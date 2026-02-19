Venezuela

Delcy Rodríguez anunció que se reunirá “próximamente” con el presidente colombiano Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela señaló que el objetivo será “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que ambos acordaron celebrar “próximamente” una reunión binacional a nivel de jefes de Estado, la primera desde la captura del dictador de Nicolás Maduro.

Rodríguez difundió el anuncio a través de su canal en Telegram. “Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, escribió la dirigente venezolana.

Según detalló, la reunión buscará abordar asuntos prioritarios para ambos países. La mandataria señaló que el objetivo será “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

En otro mensaje, Rodríguez indicó que ambos gobiernos trabajarán sobre “temas clave”, entre ellos energía y seguridad, y afirmó que acordaron “celebrar pronto una reunión binacional”.

El Gobierno colombiano había mencionado semanas antes que se produciría un encuentro de este tipo, aunque no se fijó una fecha concreta. Hasta el momento, Bogotá no emitió un pronunciamiento oficial sobre la conversación telefónica anunciada por Caracas.

La futura reunión sería la primera entre los mandatarios desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero. Tras ese hecho, Rodríguez —quien ejercía como vicepresidenta— asumió el poder como presidenta encargada.

El vínculo entre ambos países atraviesa un momento delicado tras esos acontecimientos. El presidente colombiano había sido un aliado político de Maduro y en un primer momento condenó lo que describió como su “secuestro” y los bombardeos en territorio venezolano. Posteriormente, su tono se moderó después de conversar con el presidente estadounidense Donald Trump.

Petro visitó Venezuela por última vez en abril de 2024, en el marco de los contactos bilaterales que ambos gobiernos mantenían entonces.

La agenda energética aparece como uno de los ejes centrales del posible encuentro. Una semana antes del anuncio de Rodríguez, Petro afirmó que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido. Esa decisión se conoció poco después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos que permite la participación del sector privado en la explotación petrolera.

La seguridad fronteriza constituye otro tema prioritario. Venezuela y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 2.200 kilómetros, considerada una de las más extensas y porosas de la región. En esa zona operan diversos grupos armados que compiten por economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

La cooperación bilateral en materia de seguridad resulta clave para ambos gobiernos debido al impacto de estas actividades sobre las poblaciones fronterizas y las economías locales.

(Con información de AFP y EP)

