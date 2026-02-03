La ONG Foro Penal contabilizó un total de 687 presos políticos en Venezuela tras las excarcelaciones (REUTERS)

La organización no gubernamental Foro Penal informó este lunes que en Venezuela registra un total de 687 presos políticos, tras un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, según datos difundidos por la ONG.

En sus redes sociales, Foro Penal detalló que del total de presos políticos 600 son hombres y 87 son mujeres, de acuerdo con un conteo actualizado hasta el 2 de febrero. La organización precisó además que 505 personas son civiles y 182 militares, según el boletín publicado este lunes.

Foro Penal indicó que, del total de 687 presos políticos, 686 son adultos y uno es menor de edad, de acuerdo con la información recopilada por la organización en sus registros.

Este domingo, la ONG informó que confirmó en Venezuela la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, fecha en la que se anunció la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad por razones políticas. Por su parte, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) aseguró este lunes que 349 personas fueron liberadas desde esa misma fecha.

Varias organizaciones no gubernamentales aclararon que los presos políticos excarcelados no cuentan con una liberación plena, debido a que recibieron medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Sobre este punto, la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, dijo recientemente a EFE que las excarcelaciones no implican el cese total de las restricciones legales.

Mientras avanza el proceso de excarcelaciones, familiares de presos políticos permanecen a las afueras de varias cárceles del país, donde han pernoctado durante semanas para exigir la excarcelación de sus parientes, según informaron organizaciones de derechos humanos.

El contexto de estas detenciones se remonta a las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, tras las cuales más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras oficiales. La mayoría de estas personas recuperó su libertad posteriormente, de acuerdo con la información disponible.

La Fiscalía del régimen chavista acusó a los detenidos de delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, aunque varias organizaciones no gubernamentales y partidos opositores sostienen que estas personas son inocentes y denunciaron “represión” por parte del Estado.

En contraste con los reportes de Foro Penal y otras organizaciones, el Ejecutivo de transición venezolano afirma que el país se encuentra “libre de presos políticos” y sostiene que las personas señaladas como tales están encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”, según la versión oficial.

(Con información de EFE)