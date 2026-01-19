EN VIVO | María Corina Machado aplaudió a los familiares de presos políticos que exigen las liberaciones frente a las cárceles de Venezuela

Familiares de presos políticos prendieron velas frente a los policías venezolanos

Tras un fin de semana tenso entre los familiares de presos políticos y uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los seres queridos continúan aguardando por excarcelaciones, a la par que denuncian la paulatina liberación de detenidos ilegalmente. La ONG Foro Penal informó el domingo por la noche que el número total de presos políticos excarcelados en Venezuela ascendió a 143 ciudadanos.

La organización explicó que su equipo defensor de derechos humanos mantiene un monitoreo constante en los centros de reclusión para validar cada caso de manera individual. Con esta nueva actualización, Foro Penal confirmó cuatro nuevas liberaciones en comparación con el corte presentado la tarde del sábado.

En paralelo a las manifestaciones pacíficas, Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, informó que los presos políticos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y “en exigencia de su libertad”.