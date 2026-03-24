María Corina Machado afirmó que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez “está desmantelando sus estructuras represivas” por órdenes de Donald Trump

Machado aseguró que regresará a Venezuela tras cumplir su misión internacional (Reuters)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó en una entrevista con la agencia AFP que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Caracas se está desmantelando gradualmente por órdenes del mandatario Donald Trump, como parte de un proceso de transición.

“El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha”.

En cuanto a su situación personal, Machado reiteró que prevé regresar a Venezuela. “Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, lo aseguro”, respondió.

Machado declaró que participará en el próximo proceso electoral para liderar un acuerdo nacional (Reuters)

Machado, quien participa en el foro mundial de energía CERAWeek en Houston, confirmó que impulsa oportunidades de inversión en Venezuela, mientras se producen cambios políticos y económicos de gran alcance en el país sudamericano.

“Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción”, aseguró.

Por su parte, la dirigente opositora explicó que la apertura del sector petrolero, tal como la están planteando, sería inédita en el país: una privatización total, con el Estado como regulador y promotor de la inversión extranjera.

La opositora confirmó nuevos contactos directos con el presidente Donald Trump (Reuters)

Luego, en torno a a la transición propuesta por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio describió que contempla tres etapas, no necesariamente secuenciales, que culminan en la celebración de elecciones presidenciales libres y la conformación de nuevas autoridades legítimas.

Siguiendo con esa línea, Machado relató que mantuvo nuevos contactos con Trump: “Sí, he vuelto a hablar con el presidente. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela”, afirmó ante AFP.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado sostuvo que la sociedad venezolana atraviesa una expectativa inédita por la acción internacional (AP)

El 9 de enero, tras meses en la clandestinidad, María Corina Machado fue retenida durante varias horas cuando reapareció en público; denunció haber sido víctima de violencia y coacción, aunque las autoridades lo negaron y organismos internacionales confirmaron la detención.

A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado procesos judiciales, restricciones de movilidad, agresiones en actos públicos y amenazas, además de participar activamente en movilizaciones masivas y encuentros con referentes internacionales.

Ella proyecta una transición política en Venezuela basada en la participación de toda la sociedad y en la construcción de consensos amplios, con el objetivo de asegurar un proceso inclusivo y estructurado para el país.

A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado procesos judiciales, restricciones de movilidad, agresiones en actos públicos y amenazas (EFE)

En cuanto a su rol futuro, prevé aportar al país donde sea más necesario y participar en los próximos procesos políticos. “Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil”, agregó.

En paralelo al proceso de transición, Caracas impulsa gestiones diplomáticas para recomponer la relación bilateral con Estados Unidos.

Delcy Rodríguez lidera la delegación diplomática venezolana que viaja a Washington

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington para iniciar la normalización de las relaciones, rotas desde 2019, y asumir la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

El objetivo es instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció: “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”.

Delcy Rodriguez solicitó públicamente a Donald Trump el levantamiento de sanciones económicas sobre Venezuela (EFE)

El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que habilita a instituciones y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas.

Esta disposición autoriza la apertura de cuentas corrientes, procesamiento de transferencias, pago de nóminas y adquisición de servicios básicos para la operatividad de la embajada y los consulados.

El esquema busca garantizar que las representaciones diplomáticas cubran necesidades operativas básicas en un entorno aún condicionado por las sanciones. También contempla la posibilidad de que los funcionarios y sus familias accedan a bienes y servicios para uso personal, sin fines comerciales.

El inicio de esta nueva etapa coincide con gestiones de Caracas para solicitar el levantamiento de las restricciones. Delcy Rodríguez subrayó: “le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, durante un encuentro con inversores transmitido por Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez coordina la reactivación de servicios consulares y administrativos en la capital estadounidense (EFE)

Mientras tanto, la situación judicial de Nicolás Maduro mantiene un papel central. El ex dictador comparecerá nuevamente esta semana en un tribunal de Nueva York, enfrentando cargos graves.

Maduro fue arrestado por tropas estadounidenses el 3 de enero (Reuters)

Tanto él como su entorno más cercano, incluida Cilia Flores, permanecen bajo la supervisión de la justicia estadounidense.

(Con información de AFP y EFE)