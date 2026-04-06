Venezuela

El ex dictador Maduro envió un mensaje de Pascuas desde la cárcel lleno de alusiones a la resurrección

Un comunicado divulgado a través de redes sociales incluyó referencias bíblicas y solicitudes de paz para Venezuela, mientras ambos permanece detenido junto a Cilia Flores por acusaciones de conspiración y narcotráfico

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El mensaje de Pascuas del dictador Maduro desde la cárcel de EEUU lleno de alusiones a la resurrección (REUTERS/ARCHIVO)
El mensaje de Pascuas del dictador Maduro desde la cárcel de EEUU lleno de alusiones a la resurrección (REUTERS/ARCHIVO)

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro difundió un mensaje de Pascua desde una cárcel en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, en el que realizaron reiteradas alusiones a la resurrección y llamaron a la unidad, el diálogo y la reconciliación en su país. El comunicado fue publicado en las cuentas de X y Telegram de Maduro, tres meses después de su captura por parte de tropas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

En el mensaje, Maduro y Flores afirmaron: “Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”. La comunicación incluyó múltiples referencias bíblicas sobre la resurrección de Jesús y una petición a Jesucristo para que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo con fe, amor y esperanza.

El exdictador venezolano aludió en su comunicado a la resurrección de Jesús y solicitó bendiciones para Venezuela y los pueblos del mundo con fe y esperanza. (AP/ARCHIVO)
El exdictador venezolano aludió en su comunicado a la resurrección de Jesús y solicitó bendiciones para Venezuela y los pueblos del mundo con fe y esperanza. (AP/ARCHIVO)

El pasado 28 de marzo, Maduro y Flores ya habían llamado a la paz y la unión nacional, señalando estar “firmes” y “serenos” en un mensaje emitido dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, que constituyó su primer pronunciamiento desde que fueron capturados en Caracas en enero.

En marzo, un juez federal rechazó desestimar el caso de narcotráfico por el cual ambos permanecen detenidos. Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína. Flores está acusada de conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos desde enero tras ser capturados por una operación militar en Caracas liderada por fuerzas estadounidenses. (REUTERS/ARCHIVO)
Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos desde enero tras ser capturados por una operación militar en Caracas liderada por fuerzas estadounidenses. (REUTERS/ARCHIVO)

El mensaje de Pascua difundido por Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos incluyó referencias directas a la resurrección de Jesús y reiteró su llamado a la unidad nacional. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia estadounidense desde enero, enfrentando cargos graves por conspiración y narcotráfico, mientras mantienen comunicaciones públicas a través de redes sociales.

La audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la administración de Donald Trump y retomar la presencia diplomática venezolana en la capital estadounidense. La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron las autoridades en sus redes sociales.

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