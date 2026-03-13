Venezuela

Foro Penal abogó por la elección de nuevos titulares independientes en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela

La petición se produce luego de la salida de los responsables anteriores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, y el nombramiento temporal de figuras vinculadas al oficialismo. La Asamblea Nacional finalizará el proceso de postulaciones este viernes

Guardar
El presidente de la ONG
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero (i), y al vicepresidente de dicha ONG, Gonzalo Himiob (d), durante una rueda de prensa, en Caracas (EFE/Ronald Pena R./Archivo)

La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.

La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Alfredo Romero, director de la
Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.

“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.

La Asamblea Nacional (AN) anunció un proceso de postulaciones para ambos cargos, que cierra este viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

En medio de este panorama político, Foro Penal informó que al menos 673 presos políticos fueron liberados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, seguido por la aprobación de una Ley de Amnistía.

Un gráfico de Foro Penal
Un gráfico de Foro Penal detalla que hay 508 presos políticos en Venezuela al 9 de marzo de 2026, desglosados por género, ocupación, edad y estado legal (@ForoPenal)

“673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía”, precisó Romero, quien detalló que de ese total, 166 salieron en el marco de la ley.

Actualmente, según Foro Penal, todavía hay 508 presos políticos en el país y un número significativo de detenciones arbitrarias que permanecen bajo análisis y verificación. Romero explicó que muchos de los casos evaluados son antiguos y que las personas no los habían reportado por “temor a represalias o miedo”. A su vez, indicó que la organización continúa verificando casos y que la cifra “puede aumentar”, ya que siguen llegando cientos de personas a sus oficinas en busca de orientación sobre el proceso de amnistía.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento comunicó que hasta el jueves 7.727 personas habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 253 salieron de prisión y 7.474 con medidas cautelares ya cuentan con libertad plena.

Romero aseguró que Venezuela sigue atravesando una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaForo Penalpresos políticosrégimen venezolanoDefensoría del PuebloAlfredo RomeroGonzalo HimiobTarek William SaabAlfredo RuizAsamblea Nacional

Últimas Noticias

La líder opositora María Corina Machado instó a sus compatriotas exiliados en Chile a volver a Venezuela

En un acto multitudinario en el centro de Santiago reunió a miles de venezolanos que escucharon a la líder opositora pedir unidad y destacar que el retorno de quienes dejaron el país es clave para el futuro

La líder opositora María Corina

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

El convenio contempla el desarrollo del proyecto Cardón IV, uno de los mayores campos gasíferos de la región, y busca fortalecer el suministro doméstico y ampliar las exportaciones

Venezuela firmó un acuerdo con

María Corina Machado afirmó que regresará a Venezuela “en el contexto de un gran acuerdo nacional”

La líder opositora, quien evitó hablar de fechas para su retorno, subrayó que “la historia y la justicia juzgarán los errores o los actos que cada uno ha cometido”

María Corina Machado afirmó que

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

La líder opositora venezolana y el senador brasileño, candidato a la Presidencia de su país, coincidieron en la investidura de José Antonio Kast en Chile

María Corina Machado y Flávio

La producción petrolera de Venezuela subió un 10% y volvió a superar el millón de barriles por día

El país, que permitió la entrada de capital privado y extranjero en su industria mediante una reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, alcanzó un promedio de 1.021.000 bpd en febrero

La producción petrolera de Venezuela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: murió un policía tras

Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

La Justicia rechazó todos los planteos presentados por la defensa del juez Gastón Salmain

Gabriela Guillén, entre lágrimas, recibe atención médica urgente en ‘Supervivientes 2026’

Los beneficios de tomar semillas de chía para la salud digestiva y la calidad del sueño

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Los días secos se alternarán

Los días secos se alternarán esta semana con los lluviosos, con altibajos en las temperaturas que subirán desde el lunes

Santiago Peña viaja este miércoles para la investidura de Kast en Chile

Arranca un ensayo que prueba si la dieta personalizada potencia las terapias en cáncer de mama y ginecológico

Lufthansa muestra su incomprensión por la huelga de pilotos convocada durante dos días

El 57% de los profesionales del marketing en España ya han adoptado la IA, pero siguen creando campañas genéricas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”