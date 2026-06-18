Venezolanos piden a Estados Unidos intervenir para evitar más muertes de familiares de presos políticos

Personas se manifiestan de manera silenciosa para exigir justicia y la libertad de los presos políticos este miércoles, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Un grupo de activistas venezolanos solicitó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos que interceda para evitar nuevas muertes de familiares de presos políticos en Venezuela, al cumplirse un mes del fallecimiento de Carmen Navas, madre de Víctor Quero, quien murió bajo custodia estatal.

“No queremos que otra madre muera buscando o esperando a su hijo. Les pedimos a los representantes diplomáticos que, por favor, sean mediadores para que suelten a todos los presos políticos”, expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, durante una manifestación cerca de la embajada estadounidense en Caracas.

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Los activistas exigieron al Gobierno chavista, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que adopte acciones “concretas, efectivas y urgentes” para evitar que “ninguna madre o abuela muera esperando justicia”. Durante la actividad, los presentes desplegaron pancartas, afiches y fotografías de presos políticos sobre el suelo, junto a un rosario confeccionado con globos. Varias de las pancartas incluyeron llamados a la libertad de Venezuela y de los detenidos considerados presos políticos.

La jornada concluyó con una vigilia en la entrada de la Embajada de Estados Unidos, donde los manifestantes encendieron velas y elevaron oraciones. En mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su administración trabajaría para garantizar la liberación de todos los encarcelados por razones políticas en Venezuela.

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Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres

Carmen Navas se convirtió en símbolo de resistencia de los familiares de los presos políticos tras fallecer en mayo, días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida diez meses antes bajo custodia estatal y de la que no tuvo información pese a reiterados pedidos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado oficial, murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

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La Fiscalía abrió una investigación en mayo y el 2 de junio comunicó que las pesquisas permitieron “dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar” y que no se hallaron “lesiones traumáticas” en el cuerpo de Quero. No obstante, la ONG Foro Penal ha pedido que la investigación sea independiente y cuente con apoyo internacional.

La ONG Foro Penal informó el viernes pasado que en Venezuela existen 389 presos políticos, de los cuales 39 poseen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

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Familiares de presos políticos aguardan con carteles este lunes, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña)

A través de la red social X, la organización precisó que, del total, 357 son hombres y 32 mujeres; además, 225 son civiles y 164 militares. Solo uno de los detenidos es menor de edad, mientras que el resto son adultos.

Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, destacó que desde 2014 registraron 19.133 detenciones políticas y calculan que más de 11.000 personas están sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales, medidas que consideran arbitrarias.

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El Gobierno chavista rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos han cometido delitos, una posición que disputan varias ONG y partidos opositores.

(Con información de EFE)