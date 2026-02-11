El partido de María Corina Machado dijo que Venezuela vive una “oportunidad real” para avanzar hacia la libertad

Simpatizantes de María Corina Machado en Caracas ondean banderas de Vente Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, afirmó este miércoles que el país atraviesa una coyuntura inédita que abre la posibilidad real de avanzar hacia la libertad y la democracia, en medio de las excarcelaciones parciales de presos políticos, el retorno de dirigentes a la vida pública y el debate parlamentario de un proyecto de ley de amnistía.

La organización sostuvo que este escenario sólo tendrá sentido si se traduce en el cese efectivo de la persecución política y en la restitución plena de los derechos ciudadanos.

El partido de María Corina Machado señaló que Venezuela vive “una oportunidad real de cambio profundo hacia la libertad, la democracia y la prosperidad”.

El pronunciamiento fue presentado como una “Proclama de los excarcelados, retornados y salidos de la clandestinidad”, y pone el foco en la responsabilidad de la sociedad para consolidar este momento político. Según el partido, la posibilidad de cambio no es una concesión del poder, sino el resultado de años de presión social y movilización ciudadana.

La organización sostuvo que esta etapa debe permitir que cualquier venezolano pueda “luchar públicamente por sus derechos”, siempre que exista un compromiso real con el fin de la persecución política. En ese sentido, reclamó el levantamiento de la censura, la liberación de todos los presos políticos y la garantía de un retorno seguro para quienes se encuentran en el exilio. Para VV, estos elementos son condiciones básicas para hablar de libertad y de un proceso de normalización democrática.

"Proclama de los Excarcelados, Retornados y Salidos de la Clandestinidad", demandando el cese de la persecución política y el regreso de exiliados en Venezuela

El documento presentado por Vente Venezuela

El partido también advirtió que el escenario actual no ofrece garantías automáticas.

“Nada está garantizado”, subrayó en su mensaje, al tiempo que llamó a la ciudadanía a asumir un rol activo para defender lo que definió como una oportunidad histórica. En esa línea, hizo un llamado a actuar “con calma y firmeza, sin miedo ni violencia, con la verdad como guía”, en un contexto todavía atravesado por tensiones políticas y desconfianza institucional.

Desde principios de enero, el país ha sido escenario de un proceso de excarcelaciones anunciado por el chavismo, que ha permitido la salida de prisión de cientos de personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han aclarado que una parte de estas medidas no implica libertad plena, ya que muchos de los liberados permanecen bajo arresto domiciliario u otras restricciones.

Entre los beneficiados por estas decisiones hay dirigentes y activistas vinculados a Vente Venezuela, algunos de los cuales habían permanecido en la clandestinidad.

Durante los últimos días, familiares de detenidos y activistas se han concentrado en las inmediaciones de centros de reclusión para exigir la liberación total de los presos políticos. Al mismo tiempo, figuras políticas cercanas a Machado han reaparecido públicamente tras años de persecución o encierro, aunque varios continúan sujetos a medidas judiciales que limitan su movilidad y actividad política.

El político venezolano Jesús Armas sostiene una camiseta con la consigna “Liberen a todos los presos políticos” tras reunirse con simpatizantes después de ser excarcelado del Helicoide en Caracas (REUTERS/Maxwell Briceno)

En paralelo, el Parlamento avanza con la consulta pública de un proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera discusión y aún pendiente de un segundo debate. El proceso ha incluido la participación de académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de presos políticos. No obstante, el contenido de la iniciativa ha generado cuestionamientos, ya que distintos sectores advierten que el alcance de la amnistía podría dejar fuera a un número significativo de detenidos, debido a la delimitación de períodos políticos específicos.

Vente Venezuela observa este proceso con cautela. Si bien reconoce que el debate sobre la amnistía forma parte del momento político actual, insiste en que la libertad no puede ser parcial ni condicionada. Para el partido, el verdadero cambio solo será posible si se pone fin a los mecanismos de control y persecución, y si se garantiza que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor.

(Con información de EFE)