Venezuela

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

El planeta entero habla de la situación en el país sudamericano. Algunos diarios prestigiosos como The New York Times, The Guardian, Folha de Sao Paulo o Le Monde fueron críticos de la intervención de Donald Trump

El planeta entero está hablando del operativo de Estados Unidos en territorio venezolano para extraer a Nicolás Maduro del país que gobernó los últimos 12 años.

Los medios más importantes del mundo, como los estadounidenses The New York Times y The Washington Post, los británicos The Times y The Guardian, El País de España, Le Monde de Francia o Japan Times, entre muchos otros, reflejan minuto a minuto la situación del país sudamericano.

“EEUU. captura a Maduro, dice Trump. Líder venezolano fue expulsado del país tras ataque a gran escala”, dice la portada del The New York Times, el diario más importante del planeta, que además acompañó con otras notas críticas.

En una Opinión del Comité Editorial titulada “El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente”, el medio estadounidense asegura que si bien “pocas personas sentirán simpatía por Maduro” ya que es “antidemocrático y represivo” intentar derrocar “incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas” y destacó que “Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela”.

Su principal competidor, el prestigioso The Washington Post lleva en su título principal de portada la leyenda “Maduro capturado será llevado a Nueva York, dice Trump” y completa la información con una bajada que dice que “Estados Unidos lanzó un ‘ataque a gran escala’ contra Venezuela”.

“Trump dice que Estados Unidos estará ‘fuertemente involucrado’ en la industria petrolera de Venezuela tras ataque a Caracas y captura de Maduro”, eligió titular el británico The Guardian tras las primeras declaraciones de Donald Trump desde Mar-a-Lago.

Julián Borger, corresponsal senior del medio inglés en Venezuela, escribió que “la ‘putinización’ de la política exterior estadounidense ha llegado” al país sudamericano y asegura que “Trump ya no está doblando las reglas: las está demoliendo, con consecuencias mucho más allá de Caracas”.

“El ataque a Venezuela (que inicialmente fue planeado para el día de Navidad, según un informe estadounidense) sugiere que el atractivo de las tierras extranjeras, el petróleo y los minerales ahora brilla más que el premio Nobel”, escribió el periodista.

El tradicional diario francés Le Monde eligió para su portada el título: “Tras el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump afirma que ‘controlará el país hasta una transición segura’” y, en una nota secundaria, el medio enumera “las principales intervenciones de Washington en América Latina desde la Guerra Fría”.

En España, El País de Madrid encabeza con el título “Trump comparece tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Maduro” y destaca lo que dijo la opositora María Corina Machado, además de que “Maduro será juzgado en Nueva York por corrupción y terrorismo”.

El diario alemán Der Spiegel remarca que el “éxito” de la operación militar estadounidense y publica que “Venezuela posee un sistema de defensa aérea relativamente moderno; sin embargo, la operación estadounidense en Caracas, presuntamente llevada a cabo por fuerzas especiales de la “Fuerza Delta”, tuvo éxito".

La Reppublica, uno de los diarios más importantes de Italia, corrigió la foto falsa que había publicado inicialmente que ubicaba a Maduro vestido de blanco en un avión junto a marines estadounidenses. Lo hizo luego de que Trump difundiera una imagen real del venezolano esposado y vestido con una campera de algodón gris, y las orejas y los ojos cubiertos. “Incursión estadounidense en Venezuela. Maduro y su esposa fueron capturados en un barco rumbo a Nueva York. Trump: ‘Están acusados de narcoterrorismo. Gobernaremos el país hasta la transición’, titula en su portada.

Corriere della Sera, el otro diario importante de Italia a nivel nacional, compuso su portada con un título de múltiple información: “Ataque de EE. UU. en Venezuela. Trump publica foto de Maduro tras su captura: ‘Hemos usado una fuerza nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Gobernaremos hasta la transición’. Machado: ‘La hora de la libertad’”.

El brasileño Folha de Sao Paulo replicó en primera plana la foto de Maduro capturado y tituló con un textual de Donald Trump: “Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición”.

En un análisis editorial asegura que la “acción militar americana contra Venezuela es un crimen de agresión” y remarca que el “ataque viola el derecho internacional”.

El diario carioca O Globo también remarca con carácter de “urgente” las declaraciones de Trump: “Dice que EEUU va a ‘permanecer en Venezuela’ hasta una ‘transición apropiada’” y acompaña la manifestación pública del presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien “condenó los ataques a Venezuela”.

El Tiempo, de Colombia, país que limita con Venezuela igual que Brasil, destaca que Trump pudo ver en “tiempo real” la captura de Maduro y otra nota de su “Unidad investigativa” revela que “Maduro intentó refugiarse en un búnker blindado”. En tanto que El Universal, el diario más tradicional de México elige la frase de Trump “vamos a dirigir el país” para encabezar sus titulares.

