Venezuela

María Corina Machado afirmó que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez “está desmantelando sus estructuras represivas” por órdenes de Donald Trump

La lider opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, lo enmarca como parte de la transición política en el país

Guardar
Machado aseguró que regresará a
Machado aseguró que regresará a Venezuela tras cumplir su misión internacional (Reuters)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó en una entrevista con la agencia AFP que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Caracas se está desmantelando gradualmente por órdenes del mandatario Donald Trump, como parte de un proceso de transición.

“El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha”.

En cuanto a su situación personal, Machado reiteró que prevé regresar a Venezuela. “Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, lo aseguro”, respondió.

Machado declaró que participará en
Machado declaró que participará en el próximo proceso electoral para liderar un acuerdo nacional (Reuters)

Machado, quien participa en el foro mundial de energía CERAWeek en Houston, confirmó que impulsa oportunidades de inversión en Venezuela, mientras se producen cambios políticos y económicos de gran alcance en el país sudamericano.

“Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción”, aseguró.

Por su parte, la dirigente opositora explicó que la apertura del sector petrolero, tal como la están planteando, sería inédita en el país: una privatización total, con el Estado como regulador y promotor de la inversión extranjera.

La opositora confirmó nuevos contactos
La opositora confirmó nuevos contactos directos con el presidente Donald Trump (Reuters)

Luego, en torno a a la transición propuesta por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio describió que contempla tres etapas, no necesariamente secuenciales, que culminan en la celebración de elecciones presidenciales libres y la conformación de nuevas autoridades legítimas.

Siguiendo con esa línea, Machado relató que mantuvo nuevos contactos con Trump: “Sí, he vuelto a hablar con el presidente. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela”, afirmó ante AFP.

La líder opositora venezolana, María
La líder opositora venezolana, María Corina Machado sostuvo que la sociedad venezolana atraviesa una expectativa inédita por la acción internacional (AP)

El 9 de enero, tras meses en la clandestinidad, María Corina Machado fue retenida durante varias horas cuando reapareció en público; denunció haber sido víctima de violencia y coacción, aunque las autoridades lo negaron y organismos internacionales confirmaron la detención.

A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado procesos judiciales, restricciones de movilidad, agresiones en actos públicos y amenazas, además de participar activamente en movilizaciones masivas y encuentros con referentes internacionales.

Ella proyecta una transición política en Venezuela basada en la participación de toda la sociedad y en la construcción de consensos amplios, con el objetivo de asegurar un proceso inclusivo y estructurado para el país.

A lo largo de su
A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado procesos judiciales, restricciones de movilidad, agresiones en actos públicos y amenazas (EFE)

En cuanto a su rol futuro, prevé aportar al país donde sea más necesario y participar en los próximos procesos políticos. “Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil”, agregó.

En paralelo al proceso de transición, Caracas impulsa gestiones diplomáticas para recomponer la relación bilateral con Estados Unidos.

Delcy Rodríguez lidera la delegación
Delcy Rodríguez lidera la delegación diplomática venezolana que viaja a Washington

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington para iniciar la normalización de las relaciones, rotas desde 2019, y asumir la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

El objetivo es instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció: “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”.

Delcy Rodriguez solicitó públicamente a
Delcy Rodriguez solicitó públicamente a Donald Trump el levantamiento de sanciones económicas sobre Venezuela (EFE)

El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que habilita a instituciones y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas.

Esta disposición autoriza la apertura de cuentas corrientes, procesamiento de transferencias, pago de nóminas y adquisición de servicios básicos para la operatividad de la embajada y los consulados.

El esquema busca garantizar que las representaciones diplomáticas cubran necesidades operativas básicas en un entorno aún condicionado por las sanciones. También contempla la posibilidad de que los funcionarios y sus familias accedan a bienes y servicios para uso personal, sin fines comerciales.

El inicio de esta nueva etapa coincide con gestiones de Caracas para solicitar el levantamiento de las restricciones. Delcy Rodríguez subrayó: “le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, durante un encuentro con inversores transmitido por Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez coordina la reactivación
Delcy Rodríguez coordina la reactivación de servicios consulares y administrativos en la capital estadounidense (EFE)

Mientras tanto, la situación judicial de Nicolás Maduro mantiene un papel central. El ex dictador comparecerá nuevamente esta semana en un tribunal de Nueva York, enfrentando cargos graves.

Maduro fue arrestado por tropas
Maduro fue arrestado por tropas estadounidenses el 3 de enero (Reuters)

Tanto él como su entorno más cercano, incluida Cilia Flores, permanecen bajo la supervisión de la justicia estadounidense.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaDelcy RodríguezDonald Trump

Últimas Noticias

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior

El relevo se produce tras la destitución de Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, investigado por corrupción y señalado como principal testaferro del narcodictador Nicolás Maduro

El Parlamento chavista designó a

El régimen chavista mantiene 503 presos políticos mientras la amnistía enfrenta su primera crisis de credibilidad

Organizaciones de derechos humanos documentan rechazos sistemáticos a solicitudes de libertad plena. La ONU denuncia que Caracas no ha entregado la lista de beneficiados ni permitido visitas a centros de detención

El régimen chavista mantiene 503

Una delegación venezolana viajará a Washington para avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos

El anuncio coincide con la entrada en vigencia de la Licencia General 53 del Departamento del Tesoro, que autoriza operaciones bancarias y servicios para las nuevas misiones diplomáticas de Venezuela en territorio estadounidense

Una delegación venezolana viajará a

Trabajadores venezolanos marcharon por tercera vez en el año en reclamo de salarios dignos

Educadores, personal sanitario y empleados de la administración pública, entre otros sectores, exigieron un incremento urgente

Trabajadores venezolanos marcharon por tercera

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro volverá a comparecer este jueves en un tribunal de Nueva York

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas

El ex dictador venezolano Nicolás
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Canarias suspende las clases de

Canarias suspende las clases de este miércoles por fuertes lluvias y Tenerife pide la colaboración de la UME

Confirmado: estas son las rutas oficiales para llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público

Esto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México: revelan lista de precios para la reinauguración

AIFA listo en seguridad para el Mundial 2026: destacan aumento de pasajeros y superávit financiero en su 4to informe de actividades

Conocida periodista celebró salida Ricardo Urrego de Caracol publicando mensajes que recibía: “Así me escribía por privado sin conocerme”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Perú entrega ayuda humanitaria e inicia limpieza tras deslizamiento cerca a Machu Picchu

Ecuador lleva a juicio al narco Fito y su familia por el lavado de 25 millones de dólares

'El último disco', el nostálgico álbum de Carlos Vives grabado en vivo como antaño

Chile mantiene el tipo de interés en el 4,5 % y adelanta mayor presión en los precios

Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de temporada

ENTRETENIMIENTO

‘Peaky Blinders’: el creador de

‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película

“Si yo tuviera 30” tendrá nueva versión en Netflix: quiénes son sus protagonistas y qué se sabe del reboot

Miley Cyrus revela que salió “en secreto” con uno de los gemelos Sprouse en sus inicios como actriz

La serie de “Harry Potter” suma una nueva imagen clave y prepara el lanzamiento de su primer tráiler

Suga de BTS colaboró en la creación de un manual de terapia musical para jóvenes con autismo