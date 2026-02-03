Venezuela

La ONG Foro Penal contabilizó un total de 687 presos políticos en Venezuela tras las excarcelaciones

En sus redes sociales, la organización detalló que 600 de los detenidos son hombres y 87 mujeres, según un conteo actualizado hasta el 2 de febrero, y precisó que 505 son civiles y 182 militares

Guardar
La ONG Foro Penal contabilizó
La ONG Foro Penal contabilizó un total de 687 presos políticos en Venezuela tras las excarcelaciones (REUTERS)

La organización no gubernamental Foro Penal informó este lunes que en Venezuela registra un total de 687 presos políticos, tras un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, según datos difundidos por la ONG.

En sus redes sociales, Foro Penal detalló que del total de presos políticos 600 son hombres y 87 son mujeres, de acuerdo con un conteo actualizado hasta el 2 de febrero. La organización precisó además que 505 personas son civiles y 182 militares, según el boletín publicado este lunes.

Foro Penal indicó que, del total de 687 presos políticos, 686 son adultos y uno es menor de edad, de acuerdo con la información recopilada por la organización en sus registros.

Este domingo, la ONG informó que confirmó en Venezuela la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, fecha en la que se anunció la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad por razones políticas. Por su parte, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) aseguró este lunes que 349 personas fueron liberadas desde esa misma fecha.

Foro Penal detalló que del
Foro Penal detalló que del total de presos políticos 600 son hombres y 87 son mujeres, de acuerdo con un conteo actualizado hasta el 2 de febrero

Varias organizaciones no gubernamentales aclararon que los presos políticos excarcelados no cuentan con una liberación plena, debido a que recibieron medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Sobre este punto, la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, dijo recientemente a EFE que las excarcelaciones no implican el cese total de las restricciones legales.

Mientras avanza el proceso de excarcelaciones, familiares de presos políticos permanecen a las afueras de varias cárceles del país, donde han pernoctado durante semanas para exigir la excarcelación de sus parientes, según informaron organizaciones de derechos humanos.

El contexto de estas detenciones se remonta a las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, tras las cuales más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras oficiales. La mayoría de estas personas recuperó su libertad posteriormente, de acuerdo con la información disponible.

La Fiscalía del régimen chavista acusó a los detenidos de delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, aunque varias organizaciones no gubernamentales y partidos opositores sostienen que estas personas son inocentes y denunciaron “represión” por parte del Estado.

Mientras avanza el proceso de
Mientras avanza el proceso de excarcelaciones, familiares de presos políticos permanecen a las afueras de varias cárceles del país, donde han pernoctado durante semanas para exigir la excarcelación de sus parientes, según informaron organizaciones de derechos humanos (EFE)

En contraste con los reportes de Foro Penal y otras organizaciones, el Ejecutivo de transición venezolano afirma que el país se encuentra “libre de presos políticos” y sostiene que las personas señaladas como tales están encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”, según la versión oficial.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Foro PenalRégimen de VenezuelaPresos políticos en VenezuelaVenezuelaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Félix Plasencia fue designado como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos

El nombramiento fue anunciado por Delcy Rodríguez, poco después de la reunión sostenida en Miraflores con la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu

Félix Plasencia fue designado como

Delcy Rodríguez se reunió con la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu

El encuentro marca el primer contacto oficial entre Caracas y Washington tras siete años de ruptura diplomática, y se enmarca dentro de un plan del Departamento de Estado para apoyar la estabilización y una transición política en el país caribeño

Delcy Rodríguez se reunió con

Javier Tarazona salió libre tras más de cuatro años de prisión en Venezuela: “Demasiado dolor para un ser humano”

El activista venezolano fue excarcelado del Helicoide tras 1.675 días de detención. Llamó a la reconciliación nacional y advirtió que cerrar la prisión no resolverá la injusticia sin una transformación profunda del sistema

Javier Tarazona salió libre tras

A un mes de la caída de Maduro, los venezolanos piden acelerar cambios: “Que cambie el gobierno, que se vayan todos”

Tras la captura del dictador que marcó el inicio de una nueva etapa política, las calles de Caracas exhiben una mezcla de expectativa, cautela y desgaste acumulado. Testimonios ciudadanos revelan la ansiedad por revertir años de crisis, corrupción y deterioro institucional

A un mes de la

El preso político venezolano Juan Pablo Guanipa pudo recibir a su familia en prisión: “Está más firme y fuerte que nunca”

“Estoy seguro de que pronto podremos repetir el abrazo familiar, pero esta vez en casa y con papá en libertad plena”, afirmó el hijo del ex vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El preso político venezolano Juan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vans Warped Tour México 2026:

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Tragedia en Villa Devoto: murieron dos menores y su niñera por una intoxicación por monóxido de carbono

Ciro Castillo: Edita Vargas pasa noche en el Gobierno Regional del Callao en medio de pugna por el poder de Ciro Castillo

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, rompe el silencio tras rumores de romance: “Me van a regañar”

Qué se celebra el 3 de febrero en el Perú: claves históricas para comprender los cimientos de la nación

INFOBAE AMÉRICA
Bill y Hillary Clinton aceptan

Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

El Parlamento de Honduras aprueba "estado de emergencia" para paliar la crisis sanitaria

Los Charros mexicanos suman primer triunfo a expensas de los Federales panameños

Al menos cinco muertos por el derrumbe de un puente en construcción en el este de China

Noboa hace un nuevo viaje a Emiratos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan hizo frente a

Chappell Roan hizo frente a las críticas por el vestido traslúcido que usó en los Grammy 2026

La apuesta de Sean Penn que impulsó la carrera de Benicio del Toro y los llevó de aliados a rivales en los Oscar

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney