Dos operativos de la Policía Nacional enfrentaron a los familiares de presos políticos por reunirse a las afueras de El Helicoide y Zona 7

En medio de la vigilia de los familiares que acompañan a los presos políticos desde las afueras de los centros penitenciarios de todo el país bajo control del régimen venezolano, el Comando con Venezuela denunció que uniformados de la Policía Nacional impidieron que los seres queridos de los detenidos se reunieran en las cercanías de la cárcel Zona 7, Boleíta.

Según el comunicado difundido por la red social X, los policías desplegaron un cordón de seguridad, a pesar de que quienes se encontraban en el lugar reclamaban de forma pacífica la liberación de sus allegados.

La organización calificó la acción como un "asedio desproporcionado" contra ciudadanos que únicamente se manifestaban con velas y oraciones para exigir la libertad de sus allegados. El llamado advierte sobre el uso de medidas restrictivas contra protestas no violentas y exige respeto a los derechos de reunión y expresión.

Desde El Helicoide, Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), denunció que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) amenazaron y hostigaron a manifestantes pacíficos que mantienen una vigilia frente al centro penitenciario.

Según Casanova, los agentes argumentan que la vigilia no puede extenderse durante toda la noche, como planean los familiares, debido al actual Decreto de Estado de Conmoción.

Los manifestantes insisten en que su derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión está protegido por la Constitución venezolana (CRBV) y exigieron a las autoridades que cumplan con las liberaciones de presos políticos previamente anunciadas.

La noche del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos realizaron la vigilia frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, para exigir la liberación total, inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por motivos políticos.

Durante la concentración, Casanova también enfatizó que los familiares no buscan favores ni concesiones, sino que reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. “No estamos pidiendo migajas. No estamos pidiendo favores. Como familiares estamos exigiendo que se cumpla un compromiso, que se cumpla la palabra empeñada”, expresó, acompañado de allegados con carteles y fotografías de sus seres queridos encarcelados.

Valeria Somaza, hermana del activista político Luis Somaza, advirtió sobre la ansiedad que viven los presos políticos ante el ritmo lento de las excarcelaciones. “Este modelo de excarcelación que se ha dado ha sido parte de la tortura que nos hacen”, subrayó.

Tras el anuncio realizado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas, muchos familiares han permanecido en las inmediaciones de varios centros de reclusión a la espera de novedades.

No obstante, la organización Provea afirmó recientemente que persisten “dilaciones indebidas y abusos autoritarios”, lo que dificulta la materialización de las excarcelaciones prometidas. Las autoridades del régimen, por su parte, sostiene que en Venezuela no existen presos políticos y que quienes permanecen detenidos lo están por “la comisión de terribles hechos punibles”.

Personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos este martes, en la Plaza del Rectorado UCV, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó que hasta este sábado a las 17:00 (hora local) se habían registrado 139 excarcelaciones.

Horas más tarde, señalaron que ya fueron excarcelados los ciudadanos extranjeros Sergy Rudavskyy (ucraniano), Jan Darmovzal (checho) y Alireza Akbari (iraní/irnlandés). Según el organismo, aún quedan por liberar más de 700 presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)