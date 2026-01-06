EN VIVO | Mike Johnson defendió el operativo en Venezuela y afirmó: “No tenemos fuerzas armadas en Caracas ni estamos ocupando ese país”

El dictador derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia inicial marcada por un fuerte despliegue de seguridad. El líder chavista se declaró “no culpable” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.
La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.
En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.
Durante la noche del lunes, usuarios en redes sociales reportaron detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas. De acuerdo con una fuente informada consultada por la agencia EFE, las fuerzas de seguridad efectuaron “disparos de forma disuasiva” ante la presencia de los drones y precisaron que “no ocurrió ningún enfrentamiento”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según informó el lunes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El operativo, ejecutado durante la madrugada del sábado, puso fin a casi 13 años del régimen de Maduro, acusado por Washington de liderar una red de narcotráfico con proyección internacional.
Las revelaciones contenidas en un documento judicial divulgado en Estados Unidos pusieron nuevamente la atención sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, y sobre el papel que habrían tenido altos funcionarios del chavismo en actividades de narcotráfico.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este lunes que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News desde una ubicación no revelada.
El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, defendió la legalidad del operativo militar para capturar a Nicolás Maduro y la decisión de la Casa Blanca de no notificar ni solicitar la aprobación del Congreso. Johnson habló tras una sesión informativa clasificada con altos funcionarios de la administración en el Capitolio.
“No estamos en guerra. No tenemos fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela ni estamos ocupando ese país”, declaró Johnson, al rechazar cuestionamientos sobre el alcance y el marco legal de la operación.
“Esto no es un cambio de régimen”, sostuvo el titular de la Cámara, al descartar que Estados Unidos busque desarrollar una nación en Venezuela. “Es una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen”, agregó.
Usuarios en redes sociales reportaron detonaciones y ráfagas de disparos este lunes por la noche en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas.
Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, fue durante años el jefe de inteligencia militar de Venezuela y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. Su trayectoria al frente de los servicios de inteligencia le permitió acceder a información privilegiada sobre las operaciones internas del gobierno venezolano, así como sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Tras la muerte de Chávez, Carvajal inicialmente respaldó al entonces sucesor designado, Nicolás Maduro, pero en 2019 cambió de bando y manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó, el opositor respaldado por Estados Unidos en el intento de derrocamiento de Maduro.