Empresarios consideran que la reforma petrolera en Venezuela fomenta la inversión inmediata, pero requiere cambios más profundos (REUTERS)

La reforma a la ley petrolera de Venezuela alienta la expansión de empresas ya instaladas y la llegada de nuevos inversores, pero no alcanza para captar los 100.000 millones de dólares que Estados Unidos estima necesarios para modernizar el sector energético, de acuerdo con ejecutivos y abogados consultados por Reuters.

Estados Unidos tomó el control de las exportaciones y los ingresos petroleros de Venezuela tras una incursión militar para capturar al presidente Nicolás Maduro a principios de este mes y luego de imponer un bloqueo naval que frenó los envíos de crudo en buques sancionados desde diciembre. El petróleo constituye la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. Washington declaró que planea administrar de manera indefinida los recursos e ingresos energéticos del país para garantizar que Caracas gobierne conforme a los objetivos de política exterior estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan de forma significativa en la industria venezolana, afectada por décadas de mala gestión y falta de inversión. Para muchos inversionistas, uno de los principales obstáculos reside en un marco legal que otorga a la petrolera estatal PDVSA el monopolio operativo de los proyectos de petróleo y gas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez propuso la semana pasada una reforma integral a la ley de hidrocarburos. Las autoridades venezolanas debatieron el lunes la iniciativa con legisladores y ejecutivos petroleros de empresas como la estadounidense Chevron y la india ONGC, según fuentes cercanas a las conversaciones consultadas por Reuters, que anticiparon su aprobación el martes tras breves consultas. Chevron no respondió a una solicitud de comentarios y no fue posible contactar de inmediato a ONGC fuera del horario laboral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan de forma significativa en la industria venezolana, afectada por décadas de mala gestión y falta de inversión (AP)

La reforma otorgaría a los socios de las empresas mixtas de PDVSA mayor control sobre los proyectos, acceso directo a los ingresos por ventas de petróleo y condiciones operativas más flexibles. Los socios actuales, entre ellos Chevron y compañías europeas, chinas y rusas, solicitaron estos cambios durante años. PDVSA figura como accionista mayoritario en más de 40 empresas mixtas, tras una nacionalización ocurrida hace dos décadas que llevó a la salida de numerosas firmas.

La iniciativa reduce parcialmente el monopolio, pero deja aspectos vagos y cláusulas contradictorias sobre comercio e impuestos, según asociaciones del sector y abogados. De no aclararse, las grandes petroleras internacionales mostrarían poco interés en invertir, añadieron. “Hay que lidiar con lo que hay”, dijo Ali Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management. “No hay otra opción... Si no se hace más atractiva esta industria, todo el progreso que queremos lograr se verá frenado, incluyendo a los operadores actuales”.

Nuevo modelo por venir

La reforma formalizaría un modelo de contratos de producción compartida que Maduro impulsó con resultados limitados en años recientes y permitiría que cerca de media docena de empresas operen en algunos campos petroleros. Este esquema coexistiría con las empresas mixtas actuales, mientras los socios minoritarios ganarían autonomía para administrar su parte de la producción y vender la participación de PDVSA si los precios negociados superan los acordados por la estatal.

El texto faculta al gobierno a reducir regalías hasta un 15%, desde el 33% vigente. Esta medida disminuiría la participación estatal, una de las más altas de América Latina, que ejecutivos petroleros de Estados Unidos y otros países calificaron como problemática. Los cambios también habilitarían el arbitraje independiente para resolver disputas, aunque persisten dudas sobre el acceso a tribunales internacionales.

Vista de las instalaciones de la refinería de petróleo de Puerto La Cruz de la petrolera estatal venezolana PDVSA (REUTERS/Samir Aponte)

Seis abogados y ejecutivos sostuvieron que el país requiere reformas adicionales para bajar impuestos y competir con otros productores. Entre ellas, mencionaron cambios a la ley del impuesto sobre la renta y la eliminación de normas que incluyen un “impuesto sombra” petrolero que asegura al Estado no menos del 50% del valor de cada barril.

El Ministerio de Petróleo tendría precedencia sobre el Congreso y otros ministerios en materia impositiva y de cambios de propiedad. Algunos ejecutivos, incluido Moshiri, evaluaron la medida como positiva por acelerar aprobaciones, mientras otros expresaron cautela ante un eventual rechazo de un futuro gobierno.

Dar a los socios de PDVSA control financiero y operativo, incluida la carga y exportación de su crudo bajo el esquema de “equitación de capital”, resultaría atractivo para empresas internacionales. “Siempre que la ley permita la extracción de capital, esto sería tan bueno como en cualquier otro lugar, como una empresa conjunta típica”, dijo Moshiri. “Esto es suficiente para la transición, hasta que haya un gobierno permanente en Venezuela”.

Los desafíos permanecen

Algunos abogados alertaron sobre el amplio poder discrecional que la reforma concede al Ejecutivo, al no exigir consulta a la Asamblea Nacional para aprobar contratos, reducir regalías o transferir la comercialización a los socios. “(Esta reforma) tiene como objetivo seguir socavando la capacidad de control de la Asamblea Nacional”, afirmó el diputado Henrique Capriles.

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

“¿Qué hay detrás de esta ley de hidrocarburos? El negocio petrolero no cambiará con una nueva ley”, añadió. “El problema más grave que ha enfrentado la industria petrolera, entre muchos otros, ha sido la corrupción”.

Otros expertos señalaron falta de claridad sobre derechos de los socios en empresas mixtas, incluidos propiedad, inversión y comercialización, y la ausencia de medidas para abordar la crisis estructural de PDVSA. “La regulación de los nuevos contratos petroleros es confusa y ambigua”, declaró el abogado José Ignacio Hernández en un informe. “Las reformas propuestas no logran fortalecer significativamente el frágil marco regulatorio y, en consecuencia, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria para la reconstrucción de la industria petrolera”.

El gobierno venezolano afirmó que la reforma elevará la producción y atraerá empresas interesadas en campos inexplorados. Analistas y ejecutivos esperan que los grandes productores estadounidenses se mantengan al margen hasta contar con una reforma más clara y una Asamblea Nacional con oposición fortalecida. Fuentes en Washington indicaron que la industria petrolera estadounidense apoyó inicialmente la propuesta, aunque expresó escepticismo sobre su durabilidad a largo plazo.

