Venezuela

El régimen venezolano abrió sus puertas al acercamiento con la Fiscalía de EEUU tras la reanudación de relaciones bilaterales

La máxima autoridad del Ministerio Público chavista indicó que el contacto con representantes estadounidenses podría facilitar nuevos mecanismos en cooperación judicial y diplomática, en el marco de las excarcelaciones a cuentagotas de presos políticos en manos del régimen

Guardar
El fiscal general de Venezuela,
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, asiste a una conferencia de prensa, luego de la captura de Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este lunes que podría haber acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos tras la reanudación de relaciones bilaterales y las recientes visitas de funcionarios estadounidenses al país.

“Yo me imagino que eso deberá ocurrir”, respondió Saab durante una entrevista en el programa ‘A Pulso’ de Venezolana de Televisión (VTV), al ser consultado sobre un posible contacto con la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.

Saab señaló: “Pudiera ocurrir, yo no estoy vaticinando nada (...), pero dentro de la mesa de negociaciones debiera haber cooperación penal internacional, cooperación económica, cooperación diplomática”.

El titular del Ministerio Público del régimen venezolano indicó que “llegará el momento” de coordinaciones internacionales en materia de “cooperación penal”. “Nosotros tenemos una dirección general de cooperación penal internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, entre todas las naciones con las cuales Venezuela tiene relaciones”, sostuvo.

Sin embargo, durante años la dictadura de Nicolás Maduro hizo caso omiso a los llamados de organismos internacionales para que se libere a los presos políticos en el país. El fiscal general aclaró que hasta el momento toda la aproximación con Estados Unidos se ha dado “en la esfera del Poder Ejecutivo”.

Venezuela's interim President Delcy Rodriguez
Venezuela's interim President Delcy Rodriguez and U.S. Energy Secretary Chris Wright, not pictured, speak with the media after attending a meeting, marking the highest-level U.S. visit focused on energy policy to the OPEC nation in nearly three decades, as Washington conducts its first on-the-ground assessment of the oil industry it aims to help rebuild, in Caracas, Venezuela, February 11, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Ahorita lo que existe son relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, para buscar reconstruir décadas de fricciones, que particularmente le han hecho un daño muy grande al pueblo de Venezuela”, agregó Saab.

Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, la mandataria encargada Delcy Rodríguez restableció contactos con Washington, centrados en recuperar las relaciones diplomáticas y revitalizar la industria petrolera venezolana.

Rodríguez recibió en Caracas a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la encargada de negocios Laura Dogu, el secretario de Energía Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Desde Washington, se detalló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará el miércoles en una cumbre de países caribeños con el objetivo de promover una postura común sobre Venezuela. Rubio representará a Washington en la reunión de la Comunidad Caribeña (CARICOM), que se realiza esta semana en San Cristóbal y Nieves.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio expondrá las prioridades del presidente Donald Trump, como la lucha contra la inmigración ilegal. Además, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los países miembros de CARICOM para fortalecer la estabilidad y la prosperidad en la región.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

En este marco, al menos treinta presos políticos fueron liberados este lunes de la cárcel Rodeo I, situada en las afueras de Caracas, en aplicación de la ley de amnistía promulgada la semana pasada. Se trata de las primeras excarcelaciones completas bajo la nueva normativa impulsada por la presidenta encargada de Delcy Rodríguez.

Los liberados fueron recibidos con aplausos y expresiones de alegría por familiares y allegados que esperaban en las puertas del penal, luego de meses de incertidumbre. “¡Somos libres!”, gritaron varios de los excarcelados al reencontrarse con sus seres queridos. La mayoría vestía camisas blancas y llevaba la cabeza rapada, una imagen habitual en este tipo de procesos en Venezuela.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelarégimen venezolanoTarek William SaabWashingtonCaracasNicolás MaduroLaura DoguChris Wright

Últimas Noticias

El régimen de Venezuela liberó a otros 30 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

Los excarcelados salieron del penal Rodeo I en medio de abrazos, celebraciones familiares y denuncias sobre demoras e irregularidades en la aplicación de la nueva legislación

El régimen de Venezuela liberó

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

La jefa de la diplomacia europea valoró la liberación de presos políticos y aseguró que estos avances permiten reconsiderar el vínculo con el régimen chavista

Kaja Kallas pedirá a la

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Las autoridades suizas confirmaron que la medida busca prevenir la fuga de fondos sospechosos y garantizar que sean devueltos al pueblo venezolano si se comprueba su origen ilícito

Suiza congeló más de USD

Delcy Rodríguez removió del cargo a la esposa de Alex Saab, el testaferro de Maduro acusado de lavado de activos en Estados Unidos

La sucesora del narcodictador venezolano designó a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional en reemplazo de Camilla Fabri de Saab

Delcy Rodríguez removió del cargo

El régimen de Venezuela pidió la liberación del ex dictador Nicolás Maduro ante Naciones Unidas

La petición de excarcelación del ex jefe del régimen y su esposa fue presentada por el titular de relaciones exteriores venezolano durante una sesión del órgano de derechos humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza

El régimen de Venezuela pidió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años murió cuando intentó robarle a un policía junto a otros tres cómplices en Lanús

El actor Robert Carradine muere a los 71 años: trabajó con John Wayne, fue padre de Lizzie McGuire y miembro de una famosa saga de actores

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Tres alimentos básicos que ayudan a reducir el riesgo de demencia, según los expertos

Sebastián La Rosa, médico: “Si nunca eres capaz de ir al gimnasio varias semanas seguidas, prueba a tener estos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA
Detenidos dos hombres en Serbia

Detenidos dos hombres en Serbia acusados de golpe de Estado por planear un atentado contra el presidente Vucic

El Gobierno de Bolivia asegura tener la "intención" de detener a Evo Morales, acusado de trata

El fiscal general de Venezuela apunta a una próxima cooperación "penal" con EEUU

Ascendida dentro del partido único de Corea la hermana de Kim Jong Un

Aumentan a 10 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Chile

ENTRETENIMIENTO

El actor Robert Carradine muere

El actor Robert Carradine muere a los 71 años: trabajó con John Wayne, fue padre de Lizzie McGuire y miembro de una famosa saga de actores

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes