Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió con Kevin Jarrard y diplomáticos de EEUU para coordinar las labores de rescate tras los terremotos

La presidenta encargada sostuvo una reunión con el experto en atención y coordinación ante desastres naturales proveniente de Estados Unidos, el ministro del Interior Diosdado Cabello y el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez

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En medio de las operaciones de rescate en Venezuela por los sismos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU Kevin J. Harrad, se reunieron el viernes a última hora de la tarde para evaluar los esfuerzos humanitarios y las operaciones de rescate que siguen activas en busca de sobrevivientes debajo de los escombros.

El Comando Sur de EEUU detalló tras el encuentro que a pedido de Venezuela, y en apoyo al Departamento de Estado, el Departamento de Guerra está desplegando rápidamente capacidades críticas para apoyar las operaciones de ayuda por el terremoto y ayudar a salvar vidas".

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A la reunión también asistieron John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EEUU y el coronel Ian Munroe, agregado de Defensa de la Embajada de EEUU. Por Venezuela estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Las autoridades venezolanas confirmaron el viernes el arribo de ayuda humanitaria desde Estados Unidos. Tras la llegada de los primeros suministros, Delcy Rodríguez expresó su reconocimiento al apoyo estadounidense luego de una conversación telefónica con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

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Recibí una llamada del presidente Trump y del secretario de Estado, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos durante este momento difícil para Venezuela. Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación”, declaró Rodríguez.

Delcy Rodríguez se reunió con Kevin Jarrard y diplomáticos de EEUU para coordinar las labores de rescate tras los terremotos (Captura de VTV)
Delcy Rodríguez se reunió con Kevin Jarrard y diplomáticos de EEUU para coordinar las labores de rescate tras los terremotos (Captura de VTV)

Según detalló la presidente encargada, Washigton comprometió el envío de equipos de rescate, materiales especializados y asistencia para refugios temporales, junto con suministros básicos destinados a las familias damnificadas.

El portavoz de la Secretaría de Estado, Tommy Pigott, resaltó la respuesta inmediata de Washington, cuya labor incluye un grupo especial para coordinar el socorro junto a socios públicos y privados, además de brindar apoyo a ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano.

“Esto incluye el despliegue de su capacidad de asistencia en casos de desastre y la activación de un grupo de trabajo especializado para coordinar con socios de los sectores público y privado y brindar ayuda a los estadounidenses en Venezuela que puedan verse afectados”, puntualizó Pigott.

El Departamento de Estado precisó que la ayuda se concreta mediante un Equipo de Respuesta para Asistencia en Casos de Desastre (DART, por sus siglas en inglés), conformado por más de 250 especialistas y tres unidades de élite de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). El contingente viaja en aviones militares C-17 de la Fuerza Aérea con más de 90 toneladas de equipamiento avanzado y tres equipos de rescate que cuentan con seis perros de búsqueda cada uno.

Según el comunicado oficial, los grupos de rescate estadounidenses cuentan con experiencia reciente en operaciones internacionales, tras su intervención en Jamaica por el huracán Melissa en octubre de 2025. Las delegaciones incluyen bomberos expertos en colapsos estructurales, médicos, paramédicos e ingenieros, y trabajarán en cooperación con los servicios de emergencia de Venezuela y con el gobierno interino para acelerar la localización y extracción de sobrevivientes en las zonas más afectadas.

Un avión militar de transporte C-17 Globemaster III en una pista. Varias personas uniformadas, algunos perros, maletas y cajas se observan en la escena
Personal de seguridad y unidades caninas, con su equipo y maletas, se disponen en una pista de aterrizaje junto a un avión de transporte Boeing C-17 Globemaster III, con un paisaje montañoso al fondo (Comando Sur de Estados Unidos)

El balance provisional, difundido el viernes por el Gobierno, indica que los sismos superaron magnitud 7 en la escala de Richter. Las autoridades venezolanas informaron un saldo de 920 muertos y 3.360 heridos tras los sismos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló en rueda de prensa que la cifra de damnificados supera los 4.000.

“Debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas”, declaró Rodríguez.

El dirigente venezolano precisó que más de 1.423 edificios e infraestructuras resultaron dañados, con el mayor impacto en el estado La Guaira. En esa región, al menos 13 hospitales sufrieron afectaciones estructurales a raíz de los sismos.

Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando la atención a los afectados, mientras se mantienen las labores de rescate y asistencia en las zonas más golpeadas.

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