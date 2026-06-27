Venezuela

La oposición de Venezuela afirmó que el Estado no tuvo la capacidad de respuesta para ayudar a las víctimas de los sismos

La coalición PUD transmitió su solidaridad con las familias que perdieron a seres queridos. El país “necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”, señalaron en un comunicado oficial

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, afirmó este viernes que el Estado no estaba preparado para afrontar los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles y que causaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

La PUD subrayó: “Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud”.

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A través de un mensaje en el perfil de X del bloque, las autoridades de la PUD destacaron la falta de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta por parte de las autoridades, lo que llevó a “miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa”. En el mismo comunicado, remarcaron que “Venezuela necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”.

La coalición transmitió su solidaridad con las familias que han perdido seres queridos y con quienes enfrentan la pérdida de sus hogares y medios de vida. También agradeció la labor de bomberos, personal médico, rescatistas, voluntarios y la cooperación internacional, al tiempo que pidió intensificar los esfuerzos de asistencia.

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“Hacemos un llamado urgente para que se concentren todos los recursos humanos, equipos especializados y maquinaria pesada necesarios en las zonas más afectadas, particularmente en el estado La Guaira, donde la emergencia demanda una respuesta inmediata y proporcional a la gravedad de la situación”, solicitó la PUD.

Miembros de la alianza opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hablan con los medios de comunicación (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
Miembros de la alianza opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hablan con los medios de comunicación (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

El bloque informó la habilitación de sus sedes como centros de acopio y coordinación para apoyar a hospitales, refugios y comunidades damnificadas en Caracas y La Guaira, las áreas más golpeadas por los sismos.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión con expertos de Estados Unidos para coordinar operaciones de rescate y la atención a las víctimas de los dos terremotos ocurridos el miércoles, cuyo balance asciende a 920 muertos y 3.360 heridos.

La reunión, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), contó con la participación del encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez informó previamente que mantuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes confirmaron el respaldo de su país frente a la emergencia. “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló la mandataria en su canal de Telegram.

Personal de emergencia y otras personas trabajan para rescatar a individuos de entre los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)
Personal de emergencia y otras personas trabajan para rescatar a individuos de entre los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

El Departamento de Estado de EEUU coordina junto al Pentágono la logística y traslado de ayuda, debido al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por los daños sufridos. La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó la llegada al país del mayor general del Cuerpo de Marines, Kevin J. Jarrard, para supervisar las operaciones en territorio venezolano.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Venezuela mostró una mayor apertura hacia Washington y recibió a funcionarios de alto nivel. Meses atrás, Rodríguez calificó a Trump de “socio y amigo” y afirmó que Caracas y Washington avanzan en una “nueva agenda de cooperación bilateral”.

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