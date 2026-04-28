Venezuela

Italia le pidió a Venezuela que libere a los presos políticos y propuso intensificar el comercio

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, mantuvo una reunión en Roma con el titular de Comercio Exterior del país caribeño, Johann Álvarez Márquez

Guardar
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, mantuvo una reunión en Roma con el ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, con el objetivo de impulsar la liberación de presos políticos y fomentar un mayor intercambio comercial entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro empresarial Italia-América Latina, realizado en la ciudad de Prato, según informó el Ministerio de Exteriores italiano.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, Tajani se reunió con Álvarez Márquez, quien fue designado como ministro de Comercio Exterior el 25 de marzo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En la reunión, Tajani “ha vuelto a animar a la liberación de todos los presos políticos”, luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

PUBLICIDAD

Además, el ministro italiano propuso “desarrollar ulteriormente el intercambio comercial y promover nuevas inversiones, en particular en los sectores de las infraestructuras y energético”.

En el foro, Tajani también mantuvo encuentros con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y con el ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (REUTERS/Yves Herman)
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (REUTERS/Yves Herman)

En estas instancias, el jefe de la diplomacia italiana abordó los principales temas regionales, prestando especial atención a la situación en Venezuela, y remarcó la disposición de Italia para compartir conocimientos y buenas prácticas en la lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio de Exteriores resaltó que el foro “ha confirmado la centralidad de América Latina en la política exterior italiana, fundada en sólidos vínculos históricos, culturales y económicos”, fortalecidos por la gran comunidad itálica presente en la región.

Asimismo, el encuentro sirvió para destacar “la vitalidad” de la asociación económica entre Italia y Latinoamérica, cuyo intercambio comercial en 2025 alcanzó los 34.000 millones de euros (aproximadamente 39.881 millones de dólares).

Esta relación muestra “amplias perspectivas de crecimiento” tras el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

En la reunión bilateral con Ulloa, Tajani subrayó “la fase positiva” de los vínculos con El Salvador y analizó la participación de empresas italianas en el programa de modernización de las infraestructuras salvadoreñas.

Por su parte, en el encuentro con Lubetkin, Tajani confirmó el estado “excelente” de las relaciones bilaterales con Uruguay y manifestó su interés en fortalecer la alianza estratégica, especialmente en el sector del transporte aéreo.

Temas Relacionados

VenezuelaItaliapresos políticoscomercioÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez sacude el Tribunal Supremo de Justicia y elimina a magistrados de la pareja Maduro-Flores

La presidenta encargada adelanta una renovación de la cúpula del máximo juzgado, clave para asumir el control del poder en Venezuela

Delcy Rodríguez sacude el Tribunal Supremo de Justicia y elimina a magistrados de la pareja Maduro-Flores

El fiscal de Venezuela aseguró que trabajará con la Cruz Roja para atender las urgencias en las cárceles

El anuncio de Larry Devoe ocurre después de que cinco presos murieran en un motín en la prisión de Yare, en el estado Miranda

El fiscal de Venezuela aseguró que trabajará con la Cruz Roja para atender las urgencias en las cárceles

Diputados venezolanos pidieron su incorporación plena al Parlamento del Mercosur

El país fue suspendido del organismo en 2017, tras la aplicación del Protocolo de Ushuaia, que establece el compromiso democrático de sus miembros

Diputados venezolanos pidieron su incorporación plena al Parlamento del Mercosur

Reformas en el TSJ de Venezuela sin alterar el dominio político sobre el Poder Judicial: cae el círculo cercano de Maduro y Cilia Flores

La crisis política abre paso a un relevo masivo en el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, mientras se incorporan suplentes y se evalúa el regreso de magistrados afines a los hermanos Rodríguez y Cabello

Reformas en el TSJ de Venezuela sin alterar el dominio político sobre el Poder Judicial: cae el círculo cercano de Maduro y Cilia Flores

Estados Unidos instó al sector petrolero venezolano a aprovechar una “oportunidad histórica” tras la reapertura bilateral

“Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, afirmó John Barrett, encargado de negocios de Washington en Caracas, citado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela

Estados Unidos instó al sector petrolero venezolano a aprovechar una “oportunidad histórica” tras la reapertura bilateral
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estas son las 10 ciudades más deportistas de España en 2026, según un estudio

Estas son las 10 ciudades más deportistas de España en 2026, según un estudio

Un ensayo internacional para cronificar un tumor cerebral grave incorpora a su primer paciente español en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Touring confirma que no es más centro de evaluación para licencias de conducir: Piden a la MML evaluar propuesta

Gustavo Petro acusó a los banqueros de “robo” por demanda que busca frenar traslado de $25 billones a Colpensiones

Desenmascaran a un hombre que atemorizó a todos sus vecinos con cartas pornográficas y detalles personales durante 20 años: “Vendré a castrarte”

INFOBAE AMÉRICA

Incendios forestales fuera de control arrasan más de 22.000 hectáreas y obligan a evacuar a más de 2.000 personas

Incendios forestales fuera de control arrasan más de 22.000 hectáreas y obligan a evacuar a más de 2.000 personas

Un chef con tres estrellas Michelin batió su récord de maratón Boston a los 48 años

Trump recibió al rey Carlos III: “Los británicos son nuestros amigos más cercanos”

Irán convocó a sus ciudadanos en el Reino Unido a “dar la vida en la batalla” y el Gobierno británico citó al embajador

Los japoneses reafirman su reputación global: devolvieron casi 30 millones de dólares en dinero perdido durante 2025

ENTRETENIMIENTO

Sam Neill celebra estar libre de cáncer tras una larga batalla: “Estaba perdido y parecía que iba de salida”

Sam Neill celebra estar libre de cáncer tras una larga batalla: “Estaba perdido y parecía que iba de salida”

Ariana Grande vuelve con Petal: un álbum que nace de lo “frío y desafiante”

La hija mayor de Nicole Kidman deja en evidencia su distancia con su padre Keith Urban

Mara Wilson reveló el doloroso motivo que la llevó a alejarse de Hollywood: “Me sentí avergonzada, traté de esconderme”

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”