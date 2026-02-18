Venezuela

Maduro y Cilia Flores recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York

Un funcionario diplomático de Venezuela proporcionó servicios y apoyo durante su detención al ex dictador y su esposa, cumpliendo la instrucción del tribunal de garantizar acceso consular mientras continúan a la espera del juicio federal

Guardar
Maduro y Cilia Flores recibieron
Maduro y Cilia Flores recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York (REUTERS/ARCHIVO)

El ex dictador, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano el pasado 30 de enero, mientras permanecen en una cárcel de Nueva York a la espera de su próxima audiencia judicial, la cual fue aplazada para el 26 de marzo. Según se informó en el archivo digital del caso, el funcionario representó a la República de Venezuela y facilitó servicios consulares a ambos acusados.

El juez Alvin Hellerstein había ordenado tras la primera comparecencia, ocurrida el cinco de enero, que se garantizara el acceso de Maduro y Flores a asistencia consular e informara de cada visita al tribunal. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el martes la notificación formal del aplazamiento de la audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 17 de marzo. El cambio de fecha fue solicitado por la fiscalía con consentimiento de la defensa, argumentando la necesidad de más tiempo para reunir pruebas, permitir la revisión de la defensa y decidir sobre mociones previas al juicio. El juez aceptó la petición “en interés de la justicia”.

Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense dos días después de su captura, durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. En la audiencia inicial, tanto él como Flores, de 69 años, se declararon inocentes de los cargos y aseguraron ser “prisioneros de guerra”. Maduro también afirmó que continúa siendo “el presidente constitucional de Venezuela”.

Maduro y Flores enfrentan cargos
Maduro y Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, armas de guerra y posesión de dispositivos destructivos (REUTERS/ARCHIVO)

La acusación formal incluye cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. El documento judicial de 25 páginas alega que ambos se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas para enviar “miles de toneladas de cocaína” a territorio estadounidense, usando rutas en el Caribe y Centroamérica. Según la fiscalía, operaron bajo la estructura del Cártel de los Soles junto a altos funcionarios militares venezolanos durante un periodo superior a 25 años.

Durante la audiencia de enero, se reportó que Flores presentaba un moratón en el ojo derecho y vendajes en la frente, mientras la defensa solicitó atención médica por posibles fracturas en las costillas. El intercambio de pruebas entre las partes será determinante para el curso del proceso judicial.

Maduro buscará impugnar su detención
Maduro buscará impugnar su detención alegando inmunidad soberana, una estrategia que falló anteriormente en el caso de Manuel Noriega (REUTERS/ARCHIVO)

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 hasta enero de 2026. Tras su captura, Delcy Rodríguez asumió las atribuciones presidenciales como encargada, por orden del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, sin declararse la falta absoluta del mandatario.

La defensa de Maduro anticipa que impugnará la legalidad de la detención bajo el argumento de inmunidad soberana, una estrategia empleada sin éxito por Manuel Noriega tras su captura en Panamá en 1990. En ese caso, Noriega fue condenado y cumplió 17 años de prisión en Estados Unidos.

La audiencia prevista para el 26 de marzo a las 11:00 marcará el siguiente paso clave en el proceso. De ser hallados culpables por los cargos federales, Maduro y Flores podrían enfrentar cadena perpetua en territorio estadounidense.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Nicolás MaduroEstados UnidosTribunal Supremo de JusticiaFiscalía del Distrito SurNarcotráfico InternacionalInmunidad SoberanaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen venezolano recibió al primer ministro de Qatar para “fortalecer las relaciones bilaterales”

Si bien ni Al Thani ni su cartera han abordado hasta este momento el objetivo del viaje, se enmarca en el acercamiento de Caracas a EEUU y a uno de los principales aliados internacionales del país norteamericano

El régimen venezolano recibió al

El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

El régimen de Venezuela excarceló

Guerra política en Lara: neurocirujanos presos y exiliados mientras estudiantes operan como especialistas

Pese a estas adversidades, el hospital de Barquisimeto continuaba atendiendo a pacientes de toda la región centro-occidental, abarcando los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes

Guerra política en Lara: neurocirujanos

La Fiscalía de EEUU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas

Los cargos presentados en Nueva York señalan al depuesto dictador venezolano y a Diosdado Cabello como cabecillas de una trama que utilizó a México como plataforma logística para enviar toneladas de cocaína

La Fiscalía de EEUU acusará

Humas Right Watch instó a Delcy Rodríguez a finalizar con el aparato represivo del régimen chavista en Venezuela

La ONG insistió en que la presidenta encargada debe garantizar el acceso sin restricciones al país para los observadores internacionales de derechos humano

Humas Right Watch instó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jesús Bonilla, Santi en ‘Los

Jesús Bonilla, Santi en ‘Los Serrano’, reaparece para aclarar su ruina económica y asegura que no volverá a la vida pública: “No quiero saber nada ya”

El gobierno de Nuevo León destinó más de 15 millones en publicidad de Facebook

Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L7 del MB presenta retrasos por manifestaciones

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rubio está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", dice Trump

La RFEF recibe a una delegación de la FIFA para debatir sobre las transferencias internacionales de menores

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 3,8 % en 2025, según la ALTA

El 'número dos' de Bukele afirma que éste tiene el apoyo necesario para romper el "candado constitucional"

Canciller de Perú se reúne con embajador chino en medio de polémica por puerto de Chancay

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de Miss J.

La tragedia de Miss J. Alexander después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

Daniel Radcliffe pidió respeto para los nuevos protagonistas de ‘Harry Potter’: “Va a ser algo nuevo y diferente”

Netflix pone en pausa el homenaje a las Spice Girls: conflictos internos y viejas heridas

La visión de Daniel Radcliffe sobre el futuro de Harry Potter

Logan Paul rompió un récord Guinness con la venta de la carta Pikachu Illustrator por una cifra millonaria