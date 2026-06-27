Naciones Unidas estimó que Venezuela registró pérdidas económicas de USD 6.700 millones por los terremotos

La gente se encuentra cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, 26 de junio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El número oficial de víctimas mortales ascendió a 920 apenas dos días después de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela, una cifra que podría aumentar mientras las tareas de rescate siguen en marcha. Las consecuencias de los sismos se extendieron mucho más allá de la pérdida de vidas, afectando profundamente la infraestructura, los servicios básicos y los medios de vida de millones de personas en el país.

Los terremotos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, sacudieron zonas densamente pobladas y económicamente vitales. Caracas, junto con los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, experimentó las mayores sacudidas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo estima que 1.7 millones de estructuras se encuentran en las áreas afectadas, una cifra que ilustra la magnitud del impacto en la vida cotidiana y la economía local.

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La evaluación satelital RAPIDA del PNUD, que utiliza modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población, arrojó que 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas superiores a moderadas, de las cuales aproximadamente 2,1 millones sufrieron los efectos más intensos. Este análisis se realizó en las primeras horas tras los terremotos y permitió orientar la respuesta de emergencia.

El costo estimado de los daños físicos directos alcanza los USD 6.700 millones, una cifra cercana al 6% del PIB venezolano. Estos daños se concentran principalmente en viviendas y activos económicos, sin incluir la infraestructura ni los costos de reconstrucción a largo plazo.

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Personas buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El rango estimado oscila entre USD 4.700 y USD 8.700 millones, y los expertos advierten que el impacto total podría ser hasta tres veces mayor, considerando la disrupción económica y las necesidades de recuperación.

La tecnología RAPIDA, basada en inteligencia artificial y sistemas de información geográfica, fue crucial para identificar daños y poblaciones vulnerables en las primeras 72 horas. Este enfoque permite a las autoridades y organismos humanitarios planificar intervenciones con mayor precisión y rapidez.

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El análisis de imágenes nocturnas también detectó posibles interrupciones en el suministro eléctrico en diversas zonas de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua, evidenciando la amplitud de los daños en servicios esenciales.

Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela, subrayó la importancia de la tecnología y los datos en la gestión de crisis: “La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva.

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Miembros del equipo de rescate de El Salvador buscan supervivientes entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La ciudad de La Guaira experimentó el viernes un colapso por la llegada masiva de personas con alimentos y herramientas dispuestas a colaborar con los afectados por los terremotos del miércoles en Venezuela. El flujo de vehículos y motocicletas, procedentes principalmente de Caracas y otras regiones, intensificó el caos en las calles, donde se mezclaban sirenas de emergencia, motores, bocinas y gritos.

El incremento de voluntarios coincidió con el arribo de más personal de rescate y maquinaria pesada, tanto nacional como internacional, destinada a las tareas de remoción de escombros. Conforme avanzaban los trabajos, los equipos pedían silencio en algunas zonas para intentar localizar sobrevivientes, una labor que continuaba a más de 48 horas de la tragedia.

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La situación motivó que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dispusiera la restricción del acceso a La Guaira, medida adoptada tras la militarización del estado ordenada horas antes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El objetivo es facilitar la llegada de maquinaria, agilizar la asistencia y evitar mayores complicaciones en la zona más golpeada por los sismos.