Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela quiere construir relaciones a “largo plazo” con Estados Unidos

La presidenta encargada explicó que existe una agenda bilateral centrada en temas de energía, minería y lucha contra el narcotráfico

Guardar
La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su voluntad de establecer relaciones a largo plazo con Estados Unidos. La declaración se produjo después de que ambos países reanudaran formalmente sus vínculos diplomáticos el jueves pasado.

Durante una transmisión en el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez explicó que existe una agenda bilateral centrada en temas de energía, minería y lucha contra el narcotráfico.

“Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes”, afirmó la mandataria interina durante un acto en Caracas.

Nicolás Maduro enfrenta acusaciones de cuatro delitos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo por posesión de esas armas.

Cilia Flores también está acusada de cuatro cargos, vinculados a los de Maduro: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

Tras la detención de Maduro el 3 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre Caracas y Washington. El Gobierno de Donald Trump anunció la implementación de un plan en tres fases —estabilización, recuperación y transición democrática— para el futuro de Venezuela, confiando a Rodríguez la conducción de la primera etapa.

Rodríguez planteó la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos para “dirimir diferencias y para avanzar en coincidencias”.

El pleno de la Asamblea
El pleno de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Cristian Hernández)

Venezuela abrió el mercado minero al capital extranjero

En otro orden, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, una reforma que reemplaza toda la arquitectura legal del sector minero y abre la puerta a la inversión extranjera en oro, diamantes y tierras raras.

La sesión, convocada con ese único punto del día, se celebró apenas cinco días después de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y dos días después de que ambos países anunciaran la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El proyecto, cuyo borrador fue revisado por Reuters, deroga la Ley de Minas de 1999 y la normativa aurífera de 2015. Extiende las concesiones de 20 a 30 años, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar directamente los yacimientos y establece que las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, una garantía que los inversores privados reclamaban desde hace años. Los depósitos seguirán siendo propiedad del Estado, pero los nuevos cálculos impositivos previstos en el texto buscan hacer más atractiva la ecuación comercial para el capital foráneo.

La iniciativa sigue el patrón de la Ley de Hidrocarburos, aprobada semanas después de que Maduro fuera capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense. La propia Rodríguez lo formuló sin ambigüedad: “Queremos que los esquemas de éxito de la Ley de Hidrocarburos estén también presentes en la minería”, declaró durante la visita de Burgum al palacio de Miraflores el 4 de marzo. La ley petrolera redujo el control estatal sobre el sector y amplió la participación de capitales privados, revirtiendo parcialmente la nacionalización profundizada por Hugo Chávez a partir de 1999.

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El ex diputado opositor Américo De Grazia recibió la libertad plena en Venezuela

La medida se dio bajo la Ley de Amnistía promulgada en febrero, una iniciativa impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez

El ex diputado opositor Américo

Estados Unidos difundió imágenes de cuatro aviones de guerra patrullando las costas de Venezuela

El Comando Sur, responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, publicó fotografías de dos cazas F-35, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon y un avión cisterna KC-46 de reabastecimiento en vuelo

Estados Unidos difundió imágenes de

Venezuela abrió el mercado minero al capital extranjero con una reforma impulsada por Washington

La Asamblea Nacional debatió este lunes el proyecto de ley que sustituye el marco regulatorio minero vigente desde 1999, en el paso más concreto del giro económico que aplica el gobierno encargado de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro

Venezuela abrió el mercado minero

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

El ex diputado aseguró que el expediente demuestra una “persecución política” y afirmó que no existían pruebas en su contra

El opositor Juan Pablo Guanipa

Un bebé y su madre fueron liberados de una cárcel militar en Venezuela: su padre permanece entre rejas

Los padres del bebé son presos políticos y militares activos, quienes fueron detenidos el 13 de abril 2025

Un bebé y su madre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cáncer de vejiga: los cinco

Cáncer de vejiga: los cinco síntomas que nunca debes de ignorar si eres hombre y cuentas con más de 50 años

Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

“Yo cumplí con la gente”: Sheinbaum deja la presión de la reforma electoral al Congreso en día clave

Mega inversión en Vaca Muerta: Pampa Energía pidió ingresar al RIGI con un proyecto de USD 4500 millones

INFOBAE AMÉRICA
Joel Schwartz habló en Infobae

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

Raiffeisen ultima un acuerdo para comprar la filial de BBVA en Rumanía

Xi felicita a Seguro por asumir la presidencia y destaca la relación con Portugal

SATSE, CCOO, UGT y CSIF lamentan "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno al Estatuto Marco

La guerra bloquea la exportación española de alfalfa para caballos y camellos de Arabia

ENTRETENIMIENTO

La tumba de Gene Hackman

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”