Venezuela

La migración venezolana aporta más de 10.600 millones de dólares anuales a la región

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones destacó el impacto fiscal positivo que tiene el fenómeno en la región

Guardar
Migración venezolana en América Latina

La migración venezolana se consolidó como un fenómeno estructural en América Latina y el Caribe, con más de 7,8 millones de personas desplazadas, la mayoría en edad productiva, y un impacto económico positivo en los países receptores, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias internacionales.

Este proceso, que ha dejado de ser una respuesta coyuntural a la crisis venezolana para convertirse en un elemento permanente de la realidad regional, transforma la demografía, la economía y las políticas públicas de la región.

Magnitud y distribución de la migración venezolana

De acuerdo con la plataforma R4V, hasta noviembre de 2025 se contabilizaban 6,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe.

Colombia encabeza la lista de países receptores con 2,8 millones de personas, seguido de Perú con 1,6 millones, Brasil con 732.272, Chile con 669.408 y Ecuador con 440.450. Además, Aruba, Costa Rica, Panamá y República Dominicana figuran entre los principales destinos.

Según la OIM, cerca del 85% de los más de 7,8 millones de migrantes venezolanos reside en la región.

La migrante venezolana Minorca Parra
La migrante venezolana Minorca Parra sostiene a su hija Karin Alvear mientras hace fila para recibir alimentos en un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el 27 de junio de 2024 (AP Foto/Matías Delacroix/Archivo)

Evolución histórica y oleadas migratorias

La OIM identifica varias etapas en el proceso migratorio venezolano. Entre 2000 y 2012, la migración estuvo compuesta principalmente por personas de clase media y alta, con altos niveles educativos y destinos fuera de la región.

A partir de 2012, la segunda ola se caracterizó por un entorno económico y político cada vez más desafiante y un desplazamiento intrarregional.

Desde 2015, se produjo un flujo masivo que transformó el panorama migratorio regional, con la aparición de los llamados "caminantes" que salieron del país por vía terrestre. En 2018, el perfil migratorio cambió drásticamente: dejaron de predominar los profesionales con redes y ahorros, y aumentó la presencia de familias, mujeres solas, niños, niñas y adultos mayores en condiciones de gran vulnerabilidad.

Entre 2022 y 2023, se observó un incremento de migrantes hacia Norteamérica, especialmente Estados Unidos, a través de la peligrosa ruta del tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde enfrentan riesgos elevados de violencia y explotación.

Perfil demográfico y educativo de los migrantes

El informe de la OIM destaca que la mayoría de los migrantes venezolanos en los países analizados se encuentra en la edad de mayor productividad laboral, entre 18 y 39 años.

En Colombia y Perú, la edad promedio es de 34 años, mientras que en Chile y Ecuador asciende a 36 años. Además, la población migrante suele contar con niveles educativos técnicos o superiores que, en muchos casos, superan a los de la población local, aunque esta proporción varía según el país.

Por ejemplo, en Colombia solo el 19% de los migrantes tiene niveles educativos altos, mientras que en Chile y Perú la cifra es mayor.

Sin embargo, la calificación profesional no siempre se traduce en inserción laboral o continuidad profesional, lo que ha dado lugar a un fenómeno creciente de migración secundaria. Según la OIM, es habitual que migrantes calificados se establezcan primero en países fronterizos por razones de accesibilidad y redes familiares, y posteriormente se desplacen a otros destinos ante la falta de reconocimiento profesional u obstáculos en el mercado laboral.

Migrantes venezolanos caminan en la
Migrantes venezolanos caminan en la región del Darién de Colombia rumbo a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 15 de octubre de 2022 (AP Foto/Fernando Vergara/Archivo)

Impacto económico y fiscal en los países receptores

La OIM subrayó que la migración venezolana ha tenido un impacto positivo en la productividad económica de los ocho países analizados, que concentran unos 5,7 millones de migrantes.

El aumento de la oferta de mano de obra calificada y la expansión de la base tributaria han sido factores clave.

El consumo de los migrantes venezolanos en estos países supera los USD 10.600 millones anuales, lo que representa un aporte fiscal significativo a través de impuestos directos e indirectos, especialmente en los sectores de vivienda, servicios y alimentación.

Vulnerabilidad, informalidad y desafíos de integración

A pesar de su contribución económica, la migración venezolana enfrenta altos niveles de informalidad y una vulnerabilidad creciente.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se trata de una de las principales crisis de refugiados del mundo.

