegue internacional agiliza el rescate de sobrevivientes bajo los escombros y la instalación de hospitales de campaña en La Guaira

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Rescatistas en Catia La Mar tres días después de los sismos. Más de 2.700 especialistas de 24 países se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras. (AP/Fernando Vergara)
Rescatistas en Catia La Mar tres días después de los sismos. Más de 2.700 especialistas de 24 países se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras. (AP/Fernando Vergara)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo que 24 países de la comunidad internacional han enviado ayuda directa para atender la emergencia provocada por los catastróficos terremotos que sacudieron la costa central del país. Hasta el momento, las operaciones han permitido canalizar 521 toneladas de suministros, 86 equipos caninos y más de 2.741 especialistas en búsqueda y salvamento que ya trabajan junto a los equipos locales.

El masivo despliegue de rescatistas, bomberos, militares y personal médico se concentra principalmente en el estado La Guaira, declarado zona de desastre y militarizado por el gobierno tras sufrir el mayor impacto de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles. El último balance oficial de las autoridades elevó la cifra de víctimas a 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

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Personal de la Armada argentina remueve escombros en el estado costero de La Guaira, sumándose a las brigadas de 24 naciones que auxilian a las víctimas del sismo.
Personal de la Armada argentina remueve escombros en el estado costero de La Guaira, sumándose a las brigadas de 24 naciones que auxilian a las víctimas del sismo.

El incremento en el flujo de asistencia y el ingreso de maquinaria pesada devolvieron la esperanza a las comunidades costeras de Caraballeda y zonas vecinas, donde los residentes compararon la gravedad de la situación con el deslave histórico de 1999. Durante la última noche, los operativos lograron rescatar con vida a un niño de 11 años atrapado entre las estructuras colapsadas. “En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, destacó Rodríguez a través de sus redes sociales.

Hospitales de campaña y asistencia humanitaria

Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, a 27 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos)
Rescatistas inspeccionan un edificio colapsado en La Guaira. Brigadas de la ONU advierten que aún faltan numerosas estructuras por verificar en busca de sobrevivientes. (EFE/Henry Chirinos)

Ante el colapso de la infraestructura local, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo la coordinación de su representante residente Gianluca Rampolla, instaló tres hospitales de campaña en La Guaira para evitar el traslado masivo de heridos graves hacia los centros de salud de Caracas. La ONU también avanza en la apertura de “refugios multiservicios” con comedores y sistemas de saneamiento cerca de las áreas residenciales afectadas para albergar a quienes perdieron sus hogares.

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EEUU entregó ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos
Soldados de EE.UU. distribuyen insumos de emergencia en La Guaira. Washington integra la fuerza de ayuda de 24 países desplegada en la zona de desastre venezolana.

Asimismo, un primer avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de Naciones Unidas arribó al país con insumos críticos para la potabilización de agua. No obstante, las agencias internacionales advirtieron que las tareas siguen siendo complejas, ya que todavía falta acceder a numerosos edificios residenciales y comerciales para verificar la presencia de más personas atrapadas.

Multimillonarios daños económicos y respaldo de la UE

Los daños materiales iniciales son masivos. Una evaluación satelital rápida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó preliminarmente en 6.700 millones de dólares las pérdidas económicas en viviendas, comercios, edificios públicos y vehículos destruidos por los movimientos telúricos del 24 de junio.

A nivel diplomático, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se comunicó telefónicamente con la presidenta encargada para transmitirle la solidaridad del bloque. Kallas ratificó la movilización de 5 millones de euros en fondos de emergencia y la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que facilitó el envío de brigadas de búsqueda de países miembros como España e Italia. De igual manera, el bloque mantiene activo el sistema de satélites Copernicus para elaborar mapas de daños en tiempo real que guíen a las unidades de rescate en el terreno.

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