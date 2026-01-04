Venezuela

El Ejército de Venezuela respaldó a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López se pronunció ante el país un día después de la captura del ex dictador Maduro y pidió a la población retomar sus actividades: “La patria continúa”

Guardar
Vladimir Padrino López rechazó la
Vladimir Padrino López rechazó la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores (EFE/ARCHIVO)

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

El pronunciamiento fue encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien afirmó que la institución militar respalda la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de nombrar a Rodríguez como jefa del Ejecutivo por un período de 90 días

En una alocución televisada, Padrino López sostuvo que la FANB acata el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, servil al chavismo, que atribuyó a Delcy Rodríguez las funciones de la “presidencia interina” de Venezuela.

Según el ministro, se trata de una medida orientada a garantizar la continuidad del Estado. “La patria continúa su destino de desarrollo, de prosperidad y de estabilidad y orden. Y nosotros, soldados y soldadas de la patria, estaremos aquí para garantizarlo”, dijo, al tiempo que llamó a la población a retomar sus actividades cotidianas en los próximos días.

Añadió que el país debe mantenerse sobre su “riel constitucional” y que el lunes 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional, acto que definió como “constitucional” y que, según sus palabras, representa el centro democrático del debate político en Venezuela.

Maduro fue extraído de Venezuela
Maduro fue extraído de Venezuela en una operación militar sin precedentes este fin de semana

La declaración se produjo menos de 48 horas después de que Estados Unidos confirmara la captura del mandatario venezolano durante una operación especial que incluyó ataques selectivos en la capital.

Padrino López denunció que el operativo incluyó la muerte de miembros del equipo de seguridad presidencial y de personal militar, hechos que describió como ejecuciones “a sangre fría”.

Según el ministro de Defensa chavista, las fuerzas armadas de Venezuela emplearán todas sus capacidades para defender el país, mantener el orden interno y preservar la paz. Para ello, se activó la totalidad del poder militar, policial y popular, integrando todos los elementos del poder nacional con el objetivo de enfrentar lo que calificaron como una “agresión imperial”, formando “un solo bloque de combate para asegurar la libertad, la independencia y la soberanía de la nación”.

Padrino López reconoció a Delcy
Padrino López reconoció a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la alocución, el ministro estuvo acompañado por el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, y por otros integrantes del alto mando militar. Todos se presentaron “unidos y cohesionados” ante la situación, expresando su respaldo a Maduro y a Cilia Flores. Padrino López subrayó que Nicolás Maduro fue electo en 2024 para el periodo 2025-2032 mediante elecciones libres, directas y secretas, y lo calificó como el “auténtico y genuino líder constitucional” de Venezuela.

El ministro exigió la pronta liberación de Maduro y Flores y pidió a la comunidad internacional que observe de cerca los acontecimientos en Venezuela. Agradeció la respuesta de gobiernos y pueblos que, según dijo, manifestaron su rechazo a la intervención en la soberanía venezolana. Padrino López alertó que la situación representa una amenaza al orden global, y criticó la supuesta “pretensión colonialista” basada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

El titular de Defensa defendió el papel de la FANB como garante de la continuidad democrática y constitucional del país, asegurando que la institución militar ha evitado el caos y la anarquía mediante el respeto a la Constitución y la unidad con el pueblo. Finalizó su discurso citando una carta de Simón Bolívar dirigida a Rafael Urdaneta en 1826, resaltando que “la patria es la sagrada palabra y la palabra mágica de todos los ciudadanos virtuosos”.

Temas Relacionados

SecuestroNicolás MaduroVladimir Padrino LópezCilia FloresFuerza Armada Nacional BolivarianaCaracasVenezuelaCrisis políticaPresidenciaComunidad internacionalCayó Nicolás MaduroÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Quién es Delcy Rodríguez, la mujer que encabezará la transición inicial en Venezuela

El relevo en el poder tras la captura del ex dictador Maduro coloca a la histórica dirigente del chavismo al frente del proceso de reorganización institucional, con la comunidad internacional monitoreando de cerca sus primeras medidas y acercamientos a actores tanto internos como externos

Quién es Delcy Rodríguez, la

Marco Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”

El funcionario aseguró que la Casa Blanca evaluará sus próximos pasos en función de las acciones que adopten los dirigentes venezolanos

Marco Rubio dijo que EEUU

Francia pidió que Edmundo González Urrutia tenga un “papel central” en la transición venezolana

París pone énfasis en el respeto al resultado electoral de 2024 y piden la libertad de los detenidos por motivos políticos

Francia pidió que Edmundo González

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El primer ministro israelí expresó, además, el respaldo de su gobierno a la “firme decisión de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia” en la región

Netanyahu destacó la operación de

El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

La máxima autoridad de la Iglesia católica animó a la población a fortalecer la oración y el compromiso social, invitando a actuar siempre en busca del bien común frente a la situación actual

El papa León XIV pidió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Ana María Alvarado reacciona a fotos de Luz María Zetina y Lorena Ochoa en Año Nuevo: “Si es amor, ¿qué tiene?”

Bruce Mac Master calificó como “populista” el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

Mercado laboral 2026: tendencias que empiezan a redefinir el trabajo en Argentina

Miguel Polo Polo revivió discurso de Gustavo retando a Trump y pidió a Estados Unidos repetir acciones militares esta vez en Colombia: “Ahí lo tienes”

INFOBAE AMÉRICA
España y la izquierda latinoamericana

España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de recursos e "injerencias" en Venezuela

España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de los recursos de Venezuela e "injerencias" en su futuro

Crónica del Real Madrid - Real Betis: 5-1

Gloria Camila responde a los ataques de Ana María Aldón

La crisis financiera sacude a los museos privados de China

ENTRETENIMIENTO

BTS regresa en 2026: cuántas

BTS regresa en 2026: cuántas canciones tendrá el nuevo álbum y más detalles de la gira mundial

JungKook regresa tras el servicio militar, reinventa su vida como solista y despierta furor global por el nuevo álbum de BTS

“Drácula: mar de sangre” conquista el Top 10 de Netflix: ¿de qué trata la película?

La verdad detrás de la abrupta salida de Eddie Murphy en los Oscar 2007: “No quería que me tuvieran lástima”

El homenaje en la tumba de Matthew Perry que conmueve a los fans de “Friends”