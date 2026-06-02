Venezuela

Colegio Nacional de Periodistas registra 97 agresiones a medios en los primeros cinco meses de 2026 en Venezuela

El gremio denuncia un aumento de los ataques en comparación con el mismo periodo de 2025 y señala que se mantiene una política de censura estructural en el país

Guardar
Google icon
El gremio periodístico demanda respeto a su trabajo en Venezuela. EFE/Esteban Biba/Archivo
El gremio periodístico demanda respeto a su trabajo en Venezuela. EFE/Esteban Biba/Archivo

Miércoles 27 de mayo. En una humilde localidad del estado Miranda, región centro-norte de Venezuela, un reportero narra que los guardaespaldas del gobernador chavista Elio Serrano intentaron arrebatarle su teléfono y lo empujaron para evitar que le hiciera unas preguntas al funcionario, reseñó en sus redes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Ese mismo día en Monagas, en el oriente venezolano, policías amenazaron y obligaron a borrar material periodístico a las afueras de un hospital. Mientras arremetía contra el equipo de prensa, una funcionaria le dijo a la comunicadora Ninoska Cova que sabía donde vivía.

PUBLICIDAD

Aunque tras la captura de Nicolás Maduro ha bajado la represión en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas señala que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 97 agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Hombre barbudo con gafas y traje azul sostiene un documento legal blanco frente a un fondo claro. Identificado como Rory Branker
El periodista Rory Branker posa con documentos judiciales relacionados con el caso, evidenciando su participación en procesos legales.

La cifra representa un preocupante incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos”, destacó el CNP, cuyo secretario general, Edgar Cárdenas, sostuvo que en el país “pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros”.

PUBLICIDAD

En este periodo el gremio periodístico reportó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, 12 eliminaciones de material grabado, diez hostigamientos, ocho intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio.

El régimen chavista tampoco ha levantado el bloqueo contra decenas de medios digitales, incluido Infobae. El veto continúa, pese a que el gremio solicitó la revisión de esta medida ante la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática, instancia creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A medias

En el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Rodríguez, decenas de periodistas han sido excarcelados. Sin embargo, el CNP denuncia que seis reporteros siguen enfrentando medidas que atentan contra su derecho al trabajo.

“Estos profesionales enfrentan severas medidas cautelares restrictivas, como regímenes de presentación judicial, prohibición de salida del país y limitaciones para declarar a los medios o ejercer su oficio, manteniéndose en un estado de indefensión legal latente”, explican.

El Sindicato de Prensa de Venezuela anunció la excarcelación de 18 periodistas, pero no todos han recibido libertad plena.
El Sindicato de Prensa de Venezuela anunció la excarcelación de 18 periodistas, pero no todos han recibido libertad plena.

Entre quienes no han podido conseguir su libertad plena figura el periodista Rory Branker, a quien le negaron la petición de amnistía. “No conformes con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes sociales.

El CNP alerta que la administración de Delcy Rodríguez mantiene vigentes la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, cuya derogación ha sido exigida por los defensores de Derechos Humanos al indicar que solo han servido para imponer la censura y perseguir a la disidencia.

“Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, cuestionó Cárdenas.

Temas Relacionados

Medios de comunicaciónCensuraVenezuelaColegio Nacional de PeriodistasSindicato Nacional de Trabajadores de la PrensaLibertad de expresiónLey de AmnistíaDelcy RodríguezNicolás Maduro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

La compañía adscrita anunció desde el 1 de junio servicios de telemedicina, atención domiciliaria, ambulancia y odontología solo para el personal militar activo. La decisión genera reclamos de oficiales que ya no están en servicio

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

Delcy Rodríguez cumple cinco meses en la Presidencia sin votos y el chavismo elude convocar elecciones

Las instituciones controladas por el oficialismo evitan declarar la falta absoluta de Maduro, preso en Estados Unidos, mientras el discurso del gobierno pone como prioridad la recuperación económica

Delcy Rodríguez cumple cinco meses en la Presidencia sin votos y el chavismo elude convocar elecciones

Una travesía de “balseros” venezolanos dejó decenas de muertos y desaparecidos: iban rumbo a Curazao y Aruba

La frontera entre Venezuela y estas islas del Caribe también registran un importante flujo de migrantes

Una travesía de “balseros” venezolanos dejó decenas de muertos y desaparecidos: iban rumbo a Curazao y Aruba

El chavismo se fractura: críticas internas, rumores de traición y tensión con EEUU sacuden al gobierno de Delcy Rodríguez

Leales históricos del movimiento cuestionan el acercamiento de la presidenta encargada con Washington, la deportación del aliado Alex Saab y la autorización de maniobras militares estadounidenses

El chavismo se fractura: críticas internas, rumores de traición y tensión con EEUU sacuden al gobierno de Delcy Rodríguez

La Justicia argentina solicitó a España la extradición de un coronel venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Maduro

Se trata de Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien está señalado por la muerte de Geraldin Moreno Orozco, de 23 años, en el marco de las masivas protestas de 2014 en el país caribeño

La Justicia argentina solicitó a España la extradición de un coronel venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Maduro
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sheinbaum acusa campaña negra contra sistema de salud en México tras video de una rata en clínica del IMSS

Sheinbaum acusa campaña negra contra sistema de salud en México tras video de una rata en clínica del IMSS

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: advirtieron un riesgo de nulidad y pidieron excluir el testimonio de una testigo que “podría haber sido imputada”

Juanda Caribe respondió a los rumores de romance con Mariana Zapata: “Eso es un problema”

Corea del Sur vs El Salvador: dónde y cuándo ver EN VIVO en México el amistoso rumbo al Mundial 2026

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

INFOBAE AMÉRICA

Cuando los rumores digitales pesan más que el luto: Familia de joven hondureña que se quitó la vida rompe el silencio

Cuando los rumores digitales pesan más que el luto: Familia de joven hondureña que se quitó la vida rompe el silencio

Crece la presión contra Rodrigo Paz en Bolivia: un diputado centrista planteó un referéndum revocatorio

Residuos nucleares serán encapsulados en la primera tumba subterránea permanente de Europa

La cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cuba

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

ENTRETENIMIENTO

Niall Horan habló sobre la muerte de Liam Payne: “Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real”

Niall Horan habló sobre la muerte de Liam Payne: “Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real”

Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

Kim Kardashian presume a Lewis Hamilton en Instagram: la selfie que confirma lo bien que va su romance

Homenaje a Marilyn Monroe junta a más de mil personas vestidas de blanco y marca récord Guinness

Marlon Wayans se refirió a ¿Y dónde están las rubias?: “La gente sigue pidiendo una secuela, y eso habla de lo que generó esa historia”