EN VIVO | María Corina Machado aplaudió a los familiares de presos políticos que exigen las liberaciones frente a las cárceles de Venezuela

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz resaltó la perseverancia de quienes llevan más de una semana acampando bajo condiciones adversas. “La libertad de cada compañero secuestrado es nuestra absoluta prioridad”, afirmó

Familiares de presos políticos prendieron
Familiares de presos políticos prendieron velas frente a los policías venezolanos

Tras un fin de semana tenso entre los familiares de presos políticos y uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los seres queridos continúan aguardando por excarcelaciones, a la par que denuncian la paulatina liberación de detenidos ilegalmente. La ONG Foro Penal informó el domingo por la noche que el número total de presos políticos excarcelados en Venezuela ascendió a 143 ciudadanos.

La organización explicó que su equipo defensor de derechos humanos mantiene un monitoreo constante en los centros de reclusión para validar cada caso de manera individual. Con esta nueva actualización, Foro Penal confirmó cuatro nuevas liberaciones en comparación con el corte presentado la tarde del sábado.

En paralelo a las manifestaciones pacíficas, Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, informó que los presos políticos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y “en exigencia de su libertad”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:48 hsHoy

María Corina Machado aplaudió la resistencia de los familiares de presos políticos en Venezuela que exigen las liberaciones frente a las cárceles

“Están en la calle, pernoctando en grupos, aguantando sol y lluvia, sin moverse, sin rendirse, esperando que liberen a nuestros héroes”, declaró la líder opositora en sus redes sociales

María Corina Machado aplaudió la
María Corina Machado aplaudió la resistencia de los familiares de presos políticos en Venezuela que exigen las liberaciones frente a las cárceles (REUTERS)

La líder opositora venezolana María Corina Machado destacó el domingo la resistencia de los familiares de presos políticos que permanecen desde hace 11 días frente a las cárceles para exigir la liberación de sus allegados.

06:46 hsHoy

La hija de Edmundo González Urrutia difundió un retrato de su esposo tras más de un año detenido por el régimen venezolano

Retrato de Rafael Tudares, yerno
Retrato de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

La esposa de Rafael Tudares Bracho, preso político venezolano, compartió este lunes en redes sociales la primera imagen de su esposo después de más de doce meses de detención e incomunicación. El retrato exhibe el deterioro físico y emocional que, según denunció, ha dejado el encierro prolongado y la separación de su familia.

“Este es el rostro del aislamiento. Del deterioro físico y del desgaste emocional”, escribió Mariana González junto a la fotografía, al tiempo que subrayó que Tudares lleva más de un año privado de contacto con sus hijos y su madre. La imagen, explicó, es el reflejo de una vida “paralizada de manera injusta y arbitraria”.

La esposa de Tudares reafirmó la inocencia de su esposo y denunció el daño irreparable causado por el encierro. “Cada día encerrado es un día arrancado a su familia, a sus hijos, a su derecho a vivir”, señaló. Añadió que la familia está preparada para ayudarlo a sanar, pero insistió en que el daño sufrido no puede quedar en el olvido.

06:42 hsHoy

María Corina Machado expresó su solidaridad con la Nobel iraní Narges Mohammadi y exigió su liberación

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, publicó un mensaje en la red X para exigir la liberación inmediata de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, quien cumple 37 días detenida en Irán.

Narges ha dedicado su vida a la defensa de la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres, y ha pagado un altísimo precio por su compromiso con la libertad”, afirmó Machado.

Subrayó que la activista iraní se ha convertido en un símbolo de fortaleza para quienes resisten la represión de regímenes totalitarios.

Toda mi solidaridad y respeto para Narges, su familia y los presos políticos que hoy sufren persecución por alzar su voz”, expresó, y pidió el respeto a la integridad y los derechos fundamentales de Mohammadi.

En su mensaje, Machado recalcó que la defensa de los derechos humanos trasciende fronteras y une a quienes luchan por la dignidad humana. “Desde Venezuela, y desde cada rincón del mundo libre, reafirmamos que la lucha por los derechos humanos es una sola y que ninguna dictadura logrará apagarla”.

La dirigente concluyó con un mensaje de esperanza y apoyo: “Narges, no estás sola. Tu coraje inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y en Venezuela”.

06:39 hsHoy

La hija de Edmundo González Urrutia alertó sobre el grave daño psicológico que sufren los presos políticos por la espera de su liberación

Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este domingo la angustia que sufren familiares de presos políticos ante la incertidumbre por las excarcelaciones anunciadas por el régimen chavista.

“Es una forma de crueldad y tortura psicológica jugar con la expectativa de libertad”, escribió Mariana González en su cuenta de X, tras relatar el caso de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

González subrayó que los reclusos y sus familias atraviesan jornadas de espera a las afueras de los penales, con la esperanza de que una liberación llegue en cualquier momento.

Saber que otros recuperan su libertad mientras ellos continúan en la incertidumbre genera una ansiedad profunda, una zozobra constante, una angustia que se suma al desgaste físico, mental y espiritual”, expresó.

El pasado viernes, González pudo ver a su esposo en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, después de 374 días sin noticias sobre su paradero. Tudares fue arrestado días antes de la fraudulenta investidura de Maduro para un tercer mandato, en el mismo operativo en que detuvieron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato Enrique Márquez, ambos ya excarcelados.

