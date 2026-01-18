Venezuela

Dos operativos de la Policía Nacional enfrentaron a los familiares de presos políticos por reunirse a las afueras de El Helicoide y Zona 7

Un activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comando con Venezuela acusaron a los uniformados de las fuerzas del régimen de actos de hostigamiento y amenazas

Guardar

En medio de la vigilia de los familiares que acompañan a los presos políticos desde las afueras de los centros penitenciarios de todo el país bajo control del régimen venezolano, el Comando con Venezuela denunció que uniformados de la Policía Nacional impidieron que los seres queridos de los detenidos se reunieran en las cercanías de la cárcel Zona 7, Boleíta.

Según el comunicado difundido por la red social X, los policías desplegaron un cordón de seguridad, a pesar de que quienes se encontraban en el lugar reclamaban de forma pacífica la liberación de sus allegados.

La organización calificó la acción como un "asedio desproporcionado" contra ciudadanos que únicamente se manifestaban con velas y oraciones para exigir la libertad de sus allegados. El llamado advierte sobre el uso de medidas restrictivas contra protestas no violentas y exige respeto a los derechos de reunión y expresión.

Desde El Helicoide, Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), denunció que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) amenazaron y hostigaron a manifestantes pacíficos que mantienen una vigilia frente al centro penitenciario.

Según Casanova, los agentes argumentan que la vigilia no puede extenderse durante toda la noche, como planean los familiares, debido al actual Decreto de Estado de Conmoción.

Los manifestantes insisten en que su derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión está protegido por la Constitución venezolana (CRBV) y exigieron a las autoridades que cumplan con las liberaciones de presos políticos previamente anunciadas.

La noche del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos realizaron la vigilia frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, para exigir la liberación total, inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por motivos políticos.

Durante la concentración, Casanova también enfatizó que los familiares no buscan favores ni concesiones, sino que reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. “No estamos pidiendo migajas. No estamos pidiendo favores. Como familiares estamos exigiendo que se cumpla un compromiso, que se cumpla la palabra empeñada”, expresó, acompañado de allegados con carteles y fotografías de sus seres queridos encarcelados.

Uniformados de la Policía Nacional
Uniformados de la Policía Nacional impidieron a los familiares de presos políticos reunirse afuera de la cárcel de Zona 7

Valeria Somaza, hermana del activista político Luis Somaza, advirtió sobre la ansiedad que viven los presos políticos ante el ritmo lento de las excarcelaciones. “Este modelo de excarcelación que se ha dado ha sido parte de la tortura que nos hacen”, subrayó.

Tras el anuncio realizado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas, muchos familiares han permanecido en las inmediaciones de varios centros de reclusión a la espera de novedades.

No obstante, la organización Provea afirmó recientemente que persisten “dilaciones indebidas y abusos autoritarios”, lo que dificulta la materialización de las excarcelaciones prometidas. Las autoridades del régimen, por su parte, sostiene que en Venezuela no existen presos políticos y que quienes permanecen detenidos lo están por “la comisión de terribles hechos punibles”.

Personas sostienen carteles con imágenes
Personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos este martes, en la Plaza del Rectorado UCV, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó que hasta este sábado a las 17:00 (hora local) se habían registrado 139 excarcelaciones.

Horas más tarde, señalaron que ya fueron excarcelados los ciudadanos extranjeros Sergy Rudavskyy (ucraniano), Jan Darmovzal (checho) y Alireza Akbari (iraní/irnlandés). Según el organismo, aún quedan por liberar más de 700 presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelarégimen venezolano

Últimas Noticias

Trump incluyó a Machado en su estrategia política para avanzar en la transición democrática de Venezuela

El almuerzo a puertas cerradas en la Casa Blanca sirvió para acortar distancias entre el presidente de los EEUU y la líder de la oposición venezolana, pero la administración republicana continuará con el control absoluto de la relación con Caracas

Trump incluyó a Machado en

EN VIVO | El Foro Penal informó la identidad de 4 excarcelados extranjeros que fueron detenidos entre 2024 y 2025

La organización que lucha por los derechos humanos de cientos de venezolanos informó que un ucraniano, un checo y otro iraní con nacionalidad irlandesa fueron liberados por el régimen

EN VIVO | El Foro

Un grupo de presos políticos venezolanos inició una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I para exigir su liberación

Los detenidos anunciaron el comienzo de una protesta alimentaria con el objetivo de alcanzar la excarcelación y, en respuesta, fueron sometidos a un aislamiento prolongado en celdas de castigo

Un grupo de presos políticos

Edmundo González Urrutia alertó por el grave deterioro de su yerno tras más de un año detenido por el régimen chavista en Venezuela

Durante ese tiempo la familia desconoció el estado y ubicación de Rafael Tudares, quien este viernes recién pudo recibir una breve visita de su esposa, Mariana González

Edmundo González Urrutia alertó por

Reportan que Estados Unidos mantuvo contactos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

La agencia Reuters informa que Washington le advirtió al funcionario chavista que no utilice los servicios de seguridad para perseguir a la oposición. Temen que pueda obstaculizar la transición en Venezuela tras la caída del ex dictador

Reportan que Estados Unidos mantuvo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendio estructural en edificio de

Incendio estructural en edificio de cinco pisos del centro de Bogotá deja personas y animales rescatados

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

Atacan a bala vehículo de la Gobernación de Nariño tras evento minero: investigan si iba dirigido al gobernador

Intentó robar un auto en Jesús María, lo detuvieron y descubrieron que era un policía

Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Finlandia

El primer ministro de Finlandia apoya una prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años

La CEO de Walmart International dejará el cargo a final de mes

Nueva Delhi vuelve a su nivel más alto de restricciones por la elevada contaminación

Reabren los colegios en Irán tras un cierre de nueve días por las protestas

Abren los centros de votación para las elecciones presidenciales en Portugal

ENTRETENIMIENTO

La interna menos conocida de

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”