Venezuela

Bomberos, perros, drones y médicos forenses: cómo es la ayuda de la comunidad internacional a Venezuela

Desde grandes instituciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial, hasta potencias como Estados Unidos y países más pequeños como El Salvador, las administraciones han ofrecido todo tipo de asistencia

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Rescatistas de El Salvador preparados para viajar a Venezuela (REUTERS/José Cabezas)
Rescatistas de El Salvador preparados para viajar a Venezuela (REUTERS/José Cabezas)

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y millones de dólares representan los principales recursos que la comunidad internacional ha enviado o comprometido para Venezuela tras los terremotos ocurridos el miércoles.

Desde grandes instituciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial, hasta potencias como Estados Unidos y países más pequeños como El Salvador, las administraciones han ofrecido ayuda, incluso con pequeños equipos de rescate.

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Naciones Unidas informó que ya son 16 los países que enviaron equipos de búsqueda y rescate para localizar víctimas vivas entre los escombros, sumando más de un millar de rescatistas. Entre los países presentes o próximos a llegar se encuentran Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Qatar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

La oficina humanitaria de Naciones Unidas ha liberado 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para asistir a Venezuela. El Grupo Banco Mundial expresó su apoyo al gobierno venezolano y evalúa alternativas de asistencia.

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Rescatistas de El Salvador posan con un perro para participar de las tareas de rescate en Venezuela (REUTERS/José Cabezas)
Rescatistas de El Salvador posan con un perro para participar de las tareas de rescate en Venezuela (REUTERS/José Cabezas)

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzó un llamamiento de emergencia por 50 millones de francos suizos (61 millones de dólares) y liberó dos millones de francos suizos (2,47 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para Respuesta a Desastres. Desde el centro logístico regional de la IFRC en Panamá partieron 17 toneladas de suministros humanitarios hacia Venezuela.

Gobiernos de diferentes orientaciones políticas se han sumado. El Gobierno de Estados Unidos anunció 150 millones de dólares para asistencia humanitaria: 100 millones destinados a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones para organizaciones operando en el país. La administración de Donald Trump desplegó dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California).

Desde Asia, dos aviones de la Fuerza Aérea de la India partieron con más de 35 toneladas de suministros, medicamentos y equipos médicos.

España movilizará un millón de euros a través de instituciones multilaterales presentes en Venezuela para contribuir a minimizar las consecuencias, según el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Un avión A330 del Ejército del Aire español aterrizó en Venezuela con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de equipos de rescate de la Comunidad de Madrid, dos ingenieros del Ejército de Tierra, ocho unidades caninas y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con material de primeros auxilios.

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y millones de dólares representan los principales recursos que la comunidad internacional ha enviado o comprometido para Venezuela (REUTERS/José Cabezas)
Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y millones de dólares representan los principales recursos que la comunidad internacional ha enviado o comprometido para Venezuela (REUTERS/José Cabezas)

Suiza envió un equipo de 80 especialistas y 18 toneladas de material, incluyendo perros de búsqueda. Desde México, viajaron 18 binomios canófilos, 4,4 toneladas de herramienta y equipo, 2,7 toneladas de insumos médicos, dos aviones con ayuda humanitaria y 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.

Por su parte, Brasil enviará un carguero militar con un equipo de 36 bomberos, cuatro técnicos de la Defensa Civil, otros cuatro de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y material para montar un hospital de campaña.

En cuanto a Chile, uno de los países con mayor actividad sísmica, contribuyó inicialmente con 37 especialistas en rescate y enviará otros 10. Argentina puso a disposición rescatistas, personal militar, aviones, médicos de urgencias, ambulancias, enfermeros, asistentes auxiliares, expertos en estructuras colapsadas, drones, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) y personal militar con perros de la Armada y del Ejército.

El primer contingente de Colombia incluye 63 rescatistas USAR. El Salvador aportó un equipo de rescatistas, personal médico y perros. El Cuerpo de Bomberos de Quito envió 47 rescatistas y dos perros.

La comunidad venezolana en Ecuador organizó centros de acopio para recolectar agua, ropa, alimentos no perecederos y suministros médicos para los afectados, quienes hasta ahora suman 235 muertos y 4.300 heridos.

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