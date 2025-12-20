Venezuela

El régimen de Irán ratificó su apoyo a la dictadura de Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

Teherán le transmitió al chavismo su disposición a cooperar en todos los ámbitos, mientras crece la presión de Washington en su lucha contra el narcotráfico

Guardar
Irán ofreció cooperación total a
Irán ofreció cooperación total a Venezuela para enfrentar restricciones internacionales (EFE)

La dictadura de Venezuela recibió un ofrecimiento del régimen de Irán, uno de sus principales aliados, para cooperar en todos los ámbitos en medio de la creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe.

El apoyo iraní se anunció tras un aumento de acciones militares y restricciones de Washington, como la incautación de un buque con petróleo venezolano y el bloqueo a embarcaciones sancionadas.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, comunicó que mantuvo una conversación telefónica con el responsable diplomático iraní, Abbas Araqchi, en la que evaluaron “las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”.

Gil afirmó que recibió “una muestra plena de solidaridad del Gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Yván Gil sostuvo conversaciones con
Yván Gil sostuvo conversaciones con Abás Araqchí sobre incidentes en el mar Caribe (Reuters)

Ambos funcionarios ratificaron la coordinación bilateral como respuesta al recrudecimiento de medidas unilaterales orientadas a limitar la comercialización del crudo venezolano y las actividades de embarcaciones vinculadas a Irán.

La cancillería iraní sostuvo que invocar leyes nacionales para disponer de acciones unilaterales e ilegales no constituye una justificación legítima para conductas criminales.

Este mensaje se difundió luego de que Washington estableciera un “bloqueo completo” a los buques con destino o salida de Venezuela y tras la confiscación de otro petrolero, considerado por Teherán como un acto de “piratería estatal”.

Washington impuso un “bloqueo completo”
Washington impuso un “bloqueo completo” a los buques que entran o salen de Venezuela (Reuters)

El comunicado oficial del Ministerio de Exteriores iraní, denunció que las disposiciones estadounidenses suponen una grave vulneración de los principios y normas del derecho internacional.

Además, expresa la preocupación iraní por la afectación de la legalidad en aguas internacionales: “Estados Unidos está vulnerando la libertad de navegación y la seguridad marítima mediante obstáculos a las embarcaciones vinculadas a Venezuela”, señala el texto.

Irán mantuvo que ningún país extranjero debe intervenir en los asuntos internos venezolanos y reivindicó el derecho de Caracas a la autodefensa, amparándose en la Carta de las Naciones Unidas.

Entre los antecedentes inmediatos, la retención de un petrolero en el Caribe desató un nuevo conflicto diplomático. Irán describió la incautación como “piratería estatal”, mientras que otro buque sancionado fue interceptado cerca de Venezuela el pasado fin de semana.

Araqchí expresó la solidaridad de
Araqchí expresó la solidaridad de Irán ante las crecientes presiones internacionales sobre Venezuela (Reuters)

El endurecimiento de sanciones responde a la directriz de la administración de Donald Trump, que impuso la prohibición de ingreso y salida de todos los petroleros sancionados en Venezuela, como parte de una escalada para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Además, Washington acusa la dictadura venezolana de encabezar el Cartel de los Soles, considerado organización terrorista y asociada al narcotráfico, acusaciones rechazadas por Caracas.

Por su parte, Estados Unidos, Israel y gran parte de la comunidad internacional acusan al régimen de Irán de utilizar a Venezuela como base de operaciones vinculadas al extremismo islámico.

Asimismo, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por ambos regímenes les valió decenas de sanciones internacionales. Sin embargo, tanto Teherán como Caracas han confeccionado una extensa red para burlar esas medidas.

Con la creciente influencia de Irán en la región, también creció la presencia de terroristas de Hezbollah.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaIránEstados UnidosCrisis en VenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Pete Hegseth dijo que EEUU seguirá incautando petroleros hasta que el régimen de Maduro “devuelva los activos estadounidenses robados”

El jefe del Pentágono se pronunció luego de la confiscación de la segunda embarcación cerca de la costa venezolana

Pete Hegseth dijo que EEUU

Así fue el momento en que EEUU incautó el buque petrolero chino cerca de la costa venezolana

De acuerdo con The New York Times, la nave -identificada como Centuries- se trasladaba con bandera panameña y pertenece a una empresa petrolera con sede en Beijing

Así fue el momento en

Seis países latinoamericanos exigieron a la dictadura de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela

En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en el país caribeño. Brasil y Uruguay no se adhirieron a la nota

Seis países latinoamericanos exigieron a

EEUU interceptó un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Funcionarios norteamericanos informaron a la agencia Reuters que el operativo estaba a cargo de la Guardia Costera. Según The New York Times, la nave tiene bandera panameña y pertenece a una empresa petrolera con sede en China

EEUU interceptó un segundo buque

Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

La autoridad diplomática del país atribuyó a la dictadura en Venezuela la responsabilidad por el sufrimiento de la población y la migración, según un comunicado oficial difundido tras el encuentro regional

Paraguay denunció al régimen chavista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EsSalud en alerta: Cómo reconocer

EsSalud en alerta: Cómo reconocer la gripe H3N2 y evitar complicaciones durante Navidad y Año Nuevo

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Petro expuso los correctivos inmediatos que hizo al Ejército Nacional por la escalada de violencia en Cauca y Cesar: “Falta de seguridad militar”

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Presencia del ELN y bloqueos reavivan el miedo en las carreteras y ponen en jaque al transporte de carga en plena temporada navideña

INFOBAE AMÉRICA
Líderes UE se inclinan por

Líderes UE se inclinan por emitir deuda conjunta para Ucrania y aparcan la opción de los activos rusos

Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de noviembre

Joan Laporta carga contra el Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

Principales titulares de los periódicos para el viernes 19 de diciembre

Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de un niño en una explosión de "restos de la ocupación israelí"

ENTRETENIMIENTO

Dylan Efron sorprendió en “Bailando

Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Johnny Galecki revela el oficio que casi reemplaza su carrera en Hollywood

Sylvester Stallone se quebró al recordar el rechazo de sus padres la noche que ganó el Oscar: “Sigo cargando con esto”

La lección de Ron Howard que cambió la vida de Jason Bateman