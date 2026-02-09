El régimen chavista revocó la excarcelación de Juan Pablo Guanipa por el “incumplimiento de las medidas cautelares acordadas” (REUTERS)

La fiscalía del régimen venezolano informó durante la madrugada del lunes que solicitó el arresto del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa al considerar que violó las condiciones de su excarcelación, según un comunicado difundido en redes sociales. El organismo pidió a los tribunales revisar la medida cautelar otorgada y solicitó “pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La familia del dirigente opositor, cercano a María Corina Machado, dijo que Guanipa fue secuestrado por hombres armados la noche del domingo. "Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado publicado en la cuenta de X del dirigente.

En el texto publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la institución señaló que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”. También indicó que “el Ministerio Público de Venezuela solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al alegar el incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”.

El comunicado de la Fiscalía del régimen venezolano

El comunicado agregó que la solicitud se realizó “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”. La fiscalía reiteró el alcance de este tipo de beneficios judiciales y sostuvo que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

El organismo también informó que pidió a la instancia judicial avanzar con nuevas decisiones dentro del proceso. En ese sentido, señaló que solicitó “adoptar las decisiones que correspondan en derecho, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La solicitud se produjo pocas horas después de la salida del dirigente opositor del centro de reclusión. Guanipa salió de prisión a comienzos de la tarde. Luego se trasladó por distintos puntos de Caracas y recorrió en motocicleta varios centros de detención, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Fausto Torrealba/Foto de archivo)

El Ministerio Público incluyó además una referencia al contexto institucional en su comunicado. En el texto afirmó que “invoca el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso, así como la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico”. El documento concluyó con una mención al marco constitucional y expresó que “Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República”.

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, dijo la madrugada de este lunes través de su cuenta oficial en X que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a su padre. “Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado difundido.

Además, el hijo del dirigente opositor difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”. “Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, concluyó.

El secuestro también fue denunciado por la líder opositora María Corina Machado. En un mensaje público expresó: “Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.

Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde, luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos. Tras salir del centro de reclusión, publicó un video en el que expresó: “Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado. El anuncio lo realizó el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien lo presentó como uno de los supuestos “jefes” de una “red terrorista” que, según el régimen, planeaba “sabotear” los comicios.

La captura ocurrió en Caracas durante un operativo de las fuerzas de seguridad, mientras Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado

Cabello mostró en televisión estatal imágenes y videos del momento de la detención: Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro y encapuchados.

El funcionario afirmó que se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una laptop que contendrían “el plan” de la supuesta conspiración, y que el procedimiento formó parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre ellas activistas y extranjeros.

Guanipa permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, y fue trasladado inicialmente a una sede policial.

