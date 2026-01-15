Venezuela

EN VIVO | Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

La organización de derechos humanos venezolana publicó un listado con los nombres de los detenidos liberados en la última semana e informó que continuarán analizando los reportes recibidos por los familiares de las víctimas y otros organismos

Donald Trump y María Corina
Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo con la agenda oficial del mandatario estadounidense, el encuentro se realiza a las 12:30, hora de Washington, en un comedor privado del complejo presidencial y sin acceso para la prensa. La reunión representa el primer cara a cara entre Trump y Machado.

En paralelo, la ONG Foro Penal informó el miércoles por la noche que verificó la excarcelación de 84 presos políticos desde el jueves pasado, luego del anuncio oficial del régimen sobre la liberación de un “número importante” de detenidos la semana pasada.

A través de su cuenta de Instagram, la organización detalló que hasta las 20:30 del miércoles confirmó entre los liberados a 17 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad y a más de una docena de periodistas.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:47 hsHoy

El régimen cubano recibió a militares heridos durante la captura de Nicolás Maduro

Cuba recibió el miércoles a un grupo de uniformados heridos durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según confirmó la televisión estatal.

Es la primera vez que el Ejecutivo de la isla reconoce oficialmente que, además de los 32 militares cubanos fallecidos en el país caribeño, hubo otros lesionados en la “Operación Resolución Absoluta”. Hasta el momento, no se precisó la cantidad de heridos.

Los militares arribaron al aeropuerto de La Habana y fueron recibidos por las autoridades del régimen: el canciller Bruno Rodríguez, el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Álvaro López Miera.

06:47 hsHoy

Los allegados de presos políticos en El Helicoide insistieron en su pedido de un proceso “transparente” y “sin irregularidades”

A una semana del anuncio de excarcelaciones, familiares de detenidos continúan en vigilia frente al centro de detención El Helicoide, a la espera de la liberación de presos políticos. La prolongada incertidumbre mantiene a decenas de familias sin abandonar el lugar.

En un comunicado, organizaciones exigieron que el proceso de liberación sea transparente y sin irregularidades, y subrayaron que la medida debe incluir a todos los presos políticos. “La verdadera paz solo llegará cuando todas las familias estén reunidas de nuevo en libertad”, señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

06:00 hsHoy

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la lentitud en el proceso de excarcelación

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos acusó al régimen de mantener en un estado de "lentitud" el proceso de excarcelación en la cárcel de El Rodeo I, donde familias de detenidos políticos llevan siete noches esperando noticias claras y definitivas sobre la liberación de sus familiares.

En un comunicado, el Comité recordó que hace una semana se anunciaron excarcelaciones, pero el avance ha sido “a cuentagotas”. La organización exigió que el proceso se realice “con transparencia total, con el respeto y la celeridad que estas familias merecen”.

La justicia no debe gotear. Debe fluir con verdad, con prontitud y con luz”, reclamó el Comité, que instó a las autoridades a evitar más demoras y a garantizar el respeto a la dignidad de los presos y sus familias. “No más esperas en la sombra. La dignidad no puede quedar detenida”, concluyó la declaración.

05:32 hsHoy

Quiénes son los excarcelados verificados por la ONG Foro Penal desde el 8 de enero hasta hoy

La organización publicó este miércoles por la noche su corte de excarcelaciones confirmadas hasta esta jornada.

Seguimos revisando y validando informaciones sobre otras posibles excarcelaciones y analizando los reportes recibidos sobre encarcelaciones previas y actuales. Reiteramos nuestra disposición para contrastar nuestros datos con cualquier órgano del Poder Público o institución que pueda tener otros diferentes”, informaron las autoridades del organismo de derechos humanos.

05:00 hsHoy

Grupo de derechos humanos rechazó el uso propagandístico que hace el régimen chavista sobre las excarcelaciones en Venezuela

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) rechazó este miércoles la utilización de las excarcelaciones de presos políticos como “herramienta de propaganda” en Venezuela y pidió respeto al sufrimiento de las familias afectadas.

Las personas presas por motivos políticos no son objetos ni herramientas de propaganda. Son seres humanos, con nombres, historias y familias que sufren a diario. Exigimos respeto al dolor de las víctimas”, señaló la ONG en un comunicado divulgado en redes sociales.

El Comité cuestionó las cifras anunciadas por el régimen chavista que aseguró que hasta la fecha se han liberado 406 presos políticos.

La organización sostuvo que “no se trata de anunciar cifras que no resisten ni la sumatoria de los propios datos oficiales publicados desde el 25 de diciembre de 2025”.

La ONG insistió en la necesidad de transparencia y solicitó la publicación de un listado detallado con la identificación de cada persona liberada, la fecha, el centro de reclusión y las condiciones de su salida.

Reiteró que más de mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y demandó su liberación inmediata y total, así como la anulación de las causas judiciales que considera espurias.

04:00 hsHoy

El Senado de EEUU bloqueó una resolución que buscaba frenar más acciones militares en Venezuela sin el aval del Congreso

El Senado estadounidense bloqueó este miércoles una resolución que buscaba exigir autorización del Congreso para cualquier nueva acción militar de Donald Trump en Venezuela. Con una votación ajustada de 51-50, el vicepresidente JD Vance emitió el voto decisivo que permitió frenar la medida y mantener intacto el margen de maniobra del presidente.

Trump ejerció una fuerte presión sobre los senadores republicanos, logrando que la mayoría de su partido votara en contra de la resolución. Solo tres republicanos se unieron a los demócratas, pero no fue suficiente para cambiar el resultado.

No vamos a permitir obstáculos cuando se trata de proteger la libertad en Venezuela”, afirmó el presidente en conversaciones con aliados.

El resultado garantiza que Trump pueda responder con rapidez ante cualquier eventualidad en la crisis venezolana, sin trabas impuestas por el Congreso.

03:02 hsHoy

Trump dijo que sostuvo una “larga conversación” con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando bien con Venezuela”

La llamada representa el primer contacto entre ambos tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en Caracas. Durante el diálogo se discutieron temas de interés para ambos países, incluyendo petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una larga conversación telefónica con la recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y aseguró que ambas naciones están logrando avances “extraordinarios” en su relación bilateral.

Leer la nota completa

