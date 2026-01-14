El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

Familiares de detenidos exhiben una pancarta que exige “Libertad para todos los presos políticos” frente al centro de detención El Helicoide, en Caracas (REUTERS/Fausto Torrealba)

La organización no gubernamental Foro Penal informó este miércoles que ha verificado la excarcelación de 72 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela desde el anuncio del régimen chavista realizado la semana pasada.

El reporte contrasta con la cifra de más de 400 excarcelaciones difundida por el chavismo y vuelve a poner el foco en la falta de información pública y detallada sobre el alcance real de las medidas adoptadas.

“Hasta este momento hemos podido verificar 72 excarcelaciones”, indicó el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, al precisar que los casos confirmados corresponden a personas cuya salida de prisión fue comprobada por el equipo legal de la organización. El registro incluye a más de una docena de periodistas y trabajadores de la prensa que recuperaron la libertad en las últimas horas.

El Foro Penal es una de las principales fuentes independientes sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y mantiene un conteo permanente basado en denuncias de familiares, visitas legales y seguimiento judicial. Antes del inicio de este proceso, la organización estimaba que había más de 800 personas privadas de libertad por razones políticas en el país.

El anuncio de las liberaciones se produjo pocos días después de la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses. Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió como jefa del régimen chavista y este miércoles afirmó que el país ingresaba en una nueva etapa, en la que se abrirían espacios de entendimiento político.

Desde el chavismo se informó que el proceso de excarcelaciones “se mantiene abierto” y que, hasta la fecha, se han liberado 406 personas. Sin embargo, no ha difundido listas oficiales con los nombres de los beneficiarios ni los criterios aplicados, una omisión que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y familiares de detenidos.

Alfredo Romero remarcó que la diferencia entre las cifras oficiales y las verificadas por la ONG no implica desconocer que haya más personas liberadas, sino que refleja los límites del acceso a información confiable. “Nosotros solo reportamos los casos que podemos confirmar directamente”, ha señalado la organización en reiteradas oportunidades.

Una parte relevante de las excarcelaciones verificadas corresponde a periodistas y comunicadores detenidos en distintos momentos de los últimos años, muchos de ellos en el contexto de protestas y coberturas informativas consideradas sensibles para el régimen.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación de al menos 18 profesionales del sector, varios de los cuales llevaban meses o años privados de libertad.

Entre los excarcelados se encuentran reporteros gráficos, camarógrafos, periodistas digitales y dirigentes gremiales, algunos arrestados mientras cubrían manifestaciones y otros por investigaciones periodísticas o vínculos con dirigentes opositores. El sindicato sostuvo que aún quedan trabajadores de la prensa detenidos y reclamó garantías para el ejercicio del periodismo.

El Foro Penal ha insistido en la necesidad de que el proceso de excarcelaciones sea transparente, verificable y acompañado de medidas que garanticen la libertad plena de los beneficiarios. En muchos casos, denuncian que las personas excarceladas quedan sometidas a regímenes de presentación, prohibiciones de salida del país o causas judiciales abiertas.

El contexto posterior a la captura de Maduro ha generado expectativas dentro y fuera de Venezuela sobre posibles cambios en la política de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal y otras dedicadas a la defensa de derechos fundamentales advierten que la magnitud de la crisis requiere algo más que anuncios generales.

Mientras el régimen chavista sostiene que las liberaciones forman parte de un proceso gradual, las ONG subrayan que la comunidad internacional necesita datos claros y verificables. Para los familiares de los detenidos que aún permanecen en prisión, la diferencia entre cifras oficiales y confirmadas no es solo estadística, sino una cuestión urgente que define la situación de cientos de personas que siguen privadas de libertad.

