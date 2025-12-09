Venezuela

Paraguay pidió garantizar los derechos humanos en Venezuela tras la muerte en prisión del ex gobernador Alfredo Díaz

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del opositor bajo custodia y envió sus condolencias a la familia

Personas sostienen un cartel con
Personas sostienen un cartel con la imagen de Alfredo Díaz (REUTERS/Ana Beltrán)

El Gobierno de Paraguay solicitó este lunes garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de los venezolanos, luego del fallecimiento bajo custodia estatal del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, según informó la Cancillería en Asunción.

El Paraguay lamenta la muerte en prisión de Alfredo Díaz, líder opositor detenido arbitrariamente por el régimen venezolano”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería manifestó sus condolencias a la familia de Díaz y reiteró “la urgente necesidad de garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos del pueblo de Venezuela”.

En enero, el régimen de Venezuela ordenó “romper relaciones diplomáticas” con Paraguay luego de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, respaldara al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el organismo electoral dio como ganador al dictador Nicolás Maduro.

Alfredo Díaz
Alfredo Díaz

El régimen de Maduro dispuso entonces el “retiro inmediato de su personal diplomático acreditado” en Paraguay, tras considerar el respaldo de Peña como una violación al derecho internacional y al principio de no intervención.

El sábado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta, falleció a causa de un infarto, hecho reportado previamente por múltiples ONG y partidos políticos.

La líder opositora María Corina Machado y González Urrutia afirmaron que la integridad y vida de Díaz eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, el centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y rechazaron que su muerte sea “común”.

Díaz, militante del partido Acción Democrática, ex concejal y ex alcalde, fue arrestado en noviembre de 2024 durante una crisis política posterior a las presidenciales, en las que la principal coalición opositora denunció fraude en la reelección de Maduro.

