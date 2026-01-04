Captura del dictador Nicolás Maduro no representará el fin inmediato del régimen, advirtió experto internacionalista

En diferentes partes del planeta se celebró la captura por parte de Estados Unidos del dictador venezolano Nicolás Maduro - crédito Juan González/REUTERS

En un hecho que todavía causa fuertes repercusiones, el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Venezuela dirigida por fuerzas estadounidenses: que irrumpieron con una serie de bombardeos en Caracas y, mientras el país dormía, se llevaron al polémico personaje para que comparezca ante la justicia.

La pareja fue trasladada bajo custodia a territorio norteamericano, donde enfrentará cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, según confirmó la Fiscalía General de ese país. La maniobra, bajo la orden del presidente Donald Trump, generó reacciones inmediatas en el régimen de Caracas y dividió la opinión internacional, a la par de las ya virales imágenes del dictador esposado, con ropa deportiva de marca y guiado por agentes de la DEA.

Frente a este suceso que sin duda reconfigurará el poder en el vecino país, pues ocasionará un periodo de inestabilidad en el que la potencia mundial gobernará este territorio, Manuel Camilo González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca de España y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, habló con Infobae Colombia y entregó sus percepciones de lo que representa el suceso para la región.

Miles de ciudadanos venezolanos se congregaron en la Plaza de Bolívar en la capital de la República celebrando la captura del dictador Nicolás Maduro - crédito cortesía a Infobae Colombia

“Esto es una operación militar de extracción. Esto no implica que el régimen autoritario haya caído”, advirtió González, que señaló la permanencia de tres figuras clave: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que mantendrán la estructura de poder que durante 27 años ha gobernado más allá de las fronteras, en un régimen que empezó con Hugo Chávez.

El especialista explicó que la intervención estadounidense representa la culminación de un proceso más amplio en el Caribe dirigido a desplazar a Maduro; sin embargo, advirtió sobre una compleja paradoja. “Esto complica mucho más la democratización en Venezuela, porque, quitando a Maduro de la ecuación, esto no implica que llegue la democracia a Venezuela”, indicó el experto, frente cómo se afectará el panorama con esta captura.

Trump empezó a jugar sus ‘cartas’ sin María Corina Machado y Edmundo González

Sobre el futuro político, González ve posible una ola de negociaciones y pactos internos, e insistió en la ausencia de líderes opositores en este proceso impuesto desde el exterior. “El presidente Trump ha sido muy revelador a la hora de excluir a María Corina Machado. También, un poco, a no nombrar a Edmundo González, pero sí establecer una comunicación directa, según lo expresado por el secretario Marco Rubio, con Delcy Rodríguez”.

El presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas, en la jornada del 3 de enero de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

En cuanto a la dimensión geopolítica, el académico interpretó la intervención como parte de un reordenamiento estratégico. “Todo lo que uno podría llamar es una suerte de golpe palaciego apoyado por Estados Unidos para sacar al problema que, obviamente, ese país veía como una amenaza para su seguridad nacional”, explicó a Infobae Colombia, en un escenario que representa, a su vez, un gran reto para los países vecinos de Venezuela y la crisis.

Más allá de los discursos sobre democracia, esta operación constituye para el experto “la primera ilustración de lo que puede ser la doctrina Monroe”, que denominó cómo el corolario Trump, al considerar a América Latina como área de influencia de Estados Unidos. O, en términos más comunes, como se ha hecho viral en las redes sociales, el “patio trasero” de esta potencia norteamericana, que quiere recuperar protagonismo perdido.

Experto duda que exista una eventual transición en marcha

El avance de la operación dejó abiertas preguntas sobre la conducción política del país, pues González definió las transiciones de régimen como procesos inherentemente difíciles. “Por ahora no puedo decir que una transición de régimen esté en marcha, y el hecho de que permanezcan los pesos pesados del régimen significa que hay una continuidad”, apuntó el analista, que esbozó posibles pactos internos que habrían permitido la entrega de Maduro.

El dictador venezolano fue trasladado a Nueva York, en donde deberá comparecer ante un tribunal por cargos relacionados con narcoterrorismo - crédito suministrado a Infobae

Las declaraciones de Trump tras la captura generaron más dudas sobre el destino de la oposición. “Dejan más preguntas que respuestas”, reconoció el profesor, que destacó la incertidumbre en torno a la presencia de más tropas estadounidenses y a los fines de las futuras intervenciones. “Realmente, lo que ha dicho sobre los líderes opositores deja entre dicho si el objetivo de la operación fue simplemente recuperar la democracia”, señaló.

En ese orden de ideas, fue directo al identificar los intereses tras la intervención internacional. “Aquí, de manera muy cruda, muy desnuda, estamos viendo que son unos recursos naturales de Venezuela, en este caso el petróleo, y que estamos aplicando la realpolitik, es decir, simplemente el interés de un gobierno frente a los intereses de otros, buscando preservarlos ante las coyunturas políticas”, sostuvo el académico.

Y agregó que la fuerza militar “no solo constituye la opción más lógica para sacar a un dictador, sino que expresa el poder y la presencia de Estados Unidos en América Latina”. Por ello, sobre la repercusión regional, indicó que la captura de Maduro marca, a su juicio, un precedente claro para quienes adopten posiciones contrarias a Estados Unidos y define con absoluta nitidez quién es el que fija las reglas del juego en el hemisferio.