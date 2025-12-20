El régimen de Irán ratificó su apoyo a la dictadura de Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

Irán ofreció cooperación total a Venezuela para enfrentar restricciones internacionales (EFE)

La dictadura de Venezuela recibió un ofrecimiento del régimen de Irán, uno de sus principales aliados, para cooperar en todos los ámbitos en medio de la creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe.

El apoyo iraní se anunció tras un aumento de acciones militares y restricciones de Washington, como la incautación de un buque con petróleo venezolano y el bloqueo a embarcaciones sancionadas.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, comunicó que mantuvo una conversación telefónica con el responsable diplomático iraní, Abbas Araqchi, en la que evaluaron “las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”.

Gil afirmó que recibió “una muestra plena de solidaridad del Gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Yván Gil sostuvo conversaciones con Abás Araqchí sobre incidentes en el mar Caribe (Reuters)

Ambos funcionarios ratificaron la coordinación bilateral como respuesta al recrudecimiento de medidas unilaterales orientadas a limitar la comercialización del crudo venezolano y las actividades de embarcaciones vinculadas a Irán.

La cancillería iraní sostuvo que invocar leyes nacionales para disponer de acciones unilaterales e ilegales no constituye una justificación legítima para conductas criminales.

Este mensaje se difundió luego de que Washington estableciera un “bloqueo completo” a los buques con destino o salida de Venezuela y tras la confiscación de otro petrolero, considerado por Teherán como un acto de “piratería estatal”.

Washington impuso un “bloqueo completo” a los buques que entran o salen de Venezuela (Reuters)

El comunicado oficial del Ministerio de Exteriores iraní, denunció que las disposiciones estadounidenses suponen una grave vulneración de los principios y normas del derecho internacional.

Además, expresa la preocupación iraní por la afectación de la legalidad en aguas internacionales: “Estados Unidos está vulnerando la libertad de navegación y la seguridad marítima mediante obstáculos a las embarcaciones vinculadas a Venezuela”, señala el texto.

Irán mantuvo que ningún país extranjero debe intervenir en los asuntos internos venezolanos y reivindicó el derecho de Caracas a la autodefensa, amparándose en la Carta de las Naciones Unidas.

Entre los antecedentes inmediatos, la retención de un petrolero en el Caribe desató un nuevo conflicto diplomático. Irán describió la incautación como “piratería estatal”, mientras que otro buque sancionado fue interceptado cerca de Venezuela el pasado fin de semana.

Araqchí expresó la solidaridad de Irán ante las crecientes presiones internacionales sobre Venezuela (Reuters)

El endurecimiento de sanciones responde a la directriz de la administración de Donald Trump, que impuso la prohibición de ingreso y salida de todos los petroleros sancionados en Venezuela, como parte de una escalada para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Además, Washington acusa la dictadura venezolana de encabezar el Cartel de los Soles, considerado organización terrorista y asociada al narcotráfico, acusaciones rechazadas por Caracas.

Por su parte, Estados Unidos, Israel y gran parte de la comunidad internacional acusan al régimen de Irán de utilizar a Venezuela como base de operaciones vinculadas al extremismo islámico.

Asimismo, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por ambos regímenes les valió decenas de sanciones internacionales. Sin embargo, tanto Teherán como Caracas han confeccionado una extensa red para burlar esas medidas.

Con la creciente influencia de Irán en la región, también creció la presencia de terroristas de Hezbollah.

(Con información de EFE)