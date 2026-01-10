El hermano de Rocío San Miguel habló de la situación de la activista venezolana excarcelada: “Se encuentra en buen estado”

La activista venezolana Rocío San Miguel (AP/Fernando Llano/Archivo)

La familia de Rocío San Miguel, reconocida activista venezolana, difundió este sábado un comunicado en el que su hermano y portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, confirmó que la excarcelación de la defensora de derechos humanos, ocurrida el pasado jueves, no constituye una libertad plena, sino una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.

El texto subrayó que la presencia de San Miguel en Madrid, España, obedece a acuerdos diplomáticos y no implica el destierro ni la renuncia a sus derechos.

En el comunicado, agradeció la intervención del Gobierno de Venezuela, el Gobierno de España y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (quien en el pasado siempre abogó a favor del régimen), así como a los actores involucrados en los diálogos entre Venezuela y Estados Unidos.

“Reconocemos el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo como vías efectivas para la resolución de situaciones complejas y de alta sensibilidad humana”, indicó el documento.

José Manuel San Miguel aclaró, además, que Rocío San Miguel mantiene “medidas de prohibición de declarar públicamente”, por lo que ninguna persona ni medio está autorizado a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones o valoraciones políticas y jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud o las condiciones vividas durante la reclusión.

El hermano de la activista recalcó que el canal oficial de información es el comunicado emitido por él, en calidad de único vocero autorizado por la familia.

La llegada de San Miguel y otros excarcelados a España (REUTERS/Susana Vera)

“Esta situación no constituye un destierro, ni una renuncia a sus derechos, sino parte de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para viabilizar su excarcelación”, detalló.

Sobre el estado de salud de la activista, el texto informó que “se encuentra en buen estado general”, aunque continúa con un proceso de rehabilitación en el hombro, tras dos intervenciones quirúrgicas realizadas en abril y octubre de 2025. Actualmente, San Miguel sigue un esquema médico de recuperación y terapia, con evolución considerada satisfactoria por su familia.

El mensaje de la familia incluye un llamado a la reconciliación nacional y la esperanza de que otras personas privadas de su libertad por razones políticas en Venezuela puedan ser excarceladas. “Nuestra aspiración, como familia, es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares”, detalló.

El comunicado firmado por José Manuel San Miguel

Además, subrayó la necesidad de construir soluciones desde la diplomacia y el entendimiento, al tiempo que agradeció a quienes “han hecho posible este avance”.

José San Miguel concluyó reafirmando que cualquier otra versión o declaración sobre la excarcelación, el estado jurídico o de salud de Rocío San Miguel que no provenga de él debe considerarse no autorizada, invitando a medios y sociedad a recurrir exclusivamente al comunicado oficial para informarse sobre el caso.