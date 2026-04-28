Italia le pidió a Venezuela que libere a los presos políticos y propuso intensificar el comercio

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, mantuvo una reunión en Roma con el ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, con el objetivo de impulsar la liberación de presos políticos y fomentar un mayor intercambio comercial entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro empresarial Italia-América Latina, realizado en la ciudad de Prato, según informó el Ministerio de Exteriores italiano.

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Durante la jornada, Tajani se reunió con Álvarez Márquez, quien fue designado como ministro de Comercio Exterior el 25 de marzo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En la reunión, Tajani “ha vuelto a animar a la liberación de todos los presos políticos”, luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

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Además, el ministro italiano propuso “desarrollar ulteriormente el intercambio comercial y promover nuevas inversiones, en particular en los sectores de las infraestructuras y energético”.

En el foro, Tajani también mantuvo encuentros con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y con el ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin.

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Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (REUTERS/Yves Herman)

En estas instancias, el jefe de la diplomacia italiana abordó los principales temas regionales, prestando especial atención a la situación en Venezuela, y remarcó la disposición de Italia para compartir conocimientos y buenas prácticas en la lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio de Exteriores resaltó que el foro “ha confirmado la centralidad de América Latina en la política exterior italiana, fundada en sólidos vínculos históricos, culturales y económicos”, fortalecidos por la gran comunidad itálica presente en la región.

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Asimismo, el encuentro sirvió para destacar “la vitalidad” de la asociación económica entre Italia y Latinoamérica, cuyo intercambio comercial en 2025 alcanzó los 34.000 millones de euros (aproximadamente 39.881 millones de dólares).

Esta relación muestra “amplias perspectivas de crecimiento” tras el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

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En la reunión bilateral con Ulloa, Tajani subrayó “la fase positiva” de los vínculos con El Salvador y analizó la participación de empresas italianas en el programa de modernización de las infraestructuras salvadoreñas.

Por su parte, en el encuentro con Lubetkin, Tajani confirmó el estado “excelente” de las relaciones bilaterales con Uruguay y manifestó su interés en fortalecer la alianza estratégica, especialmente en el sector del transporte aéreo.

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