El informe de la OIM advierte que la calificación profesional de los migrantes no garantiza su integración laboral, lo que incrementa la precariedad y la migración secundaria. Las condiciones de riesgo, violencia y explotación, especialmente en rutas como el tapón del Darién, agravan la situación de los migrantes más vulnerables.

Darlyn Mejía, de 13 años,
Darlyn Mejía, de 13 años, una migrante venezolana, lleva una figura de la Virgen de Guadalupe mientras camina con su familia en caravana (REUTERS/Daniel Becerril/Archivo)

Políticas públicas y recomendaciones

La OIM destaca que las experiencias más exitosas de gestión migratoria en la región combinan procesos regulatorios flexibles y de largo alcance con políticas intersectoriales de integración socioeconómica.

El informe advierte que las medidas restrictivas tienden a aumentar la precariedad y la vulnerabilidad de los migrantes. Por ello, recomienda la adopción de políticas públicas coordinadas y de alcance regional que faciliten la integración y el aprovechamiento del potencial económico y social de la migración venezolana.

La coordinación regional y la implementación de políticas integrales pueden convertir la migración venezolana en una oportunidad para el desarrollo compartido en América Latina y el Caribe.

Temas Relacionados

Migración venezolanaOrganización Internacional para las MigracionesAmérica LatinaTapón del DariénImpacto económico migracióncrisis en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Venezuela se acerca a una paralización de su producción petrolera debido a las restricciones impuestas por EEUU

La creciente presión internacional y la paralización de la actividad naviera han llevado a la industria que financia al régimen de Nicolás Maduro a enfrentar una inminente saturación de su capacidad de almacenamiento de crudo

Venezuela se acerca a una

Bloqueo petrolero de EEUU: cómo impacta y qué sigue para el régimen venezolano

Analistas advierten que menores envíos afectarían ingresos clave y golpearían a clientes asiáticos, en especial a China, principal destino del crudo venezolano

Bloqueo petrolero de EEUU: cómo

Buques petroleros sancionados se alejan de Venezuela tras el anuncio de Donald Trump de un “bloqueo total”

La advertencia del presidente estadounidense introduce incertidumbre sobre el alcance real de la medida, pero ya altera rutas marítimas y refuerza la presión económica sobre el régimen de Maduro

Buques petroleros sancionados se alejan

Donald Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro le quitó derechos petroleros a Estados Unidos: “Los queremos de vuelta”

“Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, aseguró el mandatario norteamericano

Donald Trump aseguró que el

La Casa Blanca acusó al dictador Nicolás Maduro de haber “saqueado” la industria petrolera de Venezuela creada por Estados Unidos

El subjefe de Gabinete, Stephen Miller, afirmó que los bienes expropiados por régimen chavista se destinan a financiar actividades criminales, terrorismo y tráfico de drogas en la región

La Casa Blanca acusó al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La retinopatía diabética: Una amenaza

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Ni playas ni paisajes volcánicos: estos son los castillos más impresionantes de las islas Canarias

“Apelamos a la responsabilidad parental”: el gobierno de Mendoza defendió las multas contra el bullying escolar

Silvia Severino, psicóloga: “Que te rompan el corazón puede ser una de las mejores cosas que te pasen”

El detalle en la entrevista de Zulma Guzmán que impulsó el caso por las niñas fallecidas envenenadas por talio

INFOBAE AMÉRICA
Las especies jóvenes de tiburones

Las especies jóvenes de tiburones y rayas enfrentan mayor riesgo de extinción

Telefónica reduce a 599 salidas el ERE en tres de las siete filiales afectadas y mejora las indemnizaciones

Bajan un 40,4% las llegadas irregulares de migrantes a España en 2025, con 35.935 entradas

Un análisis del ECDC refirma que las vacunas reducen en gran medida los ingresos por gripe y Covid-19

El IPC de EEUU cierra noviembre en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, en mínimos de marzo de 2021

ENTRETENIMIENTO

“La familia Ingalls”: Karen Grassle

“La familia Ingalls”: Karen Grassle admitió que su conflicto con Michael Landon la hizo resentir su paso por la serie

Muerte de Rob Reiner: así fue la primera aparición de su hijo Nick en la corte

Miss Finlandia ha sido destituida tras gesto racista: “Una decisión difícil pero necesaria”

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson llegan a HBO Max con la aclamada “Una batalla tras otra”

Primer vistazo a KJ Apa como James Stewart en ‘Jimmy’, el biopic sobre el icónico actor del Hollywood clásico