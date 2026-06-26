Estados Unidos envió dos buques y varias aeronaves con ayuda para Venezuela tras los terremotos

Estados Unidos desplegó buques de guerra, aviones y helicópteros en Venezuela para apoyar las labores de rescate tras los dos terremotos que dejaron al menos 920 muertos, al tiempo que suspendió temporalmente las sanciones económicas que mantenía contra Caracas para facilitar las operaciones de ayuda humanitaria.
El Pentágono informó que dos aeronaves C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportaron equipos de búsqueda y rescate urbano desde Los Ángeles y Fairfax, Virginia, mientras un tercer C-17 llevó equipamiento pesado de movimiento de carga a Caracas. Aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines trasladaron además un equipo especializado en evaluación de aeródromos, dado que las operaciones aeroportuarias cercanas al epicentro resultaron afectadas.
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El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard llegó el jueves a Caracas para supervisar el apoyo coordinado por Washington.
Buques de la Armada y helicópteros desde Honduras
El buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral USS Billings de la Armada de Estados Unidos llegaron a aguas próximas a Venezuela para iniciar operaciones de socorro. Desde la base aérea de Soto Cano, en Honduras, partieron tres helicópteros CH-47 Chinook del Ejército, asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con la misión de transportar personal y suministros hacia las comunidades afectadas.
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El componente de la Fuerza Espacial del Comando Sur de Estados Unidos aportó imágenes satelitales de las zonas devastadas para orientar a los planificadores de ayuda sobre dónde concentrar los esfuerzos de rescate y qué capacidades priorizar.
Suspensión de sanciones por cuatro meses
El Departamento del Tesoro publicó el jueves por la noche una autorización que levanta durante cuatro meses las restricciones económicas que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate. “Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas” hasta el 23 de octubre, señala el documento.
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Washington había impuesto a Caracas un severo paquete de sanciones a partir de 2019 para presionar al entonces presidente Nicolás Maduro, a quien consideraba ilegítimo. Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos de narcotráfico ante la justicia de Nueva York.
Llamado de la ONU a la solidaridad internacional
Los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el miércoles golpearon un país de casi 30 millones de habitantes cuya economía atraviesa una crisis prolongada. El Comité Permanente Interinstitucional (IASC), que agrupa a agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, advirtió que la catástrofe “se suma a un contexto humanitario ya de por sí difícil”.
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El IASC señaló que, antes de los terremotos, millones de venezolanos ya enfrentaban inseguridad alimentaria, colapso de los servicios sanitarios y acceso limitado a servicios básicos. El organismo exhortó a la comunidad internacional a actuar con rapidez y proporcionar financiación flexible para intensificar la ayuda de emergencia, incluyendo alojamiento, alimentos, atención sanitaria, agua y saneamiento.
Equipos de más de una decena de países ya en territorio venezolano
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya habían llegado a Venezuela al cierre de esta edición. Se movilizaban además contingentes del Reino Unido, la República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, los Países Bajos, Catar y España.
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El IASC reclamó “acceso humanitario rápido y sin obstáculos, condiciones operativas seguras e intercambio de información transparente” como condiciones indispensables para que la asistencia llegue a quienes más la necesitan, e instó a todas las autoridades implicadas a facilitar una coordinación íntegra y eficaz de las operaciones.
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