Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

Alex Saab, Nicolás Maduro y Raúl Gorrín (Infobae)

Alex Saab y Raúl Gorrín siempre compartieron sueños aunque no se conocieran. Desde pequeños. Uno en su Barranquilla natural; el otro en Caracas, donde nació. Entre otras aspiraciones, imaginaban recorrer el mundo una y otra vez. Con lujos excesivos. En aviones privados. Como reyes. El chavismo -y sus indiscutibles habilidades para administrar dineros ajenos- les cumplió esas ambiciones con exceso.

Ahora, ambos empresarios saben que esos sueños pretéritos podrían tener un viaje final que jamás imaginaron. También en un avión privado, aunque sin lujos y no propio: una nave de la DEA.

En Venezuela son pocos los que saben con exactitud dónde están estos dos hombres señalados como testaferros del dictador Nicolás Maduro y acusados por Estados Unidos de haber lavado dinero ilícito, posiblemente proveniente del narcotráfico, según creen.

Dados por detenidos en los primeros días de febrero, Saab y Gorrín podrían ser extraditados a aquel país por orden de Delcy Rodríguez -la presidenta interina y sucesora de Maduro- quien ya habría iniciado una tarea prioritaria que le ordenaron desde Washington: barrer al narcotráfico de Venezuela.

Pero son varias las versiones, contradictorias entre sí. De acuerdo a información obtenida por Infobae, ambos podrían estar alojados en El Helicoide, el terrible centro de detención venezolano, famoso por mantener secuestrados a presos políticos y ser foco de torturas y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, conocedores de los laberintos de la justicia chavista descreen de esa hipótesis, aunque desconocen el paradero de los emprendedores: “No me cuadra”, dice un funcionario en estricto off the record.

Detenidos en El Helicoide o bajo prisión domiciliaria -otra de las apuestas- lo cierto es que están bajo control estatal. Y, de concretarse el viaje póstumo que nunca soñaron, para Saab, un vuelo de extradición se convertiría en una costumbre ya incómoda. El 16 de octubre de 2021 fue enviado por Cabo Verde -donde había realizado una escala técnica un año antes- a los Estados Unidos. Se lo acusó -como actualmente- de haber lavado dinero. Ahora, las autoridades norteamericanas sospecharían que detrás de esos miles de millones de dólares que colocó en el circuito legal se encubrió dinero del narcotráfico, más específicamente... ¿del Cartel de los Soles y las FARC?

Saab es célebre entre los chavistas por varias razones. La principal es por el excesivo poder que acumuló durante años de cercanía con Maduro, el dictador que fue capturado, detenido y llevado a Nueva York en la madrugada del 3 de enero pasado por un equipo militar especial norteamericano en su búnker de Caracas.

El hombre cuya imagen al retornar a Venezuela tras padecer cárcel en Florida -con el pelo largo y aspecto demacrado y desalineado- llamó la atención de millones, estuvo detrás de la megaestafa con bolsones de alimentos bajo el nombre de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en todo Venezuela; pero también se le encomendó misiones más sofisticadas, como la de vender oro en Turquía para conseguir los dólares que faltaban a la economía venezolana. Y a sus bolsillos.

Un todo terreno para Maduro y el Socialismo del Siglo XXI.

Algo similar ocurre con Gorrín, menos famoso que su contraparte colombiano quien lució durante meses el infame traje naranja que recorrió el mundo. Gorrín, abogado por vocación, es también buscado por las autoridades de los Estados Unidos por lavado de activos. Para ello habría usado bancos, medios, empresas fantasma y otras habilidades que demostró a lo largo de los años cerca del poder chavista. Sus presuntos vínculos con el narcotráfico también serían parte de la investigación.

Y como Saab, no es la primera vez que Gorrín, de 58 años, es investigado en Estados Unidos. La primera de las acusaciones data de agosto de 2017. Fue formulada por Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entonces era buscado por “violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero”.

La segunda es más reciente: fue en octubre de 2024 en Miami. Katrina W. Berger, de la Homeland Security Investigationes (HSI) formuló la acusación: “Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años, de Venezuela, conspiró con otros para lavar las ganancias de un esquema ilegal de sobornos utilizando el sistema financiero estadounidense, así como diversas cuentas bancarias ubicadas en el extranjero”.

“Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de cambio de divisas extranjeras con PDVSA. Posteriormente, dirigieron el blanqueo de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias offshore”, continuó la denuncia.

Tanto Saab como Gorrín enfrentan cargos de al menos 20 años de cárcel por lavado de dinero. Sin embargo, si se comprueban que parte de esos activos blanqueados pertenecían o estaban vinculados al narcotráfico, la pena podría multiplicarse.

Temores en el chavismo

La posible extradición a Florida del ex todopoderoso ministro Saab y del empresario de medios y bancos Gorrín tiene inquietos a los chavistas que durante décadas sirvieron de testaferros y lavadores de dinero del narco pero que por el momento pasaron por debajo del radar de la justicia de los Estados Unidos.

Cuando anteriormente Saab estuvo detenido en los Estados Unidos -entre octubre de 2021 y diciembre de 2023- toda la dictadura comandada por Maduro se encuadró alrededor de su defensa. Saab se convirtió en una causa nacional. Caracas fue inundada con pancartas pidiendo por su liberación y el régimen alegaba que Saab, el testaferro, era un delegado diplomático detenido ilegalmente en Cabo Verde. El colombiano se mantuvo callado, se declaró inocente y no colaboró con la justicia de Florida. Tenía otra motivación para ello: su familia estaba “custodiada” por la dictadura en territorio venezolano. Los carteles en la capital venezolana decían: “No lo han podido doblegar”. Recuerdos de Frank Pentangeli.

Esa lealtad está ahora en revisión.

ARCHIVO: Varios peatones caminan frente a un cartel que pide la liberación del testaferro colombiano Alex Saab, en Caracas, Venezuela, el 9 de septiembre de 2021. En la imagen puede leerse: "No lo han podido doblegar". Ahora, en Caracas, no están tan seguros que Saab mantenga sus lealtades (AP)

En esta ocasión -creen chavistas alejados de esta administración sucesora de Maduro- sería diferente. Dicen que Saab tiene pocas motivaciones para defender “la causa” que lo convirtió en milmillonario y que podría desanudar la fidelidad que lo ató alguna vez a Maduro. ¿Tendrá memorizada una lista con nombres propios para ofrecer a las autoridades norteamericanas a cambio de cierta indulgencia? ¿Cuentas bancarias? ¿Empresas en paraísos fiscales? ¿Mansiones en Florida y Nueva York? ¿Serán sus cómplices más cercanos? ¿Narcos?

Gorrín, con menos experiencia para soportar desabridas noches en un calabozo, tendría más decidida la discontinuidad de sus lealtades. Ambos reflexionan sobre su futuro, mientras esperan un posible viaje a tierras lejanas y cómo negociar lo que resta de sus vidas.

X: @TotiPI