El secretario de Energía de Estados Unidos visita Venezuela para evaluar la reforma de la industria petrolera

Es el funcionario de más alto rango del gobierno estadounidense que visita el país desde la caída de Nicolás Maduro en enero

Miembros de una delegación descienden de una aeronave Boeing con la inscripción 'United States of America' en la pista de un aeropuerto bajo un cielo azul claro. (@usembassyve)

El gobierno de Estados Unidos reafirmó el miércoles su papel en la recuperación de la deteriorada industria petrolera venezolana con la llegada del secretario de Energía, Chris Wright, al país sudamericano para una evaluación directa.

La visita de Wright se produce en un momento en que la administración del presidente estadounidense Donald Trump continúa flexibilizando las sanciones para permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela y ayuden a reconstruir la industria más importante del país. Esto sigue a la promulgación el mes pasado de una ley venezolana que abrió el sector petrolero a la inversión privada, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela dio la bienvenida a Wright al país, escribiendo en la plataforma social X que “el sector privado estadounidense será esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y liberar el enorme potencial de Venezuela”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. EFE/EPA/Aaron Schwartz

“Bienvenido a Venezuela, Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente de los Estados Unidos, de una Venezuela próspera”, escribieron en las redes sociales de la embajada tras el arribo del secretario de energía estadounidense a Caracas.

Se espera que Wright se reúna con la presidenta interina Delcy Rodríguez, funcionarios del gobierno, ejecutivos petroleros y otros.

Rodríguez asumió su nuevo cargo tras la captura del entonces dictador Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque militar estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela. Propuso la reforma de la ley energética del país después de que Trump afirmara que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras venezolanas y revitalizaría la debilitada industria atrayendo inversión extranjera.

Delcy Rodríguez, se reúne con la enviada estadounidense, Laura Dogu. Palacio de Miraflores/Folleto vía REUTERS

El régimen de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales compañías petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

La nueva ley otorga a las empresas privadas el control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de PDVSA sobre dichas actividades, así como sobre la fijación de precios. También permite el arbitraje independiente de disputas, eliminando la obligación de que los desacuerdos se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante.

Los inversores extranjeros consideran crucial la participación de árbitros independientes para evitar futuras expropiaciones.

(Con información de AP)

