El régimen venezolano abrió sus puertas al acercamiento con la Fiscalía de EEUU tras la reanudación de relaciones bilaterales

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, asiste a una conferencia de prensa, luego de la captura de Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este lunes que podría haber acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos tras la reanudación de relaciones bilaterales y las recientes visitas de funcionarios estadounidenses al país.

“Yo me imagino que eso deberá ocurrir”, respondió Saab durante una entrevista en el programa ‘A Pulso’ de Venezolana de Televisión (VTV), al ser consultado sobre un posible contacto con la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.

Saab señaló: “Pudiera ocurrir, yo no estoy vaticinando nada (...), pero dentro de la mesa de negociaciones debiera haber cooperación penal internacional, cooperación económica, cooperación diplomática”.

El titular del Ministerio Público del régimen venezolano indicó que “llegará el momento” de coordinaciones internacionales en materia de “cooperación penal”. “Nosotros tenemos una dirección general de cooperación penal internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, entre todas las naciones con las cuales Venezuela tiene relaciones”, sostuvo.

Sin embargo, durante años la dictadura de Nicolás Maduro hizo caso omiso a los llamados de organismos internacionales para que se libere a los presos políticos en el país. El fiscal general aclaró que hasta el momento toda la aproximación con Estados Unidos se ha dado “en la esfera del Poder Ejecutivo”.

Venezuela's interim President Delcy Rodriguez and U.S. Energy Secretary Chris Wright, not pictured, speak with the media after attending a meeting, marking the highest-level U.S. visit focused on energy policy to the OPEC nation in nearly three decades, as Washington conducts its first on-the-ground assessment of the oil industry it aims to help rebuild, in Caracas, Venezuela, February 11, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Ahorita lo que existe son relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, para buscar reconstruir décadas de fricciones, que particularmente le han hecho un daño muy grande al pueblo de Venezuela”, agregó Saab.

Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, la mandataria encargada Delcy Rodríguez restableció contactos con Washington, centrados en recuperar las relaciones diplomáticas y revitalizar la industria petrolera venezolana.

Rodríguez recibió en Caracas a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la encargada de negocios Laura Dogu, el secretario de Energía Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Desde Washington, se detalló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará el miércoles en una cumbre de países caribeños con el objetivo de promover una postura común sobre Venezuela. Rubio representará a Washington en la reunión de la Comunidad Caribeña (CARICOM), que se realiza esta semana en San Cristóbal y Nieves.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio expondrá las prioridades del presidente Donald Trump, como la lucha contra la inmigración ilegal. Además, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los países miembros de CARICOM para fortalecer la estabilidad y la prosperidad en la región.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

En este marco, al menos treinta presos políticos fueron liberados este lunes de la cárcel Rodeo I, situada en las afueras de Caracas, en aplicación de la ley de amnistía promulgada la semana pasada. Se trata de las primeras excarcelaciones completas bajo la nueva normativa impulsada por la presidenta encargada de Delcy Rodríguez.

Los liberados fueron recibidos con aplausos y expresiones de alegría por familiares y allegados que esperaban en las puertas del penal, luego de meses de incertidumbre. “¡Somos libres!”, gritaron varios de los excarcelados al reencontrarse con sus seres queridos. La mayoría vestía camisas blancas y llevaba la cabeza rapada, una imagen habitual en este tipo de procesos en Venezuela.

(Con información de EFE)