Israel felicitó a Estados Unidos y a Trump tras la captura de Maduro: “Lideraba una red de drogas y terrorismo”

Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, celebró la captura de Maduro (Reuters)

El Gobierno de Israel felicitó a Estados Unidos y al presidente Donald Trump tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, difundió un mensaje oficial en el que celebró la acción y manifestó su esperanza por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Además, destacó la conducción de Trump en la operación que llevó a la detención de Maduro y su esposa, y sostuvo que Estados Unidos actuó como líder del mundo libre.

Israel formalizó su posición mediante un comunicado donde el canciller Saar expresó el respaldo del país a los venezolanos y señaló la oportunidad para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

El mensaje compartido en la red social X por el canciller israelí incluyó una felicitación formal a Trump y al gobierno estadounidense.

Donald Trump fue reconocido por Israel como líder de la operación que terminó con la detención de Maduro (Reuters)

Saar afirmó: “Israel celebra que haya quitado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo y espera que regrese la democracia al país y mantener relaciones amistosas entre los dos estados”

El funcionario remarcó que la operación fue dirigida por Trump, a quien definió como un referente global.

El ministro Saar enfatizó que Israel se posiciona junto al pueblo venezolano, al que describió como amante de la libertad, y recordó el sufrimiento bajo lo que catalogó como la “tiranía ilegal” de Maduro. El comunicado vinculó la gestión del dictador a redes internacionales de narcotráfico y terrorismo.

En otra parte de la declaración, Saar manifestó: “El pueblo de Venezuela merece ejercer sus derechos democráticos. Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”.

Maduro fue acusado de liderar redes de narcotráfico y terrorismo durante su mandato (Reuters)

El canciller israelí reiteró la disposición de Israel para apoyar cualquier proceso de transición que permita que la ciudadanía venezolana recupere derechos y libertades plenas.

La noticia sobre la detención de Maduro y la reacción inmediata de Israel tuvo amplia difusión en medios internacionales, que subrayaron la magnitud política del acontecimiento.

Según Europa Press, el pronunciamiento israelí se produjo pocas horas después de confirmarse la captura del dictador venezolano, en un escenario de expectativa por el futuro político del país sudamericano.

La postura de Israel se centró en el deseo de restablecer relaciones bilaterales con Venezuela, interrumpidas durante el régimen de Maduro.

La figura de Maduro fue señalada como responsable de la “tiranía ilegal” sufrida por el pueblo venezolano (EFE)

El propio Saar sostuvo que este desenlace podría representar un punto de inflexión para los vínculos entre ambos países.

Durante el anuncio, Saar afirmó que la acción encabezada por Trump supuso un momento histórico para la región y el continente sudamericano. En el comunicado oficial, Israel reafirmó su respaldo a los procesos democráticos y su condena a las estructuras asociadas al narcotráfico y el terrorismo, que, según las autoridades israelíes, operaban bajo la tutela de Maduro.

El mensaje del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en su cuenta en X. “Felicitaciones presidente Donald Trump por su audaz e histórico liderazgo en favor de la libertad y la justicia. Saludo su firme determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, expresó.

(Con información de Europa Press)