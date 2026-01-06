EN VIVO | Mike Johnson defendió el operativo en Venezuela y afirmó: “No tenemos fuerzas armadas en Caracas ni estamos ocupando ese país”

El traslado de Maduro desde la cárcel hasta el tribunal de Nueva York

El dictador derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia inicial marcada por un fuerte despliegue de seguridad. El líder chavista se declaró “no culpable” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

Durante la noche del lunes, usuarios en redes sociales reportaron detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas. De acuerdo con una fuente informada consultada por la agencia EFE, las fuerzas de seguridad efectuaron “disparos de forma disuasiva” ante la presencia de los drones y precisaron que “no ocurrió ningún enfrentamiento”.