EN VIVO | Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo con la agenda oficial del mandatario estadounidense, el encuentro se realiza a las 12:30, hora de Washington, en un comedor privado del complejo presidencial y sin acceso para la prensa. La reunión representa el primer cara a cara entre Trump y Machado.

En paralelo, la ONG Foro Penal informó el miércoles por la noche que verificó la excarcelación de 84 presos políticos desde el jueves pasado, luego del anuncio oficial del régimen sobre la liberación de un “número importante” de detenidos la semana pasada.

A través de su cuenta de Instagram, la organización detalló que hasta las 20:30 del miércoles confirmó entre los liberados a 17 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad y a más de una docena de periodistas.