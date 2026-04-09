Macron condena los ataques de Israel a Líbano y reclama la inclusión de este en el alto el fuego regional

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha condenado este miércoles "los ataques indiscriminados israelíes" que han dejado más de 250 víctimas mortales y de 1.100 heridos en Líbano, país al que ha expresado "la plena solidaridad" de Francia, reivindicando asimismo su inclusión en el alto el fuego acordado en la víspera por Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, que englobó a Líbano en el compromiso pese a que, a posteriori, tanto la Casa Blanca como Israel rebatieron a Islamabad alegando que no está incluido en dicha tregua.

"Acabo de hablar con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam. Les he expresado la plena solidaridad de Francia ante los ataques indiscriminados israelíes perpetrados hoy en Líbano, que han causado numerosas víctimas civiles. Los condenamos en los términos más enérgicos", ha declarado Macron en una publicación en redes sociales.

En su comunicado, el mandatario galo ha alertado de que "estos ataques amenazan directamente la sostenibilidad del alto el fuego recientemente concluido", del cual "Líbano debe, sin duda, seguir siendo parte".

"He reiterado la necesidad de preservar la integridad territorial de Líbano", ha agregado antes de manifestar también "la firme determinación de Francia de apoyar los esfuerzos de las autoridades libanesas para defender la soberanía del país e implementar el plan de desarme de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá", contra quien Israel dice dirigir sus ataques, pese a haber iniciado una invasión del sur del país y de haber aludido a planes para destruir todas las casas en aldeas libanesas próximas a la frontera, siguiendo el "modelo de Gaza", en palabras de su ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Desde Líbano, ni la Presidencia ni el propio Aoun se han pronunciado sobre la llamada, mientras que la oficina del primer ministro Al Sudani ha confirmado en redes la conversación con el dirigente francés en una breve publicación en la que no ha difundido declaraciones de Nawaf Salam.