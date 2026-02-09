Venezuela

El régimen chavista revocó la excarcelación de Juan Pablo Guanipa por el “incumplimiento de las medidas cautelares acordadas”

El organismo oficial dijo que solicitó la detención domiciliaria del opositor, aunque se desconoce su paradero después de que hombres armados y sin identificación se lo llevaron la noche del domingo

Guardar
El régimen chavista revocó la
El régimen chavista revocó la excarcelación de Juan Pablo Guanipa por el “incumplimiento de las medidas cautelares acordadas” (REUTERS)

La fiscalía del régimen venezolano informó durante la madrugada del lunes que solicitó el arresto del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa al considerar que violó las condiciones de su excarcelación, según un comunicado difundido en redes sociales. El organismo pidió a los tribunales revisar la medida cautelar otorgada y solicitó “pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La familia del dirigente opositor, cercano a María Corina Machado, dijo que Guanipa fue secuestrado por hombres armados la noche del domingo. "Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado publicado en la cuenta de X del dirigente.

En el texto publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la institución señaló que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”. También indicó que “el Ministerio Público de Venezuela solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al alegar el incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”.

El comunicado de la Fiscalía
El comunicado de la Fiscalía del régimen venezolano

El comunicado agregó que la solicitud se realizó “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”. La fiscalía reiteró el alcance de este tipo de beneficios judiciales y sostuvo que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

El organismo también informó que pidió a la instancia judicial avanzar con nuevas decisiones dentro del proceso. En ese sentido, señaló que solicitó “adoptar las decisiones que correspondan en derecho, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La solicitud se produjo pocas horas después de la salida del dirigente opositor del centro de reclusión. Guanipa salió de prisión a comienzos de la tarde. Luego se trasladó por distintos puntos de Caracas y recorrió en motocicleta varios centros de detención, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

El político opositor venezolano Juan
El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Fausto Torrealba/Foto de archivo)

El Ministerio Público incluyó además una referencia al contexto institucional en su comunicado. En el texto afirmó que “invoca el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso, así como la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico”. El documento concluyó con una mención al marco constitucional y expresó que “Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República”.

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, dijo la madrugada de este lunes través de su cuenta oficial en X que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a su padre. “Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado difundido.

Además, el hijo del dirigente opositor difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”. “Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, concluyó.

El secuestro también fue denunciado por la líder opositora María Corina Machado. En un mensaje público expresó: “Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.

Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde, luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos. Tras salir del centro de reclusión, publicó un video en el que expresó: “Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado. El anuncio lo realizó el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien lo presentó como uno de los supuestos “jefes” de una “red terrorista” que, según el régimen, planeaba “sabotear” los comicios.

La captura ocurrió en Caracas durante un operativo de las fuerzas de seguridad, mientras Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral.

Guanipa, ex diputado y ex
Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado

Cabello mostró en televisión estatal imágenes y videos del momento de la detención: Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro y encapuchados.

El funcionario afirmó que se le incautaron cuatro teléfonos celulares y una laptop que contendrían “el plan” de la supuesta conspiración, y que el procedimiento formó parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre ellas activistas y extranjeros.

Guanipa permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados, y fue trasladado inicialmente a una sede policial.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaJuan Pablo GuanipaRégimen de VenezuelaMaría Corina MachadoCaracasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El hijo de Juan Pablo Guanipa reveló detalles del secuestro de su padre: “Personas con armas largas y con una actitud muy agresiva”

“Le dieron golpes al carro y, en medio de ese tumulto, mi papá decidió bajarse”, relató el hijo del opositor venezolano. “Al hacerlo, lo agarraron de inmediato, lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ninguna de las otras personas que estaban allí”, añadió

El hijo de Juan Pablo

A horas de ser excarcelado por el régimen chavista, denunciaron el secuestro del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

A través de su cuenta oficial en X, el hijo del político denunció que “un grupo de personas armadas” interceptó a su padre y reclamó una “fe de vida inmediata y su liberación”

A horas de ser excarcelado

“Queremos reconciliación, pero con la verdad”: las primeras reacciones de los presos políticos excarcelados este domingo en Venezuela

Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas, Albany Colmenares y otros dirigentes se movilizaron junto a la ciudadanía para exigir libertad plena en el país

“Queremos reconciliación, pero con la

La ONG Foro Penal informó que al menos 35 presos políticos venezolanos fueron excarcelados este domingo por el régimen

Entre los liberados figuran dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado como Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha. El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero aclaró: “¡Faltan muchos por liberar!"

La ONG Foro Penal informó

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, manifestó el dirigente opositor en un breve video que publicó minutos después de su liberación

El régimen chavista excarceló al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la Ley de

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

Conmovedor: un músico argentino tocó el himno con su acordeón en las Islas Malvinas

My Chemical Romance en México: así estará el clima durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Uruguay gasta USD 500 por persona al año en bienes argentinos, más que Brasil, EEUU o China

Moon Ga-young, actriz de K-dramas, dona medio millón de pesos a mujeres y niños de Tulum

INFOBAE AMÉRICA
Nora Cornell: "No me pongo

Nora Cornell: "No me pongo presión extra por estar en los Juegos, puede jugar una mala pasada"

ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

Enric Mas no participará en el UAE Tour por una lesión en la mano derecha tras caerse en un entrenamiento

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial izquierdo

ENTRETENIMIENTO

Emma Thompson sorprende con su

Emma Thompson sorprende con su faceta más extrema en la película “Muerte en Invierno”

La Supergirl de Milly Alcock llega con un giro inesperado en el Universo DC

Michael B. Jordan y el recuerdo eterno de Chadwick Boseman: el objeto que lo acompaña cada día tras “Pantera Negra”

Netflix sorprende con el teaser de la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’ en la Super Bowl: Brad Pitt recupera su papel de Oscar

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”