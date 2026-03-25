La Asamblea Nacional aprobó designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general de Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación de Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en reemplazo de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo tras más de una década.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”. Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

Arianny Viviana Seijo Noguera, la nueva Procuradora General (Créditos: @VivaLaUCV)

La nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en bufetes privados y organismos públicos. Actualmente, se desempeñaba como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, cursó estudios de derecho en el extranjero y cuenta con un doctorado en leyes obtenido en Reino Unido.

De acuerdo con la prensa venezolana, Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero para casos de presos políticos desde 1999.

La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía recibió 123 solicitudes de venezolanos en el exterior para que la Justicia del país revise sus casos, según Rodríguez.

El diputado explicó que estos ciudadanos solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos, con el objetivo de regresar al país y “cumplir con su función política”. Rodríguez señaló que entre los solicitantes hay personas con registro policial, aunque la mayoría no posee antecedentes. No se ofrecieron más detalles sobre las identidades de los solicitantes.

El Parlamento venezolano autorizó también el nombramiento del ex ministro de Defensa Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia y de Rubén Darío Molina en Nicaragua. Las designaciones fueron aprobadas por mayoría evidente, luego de que diputadas de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en Bogotá y Managua.

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez (EFE/ Ronald Peña R.)

La parlamentaria chavista Lila Brazón señaló que el almirante en jefe Maniglia cuenta con un plan concreto enfocado en los ámbitos político, económico, social y cultural, con el objetivo de fortalecer las relaciones con Colombia, marcadas por una historia compartida de más de 195 años. “Hoy la hermandad con Colombia representa un gran reto y una gran oportunidad para avanzar, para crecer y reescribir nuestra historia sobre las bases del bolivarianismo”, expresó Brazón.

Maniglia, quien fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006 y cuenta con 31 años de servicio militar, venía desempeñándose como embajador en Alemania. Su designación como representante de Caracas en Colombia se realizó el pasado 13 de marzo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en reemplazo del general de división Carlos Eduardo Martínez.

El Parlamento también aprobó el nombramiento de Rubén Darío Molina, quien ha ocupado cargos en la Cancillería, como responsable de Temas Multilaterales y viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía. La diputada chavista Roselyn Vegas destacó que Molina presentó un plan integral y estratégico para fortalecer los vínculos diplomáticos bilaterales con Nicaragua.

Vegas subrayó que las relaciones con Nicaragua “están enmarcadas en la amistad, la solidaridad y la cooperación”, y han estado sustentadas en principios comunes como la defensa de la soberanía, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

(Con información EFE)