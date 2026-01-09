Familias de los presos políticos pernoctaron a las afueras de un penal en Venezuela a la espera de más excarcelaciones

Familias de los presos políticos pernoctaron a las afueras de una cárcel en Venezuela a la espera de excarcelaciones

Familiares de presos políticos venezolanos permanecieron la noche del jueves y la madrugada del viernes a las afueras de la cárcel Rodeo I, en el municipio Zamora del estado Miranda, tras el anuncio de excarcelaciones por parte del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. La expectativa surgió luego de la captura del ex dcitador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, uno de los eventos que desencadenó una serie de medidas, entre ellas la liberación de detenidos, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada.

Alrededor de 50 personas pasaron la noche en las inmediaciones del penal, algunas durmiendo en el piso o en automóviles, otras sin conciliar el sueño, a la espera de noticias sobre sus familiares, constató la agencia EFE. Algunos de los presentes afirmaron haber llegado desde el mediodía del jueves, después de que Jorge Rodríguez anunciara la puesta en libertad de “un número importante de personas”, sin precisar la cantidad ni las condiciones. De acuerdo con declaraciones recogidas por EFE, Miliany Castillo, hermana de un preso político, manifestó que “hasta el momento” no se había producido “ninguna liberación” en el Rodeo I y que las autoridades negaban tener información al respecto. Castillo señaló que los allegados continuaban anotándose para ingresar medicinas y alimentos, como es habitual.

Entre quienes acudieron al penal se encontraba Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien buscaba información sobre su esposo Rafael Tudares, detenido en enero de 2025 y condenado a 30 años de prisión. González relató en su cuenta de X que, tras retirarse a medianoche, seguía “sin tener información concreta” y que las autoridades no habían comunicado novedades oficiales.

La hija de Edmundo González, Mariana González, y el abogado de la familia, José Vicente Haro, llegan a la cárcel de El Rodeo, después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara que un número significativo de presos extranjeros y venezolanos serán liberados (REUTERS/Gaby Oraa)

Hasta las 8:00 del viernes, la organización Foro Penal confirmó solo la excarcelación de ocho personas, entre ellas el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló en X que “se han producido otras pocas, excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como tales (presos políticos)”. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió “información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica”.

Las autoridades españolas informaron el jueves sobre la liberación de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y de los ciudadanos españoles Andrés Martínez, José María Basoa, Ernesto Gorbe y Miguel Moreno. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó esta medida como un “paso positivo” en declaraciones a RNE. Por otro lado, grupos locales de derechos humanos afirmaron que, hasta la noche del jueves, la liberación de venezolanos identificados como presos políticos “no había sido ejecutada de manera real”.

Las organizaciones señalan que más de 800 presos políticos permanecen detenidos en Venezuela, incluyendo ciudadanos extranjeros (REUTERS/Gaby Oraa)

Estas liberaciones ocurren en medio de una semana de alta tensión política en Caracas, marcada por el derrocamiento de Nicolás Maduro, su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Además, Estados Unidos anunció la refinación y venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo almacenados en Venezuela bajo sanciones estadounidenses.

La excarcelación de presos políticos venezolanos ocurre en una semana de alta tensión, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y nuevos anuncios de Estados Unidos (REUTERS/Gaby Oraa)

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con varios aliados cercanos encarcelados, ha reiterado su exigencia de liberaciones. Organizaciones como Foro Penal estiman que existen más de 800 presos políticos en Venezuela, incluidos al menos 86 extranjeros de países como Estados Unidos y España. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general para todos los detenidos. La oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años el uso de detenciones para reprimir la disidencia, una acusación que las autoridades venezolanas niegan sistemáticamente.