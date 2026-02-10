Venezuela

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello

El hombre fuerte del régimen habló públicamente del dirigente opositor. Desde la Fiscalía General dicen que el líder político está en su casa. Pero su familia desmiente esa versión oficial

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, en una fotografía tomada en Caracas el pasado 3 de febrero (Reuters)

Él está en su casa, con arresto domiciliario”. Las palabras llegan desde la Fiscalía General chavista. Se refieren a Juan Pablo Guanipa, uno de los máximos dirigentes opositores de Venezuela, quien fuera liberado el pasado domingo y nuevamente detenido por agentes del régimen horas después.

Sin embargo, su familia dice que Guanipa no está en su propiedad y que su paradero continúa siendo desconocido para ellos más de 24 horas después de haber sido llevado por la fuerza.

El segundo secuestro de Guanipa guarda contradicciones alarmantes. La Fiscalía General conducida por Tarek William Saab publicó y borró una y otra vez diferentes versiones de comunicados con información sobre la detención del hombre de confianza de María Corina Machado.

Anoche, Diosdado Cabello -el hombre que borra con el codo lo que Delcy Rodríguez intenta escribir con la mano- se vanaglorió de la captura del opositor. Creen que pueden hacer lo que les da la gana, dijo impostando indignación.

Justificó esta nueva aprehensión bajo la excusa de que Guanipa habría desconocido las condiciones por las cuales se le otorgó la excarcelación luego de . “Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad“, esgrimió Cabello. El agente cubano y también ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz es el apuntado por la redada ilegal. ¿Operó a espaldas de Rodriguez y Saab, al extremo de dejarlos en ridículo?

Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa”, dijo María Corina Machado luego de comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

En su comunicado final, la Fiscalía trató de dar un marco legal al operativo que interceptó al opositor. Sostuvo que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

Los hermanos Rodríguez -la ejecutiva interina y Jorge, titular de la Asamblea Nacional- intentan mostrar que están en proceso de “normalizar” el país. Toman medidas constantes para evitar que la transición que ordenó Estados Unidos está encaminada. Incluso comenzaron a dar entrevistas a medios norteamericanos en la que hablan de “libre mercado” y cosas por el estilo.

Jorge Rodríguez conversó con el periodista Michael Katz de Newsmax donde aseguró que “el gobierno de Delcy Rodríguez está buscando precisamente eso: estabilizar completamente el país, lograr que todo esté bien y reconciliar a toda la población de Venezuela”.

Lo que acordamos hasta el momento, en lo que estamos trabajando actualmente, es en lo que llamamos la reinstitucionalización del país para que cada una de las instituciones del país pueda volver a tener pleno poder y pleno reconocimiento por parte de todos”, dijo Rodríguez a Newsmax.

Pero entonces, ¿Diosdado Cabello tiene una agenda propia? Los hermanos tomaron nota en las últimas horas de las andanzas del ministro de la Paz.

Lo que se sabe hasta el momento sobre Guanipa es que fue secuestrado cuando circulaba con su automóvil. Un grupo de hombres armados sin identificación interceptó el vehículo y lo obligó a bajarse de él para llevárselo sin explicación alguna. El grupo de tareas respondería a Cabello y habría actuado sin conocimiento de la Fiscalía General.

El líder opositor Juan Pablo Guanipa graba un mensaje en video a sus seguidores tras salir de prisión en Caracas, Venezuela, el domingo 8 de febrero de 2026. Horas después sería nuevamente secuestrado por el régimen (AP)

Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, manifestó Ramón Guanipa, hijo mayor del político venezolano.

Luego de recuperar momentáneamente su libertad el pasado domingo 8 de febrero, Guanipa dijo: “Queremos un proceso de reconciliación, pero con la verdad”. Esas declaraciones habrían sido el disparador y el argumento necesario que encontró Cabello y el régimen para detener nuevamente al dirigente opositor.

Sin embargo, violando cualquier garantía constitucional, el régimen mintió sobre su paradero, no permitió el acceso a abogados, lo detuvo sin orden judicial y actuó como en sus momentos más oscuros: “Está en su casa”, dijeron desde la Fiscalía General. Allí no está y hasta el momento nadie sabe de Guanipa.

X: @TotiPI

