Venezuela

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

El arresto del dictador motivó mensajes de alerta y esperanza entre venezolanos dentro y fuera de su territorio

Guardar
Luisito Comunica alerta en redes
Luisito Comunica alerta en redes sociales sobre la delicada situación en Venezuela tras la detención de Maduro y recomienda medidas de seguridad. (Instagram)

El reciente anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la captura del dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ha provocado un clima de tensión en la población venezolana.

El influencer salió a correr por las calles tras enterarse de la noticia. IG: @ladivaza

El mensaje de Luisito Comunica tras la captura de Nicolás Maduro

Luisito Comunica, creador digital mexicano, relató a través de sus redes sociales que la situación es delicadam pues durante la mañana de este 3 de enero, algunas tiendas permanecieron cerradas.

“Familiares de Ary en Venezuela nos reportan que la situación está demasiado tensa y un poco de miedo de miedo por allá. Manténganse súper seguros, por favor”, colocó en sus historias de Instagram.

Asimismo, el creador mexicano recomendó a quienes permanecen en Venezuela reforzar las medidas de seguridad y mantenerse alerta ante cualquier novedad. De igual forma, alentó a los habitantes del país le envíen información en tiempo real para estar actualizado sobre los acontecimientos.

“Son momentos muy tensos para los que están por ahí, toda la fuerza y manténganse bien seguros”, manifestó.

Luisito Comunica y Ary Tenorio
Luisito Comunica y Ary Tenorio comparten sus emociones tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. (Captura de pantalla)

Novia de Lusito Comunica reacciona a la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, Ary Tenorio compartió la preocupación que vive su entorno familiar y afirmó la existencia de una atmósfera de incertidumbre y tensión en la sociedad venezolana.

Sin embargo, también dio a conocer un video en el que le dio la bienvenida a un nuevo año y reaccionó sin titubeos a la captura del dictador venezolano: “Feliz año y feliz viaje Maduro”, escribió junto al clip, el cual desató opiniones divididas entre los internautas.

Luego de que Donald Trumop ofreció una conferencia en la que compartió los detalles de la captura de Maduro y dio a conocer la foto de su captura, Tenorio subió una historia en la que colocó: “La foto que esperaba ver”.

Ary Tenorio, novia de Luisito
Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, expresa incertidumbre y tensión en Venezuela y comparte su reacción ante la captura de Maduro. (Captura de pantalla)

Así fue la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 fue un acontecimiento que sacudió no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana.

El hecho fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y derivado de una operación militar de gran escala en Caracas, la cual estuvo marcado por intensos bombardeos sobre instalaciones militares, así como sobrevuelos de helicópteros.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país, en lo que Trump calificó como un “ataque a gran escala exitoso”.

Celebridades venezolanas en el exilio,
Celebridades venezolanas en el exilio, como Marjorie de Sousa y La Divaza, manifiestan esperanza ante un posible retorno tras la caída del régimen. (Foto: Instagram @luisitocomunica)

Además del creador de contenido y su novia, miles de venezolanos y celebridades en el exilio, como Marjorie de Sousa y La Divaza, manifestaron alegría, alivio y esperanza de regresar a su país, destacando el deseo de inicio de una etapa de reconstrucción nacional.

Temas Relacionados

Luisito ComunicaAry TenorioNicolás MaduroDonald TrumpVenezuelamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Últimas Noticias

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

La máxima instancia judicial venezolana estableció asuma temporalmente el mando del Ejecutivo tras la detención del ex líder del régimen, en una medida destinada a asegurar la estabilidad gubernamental

El Tribunal Supremo de Justicia

Tres escenarios posibles para Venezuela tras la captura de Maduro

Especialistas del Atlantic Council realizaron un primer análisis tras la caída del régimen venezolano. El panorama más favorable, el intermedio y el futuro más sombrío

Tres escenarios posibles para Venezuela

Emmanuel Macron conversó con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

“Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el presidente francés

Emmanuel Macron conversó con María

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

La vicepresidenta de la dictadura afirmó que el ex mandatario sigue siendo el jefe del Estado, pese a encontrarse bajo custodia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez desafió a EEUU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Focaccia della Befana, el dulce típico con el que los italianos celebran el día de Reyes y que hace honor a una bruja

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Tokio denuncia el lanzamiento de

Tokio denuncia el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Pyongyang

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

El secreto mejor guardado de la Torre Eiffel estaba oculto en la cima

Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana (Nueva York) escoltado por la DEA

Martín Kohan y un auto para ser argentinos

ENTRETENIMIENTO

De Diplo a Eugenio Derbez:

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral