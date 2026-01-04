El Ejército de Venezuela respaldó a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición

Vladimir Padrino López rechazó la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores (EFE/ARCHIVO)

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

El pronunciamiento fue encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien afirmó que la institución militar respalda la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de nombrar a Rodríguez como jefa del Ejecutivo por un período de 90 días

En una alocución televisada, Padrino López sostuvo que la FANB acata el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, servil al chavismo, que atribuyó a Delcy Rodríguez las funciones de la “presidencia interina” de Venezuela.

Según el ministro, se trata de una medida orientada a garantizar la continuidad del Estado. “La patria continúa su destino de desarrollo, de prosperidad y de estabilidad y orden. Y nosotros, soldados y soldadas de la patria, estaremos aquí para garantizarlo”, dijo, al tiempo que llamó a la población a retomar sus actividades cotidianas en los próximos días.

Añadió que el país debe mantenerse sobre su “riel constitucional” y que el lunes 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional, acto que definió como “constitucional” y que, según sus palabras, representa el centro democrático del debate político en Venezuela.

Maduro fue extraído de Venezuela en una operación militar sin precedentes este fin de semana

La declaración se produjo menos de 48 horas después de que Estados Unidos confirmara la captura del mandatario venezolano durante una operación especial que incluyó ataques selectivos en la capital.

Padrino López denunció que el operativo incluyó la muerte de miembros del equipo de seguridad presidencial y de personal militar, hechos que describió como ejecuciones “a sangre fría”.

Según el ministro de Defensa chavista, las fuerzas armadas de Venezuela emplearán todas sus capacidades para defender el país, mantener el orden interno y preservar la paz. Para ello, se activó la totalidad del poder militar, policial y popular, integrando todos los elementos del poder nacional con el objetivo de enfrentar lo que calificaron como una “agresión imperial”, formando “un solo bloque de combate para asegurar la libertad, la independencia y la soberanía de la nación”.

Padrino López reconoció a Delcy Rodríguez como la encargada de la transición en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la alocución, el ministro estuvo acompañado por el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, y por otros integrantes del alto mando militar. Todos se presentaron “unidos y cohesionados” ante la situación, expresando su respaldo a Maduro y a Cilia Flores. Padrino López subrayó que Nicolás Maduro fue electo en 2024 para el periodo 2025-2032 mediante elecciones libres, directas y secretas, y lo calificó como el “auténtico y genuino líder constitucional” de Venezuela.

El ministro exigió la pronta liberación de Maduro y Flores y pidió a la comunidad internacional que observe de cerca los acontecimientos en Venezuela. Agradeció la respuesta de gobiernos y pueblos que, según dijo, manifestaron su rechazo a la intervención en la soberanía venezolana. Padrino López alertó que la situación representa una amenaza al orden global, y criticó la supuesta “pretensión colonialista” basada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

El titular de Defensa defendió el papel de la FANB como garante de la continuidad democrática y constitucional del país, asegurando que la institución militar ha evitado el caos y la anarquía mediante el respeto a la Constitución y la unidad con el pueblo. Finalizó su discurso citando una carta de Simón Bolívar dirigida a Rafael Urdaneta en 1826, resaltando que “la patria es la sagrada palabra y la palabra mágica de todos los ciudadanos virtuosos”.