Delcy Rodríguez afirmó que a ley de amnistía servirá para sellar la “paz” y la “reconciliación” en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el jueves que la ley de amnistía que impulsa en el Parlamento servirá para sellar la “paz” y la “reconciliación” en el país, luego de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión el proyecto de norma.

“Ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la Ley de Amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional”, expresó Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión estatal.

La aprobación corresponde al primero de los dos debates reglamentarios que debe atravesar el instrumento legislativo antes de su sanción definitiva. La iniciativa busca beneficiar a presos políticos desde 1999, período que coincide con el inicio de los gobiernos del chavismo.

Durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz en el estado Bolívar, en el sur del país, la mandataria pidió “madurez política” para avanzar hacia la reconciliación. “La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío”, afirmó.

En el evento, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que “una vez más” su Gobierno ha “tendido” la mano para lograr la “convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación”. También saludó la primera discusión del proyecto, que consideró “de altura”, y destacó la importancia de mantener el debate y la política “entre los venezolanos”.

La aprobación corresponde al primero de los dos debates reglamentarios que debe atravesar el instrumento legislativo antes de su sanción definitiva (EP)

Asimismo, señaló que es importante “sanar” al país “del odio, de la intolerancia” que, añadió, “trajeron los extremistas y los fascistas al país”, como suele llamar a la oposición liderada por María Corina Machado.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría oficialista, aprobó en primera votación el proyecto de ley impulsado por la presidenta encargada, que ahora debe ser evaluado en una segunda y última discusión para su aprobación. El texto, de al menos una veintena de artículos, recibió el respaldo de los 277 legisladores, según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La propuesta contempla beneficiar a personas encarceladas por su participación en protestas o por expresar críticas a figuras públicas. El contenido incluye la devolución de bienes, la cancelación de medidas restrictivas y la posibilidad de retorno para quienes se han visto forzados a salir del país.

El documento reconoce que personas de distintas afiliaciones políticas, e incluso ciudadanos sin militancia, fueron sometidos a procesos penales por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos o por manifestaciones políticas. La amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas desde 1999 hasta 2026, incluidas movilizaciones como las registradas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (EFE)

Ante los diputados, Jorge Rodríguez llamó a realizar una consulta amplia en torno al proyecto. “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”, expresó.

Agregó que la iniciativa no establece listados cerrados de beneficiarios. “El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, indicó.

También pidió rapidez en el proceso parlamentario. “Una última cosa, no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, recordó al expresidente Hugo Chávez. “Mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía: Hugo Chávez. Que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después de que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una ley de amnistía

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, según indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar la propuesta.

La iniciativa se presentó la semana pasada en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero. Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde esa fecha, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

Antes del debate parlamentario, diversas ONG locales defensoras de derechos humanos cuestionaron que el texto del proyecto no se ha hecho público. La ley aún debe superar una consulta pública y una segunda votación parlamentaria, pasos requeridos antes de su promulgación.

(Con información de AFP y EFE)