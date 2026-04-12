María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres (REUTERS/Danielle Villasana/Archivo)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, detalló este domingo su plan para alcanzar una transición política que permita la celebración de elecciones libres en el país.

El secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, explicó que la estrategia contempla tres fases: estabilización institucional, recuperación económica y reconciliación, y finalmente la realización de comicios en todos los niveles del Estado.

Enríquez describió la primera etapa como clave para restablecer las garantías políticas y jurídicas necesarias para un proceso democrático genuino. Subrayó que para ello se requiere el funcionamiento autónomo de las instituciones, el respeto al Estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles.

“Es imprescindible la restitución efectiva de las garantías constitucionales y la creación de un Consejo Nacional Electoral independiente, transparente y profesional”, señaló.

La PUD presentó su plan para convocar elecciones: “Solo un gobierno legítimo traerá Estado de derecho” (Plataforma Unitaria Democrática)

La PUD exige que se levanten todas las inhabilitaciones políticas, que se devuelvan los símbolos y tarjetas electorales a los partidos legítimos y que se desmonten los mecanismos represivos que limitan la participación ciudadana.

El plan opositor también demanda la liberación de todos los presos políticos y la garantía de que no habrá represalias contra quienes participen en la vida pública.

Enríquez insistió en que solo con instituciones imparciales y la devolución de derechos políticos se podrá avanzar hacia una transición efectiva. La PUD considera indispensable la formación de un “CNE provisional e independiente” y la revisión de las decisiones administrativas y judiciales que han afectado a partidos y líderes opositores.

El secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, habla durante una convocatoria para presentar el plan de elecciones libres (Plataforma Unitaria Democrática)

Superada la fase de estabilización, la hoja de ruta contempla la recuperación económica y la reconciliación nacional. De acuerdo con la coalición, este período debe centrarse en restablecer la confianza pública y sentar las bases para la gobernabilidad.

Se plantea la adopción de políticas para mejorar el bienestar social y productivo, así como la promoción de una convivencia democrática fundada en el respeto, la justicia y la no persecución. La PUD subrayó que la reconciliación se basa en la justicia y en la ausencia de acciones que perpetúen divisiones.

La etapa final del plan es la convocatoria a elecciones libres, competitivas y reconocidas nacional e internacionalmente, en un contexto donde se hayan restablecido las garantías políticas y las instituciones funcionen con autonomía.

“Venezuela necesita un proceso electoral impecable que sea ejemplo para el mundo”, afirmó la coalición en su presentación. La PUD también enfatizó la importancia de un proceso de negociación política capaz de generar garantías para todos los actores y permitir acuerdos que restauren la institucionalidad del país.

María Corina Machado participa virtualmente en el plan para convocar elecciones libres (Plataforma Unitaria Democrática)

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó de manera virtual en la presentación de la hoja de ruta y subrayó la urgencia de un proceso electoral libre como única vía para el cambio político.

“Queremos elecciones para elegir a todo, legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables que van a ser un ejemplo para el planeta. Y el país las quiere ya”, declaró ante la militancia.

Machado remarcó que solo un gobierno legítimo y democrático podrá restaurar el Estado de derecho y atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico. “Nuestros niños crecen sin educación, nuestros ancianos no tienen qué comer, nuestros jóvenes no sienten futuro. Esto hay que pararlo. Y esa es la urgencia ética que solo se va a saldar con un proceso electoral en Venezuela. Es lo que Venezuela entera exige porque es nuestro derecho”, enfatizó.

La dirigente opositora también reconoció el trabajo de los presos políticos y la resistencia de la sociedad venezolana.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado (Plataforma Unitaria Democrática)

“No hay una sociedad en el mundo mejor preparada para conquistar la libertad y avanzar en la transición que la venezolana. Estamos unidos y estamos organizados. El país está unido y clama por su derecho a elegir libremente”, afirmó.

Machado anunció que su retorno a Venezuela es inminente y se comprometió a recorrer cada municipio para promover un gran acuerdo democrático. Cerró su intervención asegurando: “Venezuela será libre. Traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa, a un país orgulloso, luminoso y alegre. Seguimos de la mano de Dios hasta el final”.

Durante la rueda de prensa, el opositor Edmundo González Urrutia recalcó que Venezuela no está en una transición y que las estructuras de control siguen vigentes.

“Las estructuras de control no desaparecen solas, todo eso sigue ahí, adaptándose, buscando sobrevivir”, expresó. González Urrutia advirtió que para alcanzar la reconciliación es necesario que quienes causaron daños respondan ante la sociedad y que el país necesita memoria y verdad.

(Con información de EFE)