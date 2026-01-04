Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

Luisito Comunica alerta en redes sociales sobre la delicada situación en Venezuela tras la detención de Maduro y recomienda medidas de seguridad. (Instagram)

El reciente anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la captura del dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ha provocado un clima de tensión en la población venezolana.

El mensaje de Luisito Comunica tras la captura de Nicolás Maduro

Luisito Comunica, creador digital mexicano, relató a través de sus redes sociales que la situación es delicadam pues durante la mañana de este 3 de enero, algunas tiendas permanecieron cerradas.

“Familiares de Ary en Venezuela nos reportan que la situación está demasiado tensa y un poco de miedo de miedo por allá. Manténganse súper seguros, por favor”, colocó en sus historias de Instagram.

Asimismo, el creador mexicano recomendó a quienes permanecen en Venezuela reforzar las medidas de seguridad y mantenerse alerta ante cualquier novedad. De igual forma, alentó a los habitantes del país le envíen información en tiempo real para estar actualizado sobre los acontecimientos.

“Son momentos muy tensos para los que están por ahí, toda la fuerza y manténganse bien seguros”, manifestó.

Novia de Lusito Comunica reacciona a la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, Ary Tenorio compartió la preocupación que vive su entorno familiar y afirmó la existencia de una atmósfera de incertidumbre y tensión en la sociedad venezolana.

Sin embargo, también dio a conocer un video en el que le dio la bienvenida a un nuevo año y reaccionó sin titubeos a la captura del dictador venezolano: “Feliz año y feliz viaje Maduro”, escribió junto al clip, el cual desató opiniones divididas entre los internautas.

Luego de que Donald Trumop ofreció una conferencia en la que compartió los detalles de la captura de Maduro y dio a conocer la foto de su captura, Tenorio subió una historia en la que colocó: “La foto que esperaba ver”.

Así fue la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 fue un acontecimiento que sacudió no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana.

El hecho fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y derivado de una operación militar de gran escala en Caracas, la cual estuvo marcado por intensos bombardeos sobre instalaciones militares, así como sobrevuelos de helicópteros.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país, en lo que Trump calificó como un “ataque a gran escala exitoso”.

Celebridades venezolanas en el exilio, como Marjorie de Sousa y La Divaza, manifiestan esperanza ante un posible retorno tras la caída del régimen. (Foto: Instagram @luisitocomunica)

Además del creador de contenido y su novia, miles de venezolanos y celebridades en el exilio, como Marjorie de Sousa y La Divaza, manifestaron alegría, alivio y esperanza de regresar a su país, destacando el deseo de inicio de una etapa de reconstrucción nacional.