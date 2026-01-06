Venezuela

EN VIVO | Mike Johnson defendió el operativo en Venezuela y afirmó: “No tenemos fuerzas armadas en Caracas ni estamos ocupando ese país”

“Esto no es un cambio de régimen”, sostuvo el titular de la Cámara de Representantes, al descartar que Estados Unidos busque desarrollar una nación. “Es una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen”, agregó

El traslado de Maduro desde la cárcel hasta el tribunal de Nueva York

El dictador derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia inicial marcada por un fuerte despliegue de seguridad. El líder chavista se declaró “no culpable” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

Durante la noche del lunes, usuarios en redes sociales reportaron detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas. De acuerdo con una fuente informada consultada por la agencia EFE, las fuerzas de seguridad efectuaron “disparos de forma disuasiva” ante la presencia de los drones y precisaron que “no ocurrió ningún enfrentamiento”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:02 hsHoy

El jefe del Pentágono reveló que Estados Unidos desplegó cerca de 200 militares en Caracas para capturar a Nicolás Maduro

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, precisó por primera vez el número de efectivos involucrados en la operación que derivó en la detención del mandatario venezolano y su traslado a Nueva York, en un operativo aéreo y terrestre sin precedentes en la región

Un helicóptero UH-1Y Venom de
Un helicóptero UH-1Y Venom de la Infantería de Marina de EE.UU. se prepara para operaciones de vuelo a bordo del muelle de transporte anfibio USS Fort Lauderdale de la Armada de EE.UU. mientras se encuentra en el Mar Caribe, 17 de noviembre de 2025 (Sgt. Nathan Mitchell/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS)

Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según informó el lunes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El operativo, ejecutado durante la madrugada del sábado, puso fin a casi 13 años del régimen de Maduro, acusado por Washington de liderar una red de narcotráfico con proyección internacional.

Leer la nota completa
06:49 hsHoy

Revelan los viajes de Diosdado Cabello, figura clave del régimen venezolano, a la frontera con Colombia para asegurar el tráfico de drogas con el ELN

En el texto judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala directamente al actual ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela en el que lo acusa de gestionar el tránsito de drogas por el territorio fronterizo

Desde Estados Unidos señalaron a
Desde Estados Unidos señalaron a Diosdado Cabello Rondón, figura clave en la dictadura de Venezuela, por viajes a zonas limítrofes con Colombia para llevar unas negociaciones con el ELN - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Las revelaciones contenidas en un documento judicial divulgado en Estados Unidos pusieron nuevamente la atención sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, y sobre el papel que habrían tenido altos funcionarios del chavismo en actividades de narcotráfico.

Leer la nota completa
06:43 hsHoy

María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”

“Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad”, declaró la Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado agradeció a
María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible” (REUTERS)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este lunes que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News desde una ubicación no revelada.

Leer la nota completa
04:45 hsHoy

Mike Johnson defendió el operativo en Caracas y afirmó: “No tenemos fuerzas armadas en Venezuela ni estamos ocupando ese país”

Mike Johnson defendió el operativo
Mike Johnson defendió el operativo en Caracas y afirmó: “No tenemos fuerzas armadas en Venezuela ni estamos ocupando ese país” (REUTERS)

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, defendió la legalidad del operativo militar para capturar a Nicolás Maduro y la decisión de la Casa Blanca de no notificar ni solicitar la aprobación del Congreso. Johnson habló tras una sesión informativa clasificada con altos funcionarios de la administración en el Capitolio.

No estamos en guerra. No tenemos fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela ni estamos ocupando ese país”, declaró Johnson, al rechazar cuestionamientos sobre el alcance y el marco legal de la operación.

Esto no es un cambio de régimen”, sostuvo el titular de la Cámara, al descartar que Estados Unidos busque desarrollar una nación en Venezuela. “Es una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen”, agregó.

04:17 hsHoy

Reportaron disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas

De acuerdo con una fuente del régimen chavista citada por la agencia EFE, las fuerzas de seguridad efectuaron “disparos de forma disuasiva” ante la presencia de los drones y precisaron que “no ocurrió ningún enfrentamiento”. La misma fuente afirmó que el país “se encuentra en total tranquilidad”

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se pueden ver y escuchar

Usuarios en redes sociales reportaron detonaciones y ráfagas de disparos este lunes por la noche en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas.

Leer la nota completa
03:51 hsHoy

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

ARCHIVO - El exjefe de
ARCHIVO - El exjefe de inteligencia militar venezolano, el mayor general retirado Hugo Carvajal, sale de la prisión de Estremera, en las afueras de Madrid, el 15 de septiembre de 2019. (AP Foto/Manu Fernández, archivo)

Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, fue durante años el jefe de inteligencia militar de Venezuela y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. Su trayectoria al frente de los servicios de inteligencia le permitió acceder a información privilegiada sobre las operaciones internas del gobierno venezolano, así como sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Tras la muerte de Chávez, Carvajal inicialmente respaldó al entonces sucesor designado, Nicolás Maduro, pero en 2019 cambió de bando y manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó, el opositor respaldado por Estados Unidos en el intento de derrocamiento de Maduro.

Leer la nota completa

